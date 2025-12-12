Еще одну популярную у россиян игру потребовали запретить: чем она не угодила. Новости 12 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 декабря.
Минтруд объявил, кто получит еще одну выплату в декабре
Приятный сюрприз ждет российских пенсионеров в конце года. Часть пожилых граждан получит сразу две пенсии в декабре, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Двойная выплата коснется тех пенсионеров, которые получают деньги через банки на карты до 12-го числа каждого месяца. Им перечислят пенсию за декабрь, а также авансом за январь.
Причина такого решения — новогодние праздники. В первые дни января банки не проводят операции из-за длительных выходных. Чтобы пенсионеры не остались без средств, выплаты за январь сделают заранее — в конце декабря.
Важно отметить, что досрочные выплаты получат только те, кому начисляют пенсию через банковские карты. Это значительная часть всех получателей пенсионных выплат.
ЦБ подал иск к Euroclear
Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы, сообщил 12 декабря ЦБ.
ЦБ хочет взыскать с депозитария причиненные ему убытки. Их сумма не называется. ЦБ отмечает, что действия Euroclear причинили ему вред из-за невозможности распоряжения деньгами и ценными бумагами.
Также банк впервые подробно прокомментировал свои возможные действия в связи с планами Евросоюза по изъятию его замороженных активов. Он заявил о намерении оспорить все «прямые или косвенные» действия, связанные с использованием ЕС его активов, во всех доступных органах.
«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — говорится в заявлении.
Еврокомиссия на саммите ЕС 18–19 декабря собирается принять решение об экспроприации 210 миллиардов евро российских активов, большая часть которых (185 миллиардов евро) заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear.
Больше 80 вспышек произошло на Солнце
За четыре дня на Солнце произошло больше 80 вспышек. Сейчас солнечная активность постепенно начала падать. Как рассказали 12 декабря в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик вспышечной активности наблюдался с 8 по 10 декабря. За эти три дня произошло около 70 взрывов, 15 из которых были достаточно сильные и одно событие — высшего уровня Х.
Напротив крупных активных центров Солнца сейчас двигается межзвездный объект 3l/ATLAS. Этот космический гость пока находится в 300 миллионах километров от звезды, однако выбросы плазмы легко преодолевают такие расстояния. После вспышек они долетают даже до Юпитера и Марса. 3l/ATLAS может встретиться с плазмой только в случае, если будут происходить вспышки высшего класса Х.
Сейчас вероятность таких событий снизилась, но вспышки пока всё еще происходят. Сегодня, 12 декабря, в первой половине дня фиксировалось пять взрывов.
Цены на ОСАГО резко взлетели
Всего за пару дней стоимость ОСАГО значительно повысилась в ряде регионов страны. В Дагестане цены подскочили на 57% (до 11,22 тысячи рублей), а в Новосибирской области — на 35% (10,28 тысячи рублей). По всей России страховка подорожала в среднем на 6%. Хорошая новость заключается в том, что тарифы выросли не у всех.
Главные перемены начались 9 декабря, когда Центробанк принял ряд важных решений. Регулятор расширил тарифный коридор для всех автомобилей на 15% в обе стороны, а для мотоциклов — на 40%. Кроме того, были изменены территориальные коэффициенты для 48 регионов страны. Теперь страховщики получили больше свободы в установлении цен. Особенно это коснулось регионов с высоким уровнем мошенничества и страховых выплат.
Россиян предупредили о зимних штрафах
Зимний период приносит не только мороз и снег, но и особые виды нарушений ПДД, о которых многие водители даже не подозревают. Мы разобрались, за что можно получить штраф в холодное время года.
Самая частая проблема зимой — грязные номерные знаки. Снег, реагенты и грязь быстро делают номера нечитаемыми, а по правилам они должны быть различимы с 20 метров в любую погоду.
Штраф: 500 рублей.
Альтернатива: предупреждение при быстрой очистке номеров.
Снежный покров может скрыть важную разметку, из-за чего водитель может случайно нарушить правила. Особенно опасно это при развороте или обгоне.
Штраф за выезд на встречную полосу: 5000 рублей.
Возможное наказание: лишение прав на 4–6 месяцев.
Снежный покров может замаскировать газон под обычную парковку. Однако юридически назначение участка не меняется.
Штраф: 1000–3000 рублей (зависит от региона).
Зимнее время требует соответствующей резины. По закону зимняя резина обязательна с 1 декабря, но рекомендуется менять ее при температуре ниже +5…+7 °C.
Штраф за нарушение: 500 рублей.
Праздничное настроение не должно нарушать ПДД. Гирлянды и другие украшения, мешающие другим участникам движения, запрещены.
Штраф: 500 рублей.
Последствия: предписание об устранении в течение 10 дней.
Зимние забавы с тюбингом, привязанным к автомобилю, запрещены законом. Это нарушение правил перевозки людей.
Штраф за перевозку взрослого: 1500 рублей.
Штраф за перевозку ребенка: 3000 рублей.
ЦБ готовится к снижению ключевой
Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5% уже 19 декабря — с 16,5% до 16%. Такой прогноз дают большинство финансовых экспертов.
Основная причина — замедление инфляции. По оценкам специалистов, к концу года она составит 6–7%. Кроме того, укрепление рубля на 4% (до 77,8 за доллар) способствует снижению цен на импорт.
Однако есть и факторы, сдерживающие снижение ставки. Рынок труда остается напряженным: безработица держится на историческом минимуме — 2,2%. Это ведет к росту зарплат и увеличению потребительской активности.
Прогнозы на 2026 год предполагают постепенное снижение ставки. Центробанк ориентируется на диапазон 13–15%. Эксперты считают, что при благоприятной ситуации ставка может опуститься до 10–12%.
Совкомбанк дает более осторожные прогнозы: снижение до 15,5% к концу первого квартала 2026 года и до 14% к декабрю.
В России хотят запретить The Sims
Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила за ограничения в использовании популярной компьютерной игры The Sims среди несовершеннолетних. Как рассказал лидер движения Иван Курбаков, в современном цифровом пространстве дети сталкиваются с разнообразным контентом, который может негативно влиять на их развитие, формирование ценностей и мировоззрение.
Он пояснил, что игра The Sims, содержащая элементы насилия, жестокости и даже пропаганды ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ), может формировать у детей и подростков неправильное понимание социальных норм и ценностей.
«Я считаю, что в современных условиях целесообразно рассматривать возможность ограничения доступа к игре The Sims для несовершеннолетних, поскольку это является важной мерой по сохранению их здоровья, психологического благополучия и формирования правильных ценностных ориентиров. Защита детей от вредной информации — это не только задача государства, но и ответственность каждого из нас, чтобы обеспечить гармоничное развитие подрастающего поколения и поддерживать общественный порядок», — заявил Курбаков в беседе с «Абзацем».
Он добавил, что такие ограничения не являются цензурой ради цензуры, а представляют собой меру по обеспечению безопасного информационного пространства для молодежи.
При этом депутат Госдумы Виталий Милонов не поддержал предлагаемый запрет. По его словам, блокировать игры нужно только в том случае, если сервис представляет угрозу для детей и подростков.
«В рамках моей деятельности депутата я не слышал об опасностях, исходящих от The Sims. При возможности спрошу у своих детей, что они думают про эту игру», — сказал Милонов RT.
Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к серверам игры Roblox на территории России, поскольку она использовалась для распространения экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ).
