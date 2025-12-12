«Даже пачка доширака — как музейный экспонат!» Россиянка — о нетрадиционном отпуске в мегатрадиционной Японии

Источник: Городские медиа

Нижегородский блогер, известная своим подписчикам как Наташа Барбариска, провела 12 дней в Японии. Девушка побывала в пяти городах: Токио, Киото, Осаке, Наре и Нагои. О своем путешествии она рассказала в интервью NN.RU.

На отпуск ушло две недели с учетом перелетов. Среди посещенных мест: японский Диснейленд, Юниверсал Парк (парк Гарри Поттера), а также музей знаменитой во всем мире студии аниме Ghibli.

«В Японии для тебя всё диковинное! Даже пачка местного доширака воспринимается как музейный экспонат. Наш отпуск в Японии был нетрадиционным. Мы не слишком гуляли по деревням, не доехали до главного вулкана Фудзи, куда каждый турист норовит приехать. Потому что он часто скрывается за облаками и для красивых видов должно повезти с погодой, которую можно отслеживать по установленной там видеокамере. В этом плане нам не повезло», — поделилась с нами Наташа.

Отпуск обошелся девушке в 200 тысяч рублей. Она рассказала, что шопинг и питание в стране нельзя назвать дорогими. Средний чек в ресторанах составляет одну тысячу рублей. А техника обходится дешевле на 15–20 тысяч рублей, чем в России. Для туристов в Японии действует такс-фри — когда за покупку не надо платить НДС при предъявлении загранпаспорта.