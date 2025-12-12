Россиянам хотят запретить запускать фейерверки на Новый год (но не везде)

Запуск фейерверков рядом с жилыми домами может привести к пожару Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Запускать фейерверки на Новый год вблизи многоквартирных домов необходимо запретить. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Понятно, что в центре городов запускать нельзя ни в коем случае. Надо запретить запускать там, где находятся многоэтажки, откуда может попасть фейерверк на балкон. Но в целом запрещать, мне кажется, будет немножечко жестковато», — отметил депутат в разговоре с ТАСС.

По его словам, правила необходимо сделать предельно понятными. Например, четко написать, что фейерверк можно запускать на открытой площадке, не ближе 50–100 метров от дома.

Милонов также напомнил, что пиротехнику нужно использовать правильно и покупать только в надежных местах.

«От того, что мы покупаем в официальном магазине проверенную пиротехнику и запускаем ее в установленном месте, мы никому ничего плохого не делаем», — считает депутат.

За запуск фейерверков с нарушением правил пожарной безопасности грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей. А если из-за пиротехники возник пожар с ущербом, то можно получить штраф до 120 тысяч или лишение свободы до 1 года.