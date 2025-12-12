НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

5 м/c,

сев.

 743мм 68%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,34
EUR 92,94
Экопроекты российских компаний
Отражена атака БПЛА
«Умные решения»
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Что происходит в Ярославле - онлайн
Частично перекрыли М-8
Отменят троллейбусы
Нет интернета
Страна и мир «Даже пачка доширака — как музейный экспонат!» Россиянка — о нетрадиционном отпуске в мегатрадиционной Японии

«Даже пачка доширака — как музейный экспонат!» Россиянка — о нетрадиционном отпуске в мегатрадиционной Японии

Девушка отдала 200 тысяч рублей за 12 дней в стране восходящего солнца. Видео

71
Источник:

Городские медиа

Нижегородский блогер, известная своим подписчикам как Наташа Барбариска, провела 12 дней в Японии. Девушка побывала в пяти городах: Токио, Киото, Осаке, Наре и Нагои. О своем путешествии она рассказала в интервью NN.RU.

На отпуск ушло две недели с учетом перелетов. Среди посещенных мест: японский Диснейленд, Юниверсал Парк (парк Гарри Поттера), а также музей знаменитой во всем мире студии аниме Ghibli.

«В Японии для тебя всё диковинное! Даже пачка местного доширака воспринимается как музейный экспонат. Наш отпуск в Японии был нетрадиционным. Мы не слишком гуляли по деревням, не доехали до главного вулкана Фудзи, куда каждый турист норовит приехать. Потому что он часто скрывается за облаками и для красивых видов должно повезти с погодой, которую можно отслеживать по установленной там видеокамере. В этом плане нам не повезло», — поделилась с нами Наташа.

Отпуск обошелся девушке в 200 тысяч рублей. Она рассказала, что шопинг и питание в стране нельзя назвать дорогими. Средний чек в ресторанах составляет одну тысячу рублей. А техника обходится дешевле на 15–20 тысяч рублей, чем в России. Для туристов в Японии действует такс-фри — когда за покупку не надо платить НДС при предъявлении загранпаспорта.

Наташа также рассказала, что в Японии очень мало урн, поэтому мусор приходилось носить при себе. Но его охотно принимают в любом заведении. А в чем в стране нет дефицита — так это в умных общественных туалетах, которые стоят на каждом шагу и хорошо обслуживаются.

ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Япония Туризм Путешествие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление