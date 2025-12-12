Еще одну популярную у россиян игру потребовали запретить: чем она не угодила. Новости 12 декабря

В Госдуме считают игру небезопасной для детей Источник: Electronic Arts Inc

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 декабря.

Минтруд объявил, кто получит еще одну выплату в декабре

Приятный сюрприз ждет российских пенсионеров в конце года. Часть пожилых граждан получит сразу две пенсии в декабре, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Двойная выплата коснется тех пенсионеров, которые получают деньги через банки на карты до 12-го числа каждого месяца. Им перечислят пенсию за декабрь, а также авансом за январь.

Причина такого решения — новогодние праздники. В первые дни января банки не проводят операции из-за длительных выходных. Чтобы пенсионеры не остались без средств, выплаты за январь сделают заранее — в конце декабря.

Важно отметить, что досрочные выплаты получат только те, кому начисляют пенсию через банковские карты. Это значительная часть всех получателей пенсионных выплат.

ЦБ подал иск к Euroclear

Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы, сообщил 12 декабря ЦБ.

ЦБ хочет взыскать с депозитария причиненные ему убытки. Их сумма не называется. ЦБ отмечает, что действия Euroclear причинили ему вред из-за невозможности распоряжения деньгами и ценными бумагами.

Также банк впервые подробно прокомментировал свои возможные действия в связи с планами Евросоюза по изъятию его замороженных активов. Он заявил о намерении оспорить все «прямые или косвенные» действия, связанные с использованием ЕС его активов, во всех доступных органах.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — говорится в заявлении.

Еврокомиссия на саммите ЕС 18–19 декабря собирается принять решение об экспроприации 210 миллиардов евро российских активов, большая часть которых (185 миллиардов евро) заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear.

Больше 80 вспышек произошло на Солнце

За четыре дня на Солнце произошло больше 80 вспышек. Сейчас солнечная активность постепенно начала падать. Как рассказали 12 декабря в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик вспышечной активности наблюдался с 8 по 10 декабря. За эти три дня произошло около 70 взрывов, 15 из которых были достаточно сильные и одно событие — высшего уровня Х.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Напротив крупных активных центров Солнца сейчас двигается межзвездный объект 3l/ATLAS. Этот космический гость пока находится в 300 миллионах километров от звезды, однако выбросы плазмы легко преодолевают такие расстояния. После вспышек они долетают даже до Юпитера и Марса. 3l/ATLAS может встретиться с плазмой только в случае, если будут происходить вспышки высшего класса Х.

Сейчас вероятность таких событий снизилась, но вспышки пока всё еще происходят. Сегодня, 12 декабря, в первой половине дня фиксировалось пять взрывов.

Цены на ОСАГО резко взлетели

Всего за пару дней стоимость ОСАГО значительно повысилась в ряде регионов страны. В Дагестане цены подскочили на 57% (до 11,22 тысячи рублей), а в Новосибирской области — на 35% (10,28 тысячи рублей). По всей России страховка подорожала в среднем на 6%. Хорошая новость заключается в том, что тарифы выросли не у всех.

Главные перемены начались 9 декабря, когда Центробанк принял ряд важных решений. Регулятор расширил тарифный коридор для всех автомобилей на 15% в обе стороны, а для мотоциклов — на 40%. Кроме того, были изменены территориальные коэффициенты для 48 регионов страны. Теперь страховщики получили больше свободы в установлении цен. Особенно это коснулось регионов с высоким уровнем мошенничества и страховых выплат.

Россиян предупредили о зимних штрафах

Зимний период приносит не только мороз и снег, но и особые виды нарушений ПДД, о которых многие водители даже не подозревают. Мы разобрались, за что можно получить штраф в холодное время года.

Самая частая проблема зимой — грязные номерные знаки. Снег, реагенты и грязь быстро делают номера нечитаемыми, а по правилам они должны быть различимы с 20 метров в любую погоду.

Штраф: 500 рублей.

Альтернатива: предупреждение при быстрой очистке номеров.

Снежный покров может скрыть важную разметку, из-за чего водитель может случайно нарушить правила. Особенно опасно это при развороте или обгоне.

Штраф за выезд на встречную полосу: 5000 рублей.

Возможное наказание: лишение прав на 4–6 месяцев.

Снежный покров может замаскировать газон под обычную парковку. Однако юридически назначение участка не меняется.

Штраф: 1000–3000 рублей (зависит от региона).

Зимнее время требует соответствующей резины. По закону зимняя резина обязательна с 1 декабря, но рекомендуется менять ее при температуре ниже +5…+7 °C.

Штраф за нарушение: 500 рублей.

Праздничное настроение не должно нарушать ПДД. Гирлянды и другие украшения, мешающие другим участникам движения, запрещены.

Штраф: 500 рублей.

Последствия: предписание об устранении в течение 10 дней.

Зимние забавы с тюбингом, привязанным к автомобилю, запрещены законом. Это нарушение правил перевозки людей.

Штраф за перевозку взрослого: 1500 рублей.

Штраф за перевозку ребенка: 3000 рублей.

ЦБ готовится к снижению ключевой

Центробанк может снизить ключевую ставку на 0,5% уже 19 декабря — с 16,5% до 16%. Такой прогноз дают большинство финансовых экспертов.

Основная причина — замедление инфляции. По оценкам специалистов, к концу года она составит 6–7%. Кроме того, укрепление рубля на 4% (до 77,8 за доллар) способствует снижению цен на импорт.

Однако есть и факторы, сдерживающие снижение ставки. Рынок труда остается напряженным: безработица держится на историческом минимуме — 2,2%. Это ведет к росту зарплат и увеличению потребительской активности.

Прогнозы на 2026 год предполагают постепенное снижение ставки. Центробанк ориентируется на диапазон 13–15%. Эксперты считают, что при благоприятной ситуации ставка может опуститься до 10–12%.

Совкомбанк дает более осторожные прогнозы: снижение до 15,5% к концу первого квартала 2026 года и до 14% к декабрю.

В России хотят запретить The Sims

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила за ограничения в использовании популярной компьютерной игры The Sims среди несовершеннолетних. Как рассказал лидер движения Иван Курбаков, в современном цифровом пространстве дети сталкиваются с разнообразным контентом, который может негативно влиять на их развитие, формирование ценностей и мировоззрение.

Он пояснил, что игра The Sims, содержащая элементы насилия, жестокости и даже пропаганды ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ), может формировать у детей и подростков неправильное понимание социальных норм и ценностей.

«Я считаю, что в современных условиях целесообразно рассматривать возможность ограничения доступа к игре The Sims для несовершеннолетних, поскольку это является важной мерой по сохранению их здоровья, психологического благополучия и формирования правильных ценностных ориентиров. Защита детей от вредной информации — это не только задача государства, но и ответственность каждого из нас, чтобы обеспечить гармоничное развитие подрастающего поколения и поддерживать общественный порядок», — заявил Курбаков в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что такие ограничения не являются цензурой ради цензуры, а представляют собой меру по обеспечению безопасного информационного пространства для молодежи.

При этом депутат Госдумы Виталий Милонов не поддержал предлагаемый запрет. По его словам, блокировать игры нужно только в том случае, если сервис представляет угрозу для детей и подростков.

«В рамках моей деятельности депутата я не слышал об опасностях, исходящих от The Sims. При возможности спрошу у своих детей, что они думают про эту игру», — сказал Милонов RT.

Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к серверам игры Roblox на территории России, поскольку она использовалась для распространения экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ (деятельность запрещена на территории РФ).

