Кому ждать повестки на военные сборы и что придется на них делать — ответы на главные вопросы

Оторваться от гражданской жизни придется максимум на два месяца Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Россияне, пребывающие в запасе, отправятся на военные сборы в 2026 году. Накануне указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Что это за сборы и чего от них ожидать, рассказываем в нашем материале.

О каких военных сборах идет речь

Призыв на военные сборы — это плановое мероприятие, которое проходит ежегодно. Вновь они пройдут в 2026 году. За организацию отвечает Правительство РФ совместно с региональными властями. Эти сборы необходимы для проверки боевой и мобилизационной готовности граждан либо для обучения состава.

Военные сборы бывают нескольких видов:

проверочные — на них проводится слаживание, учения, проверка перехода в режим условного военного времени или мобилизации;

учебные , на которых осваивают новые военные специальности либо повторяют уже пройденную военную подготовку;

специальные — они появились совсем недавно. Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления на них резервистов для защиты объектов военной инфраструктуры.

Кого будут призывать и куда

Традиционно призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, — те, которые состоят на воинском учете, но не проходят службу в армии. Проще говоря, туда зачисляют всех военнообязанных граждан, которые прошли срочную службу, обучение в военных учебных центрах, достигли возраста 30 лет или были уволены с военной службы с зачислением в запас.

Сборы 2026 года будут организованы в следующих ведомствах:

Вооруженных силах Российской Федерации;

Войсках национальной гвардии Российской Федерации;

спасательных воинских формированиях МЧС России;

органах государственной охраны;

органах Федеральной службы безопасности.

На время военных сборов участники размещаются в подразделениях воинских частей, учебных центрах или военных лагерях по всей России, в том числе в приграничных регионах. Однако отправлять запасника на СВО со сборов не будут.

Многие граждане в запасе имеют работу, но не стоит переживать, что из-за сборов ее можно лишиться. По закону работодатель обязан отпустить сотрудника. Его не имеют права увольнять, и за ним должны сохранить среднемесячный заработок по договору.

Кого не могут забрать на военные сборы

Несмотря на то что сборы — обязательное мероприятие, существуют и исключения. Некоторых граждан по закону освобождают от призыва. Ему не подлежат мужчины, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья, а также военнообязанные женщины. Помимо этого, освобождаются:

граждане, имеющие бронь от органов власти или организаций;

сотрудники (в том числе гражданский персонал) МВД, Росгвардии, ФСИН, таможни и т. д.;

служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом;

плавающий состав судов морского флота, а в период навигации также речного флота и флота рыбной промышленности;

работники, занятые на посевных и уборочных работах в период проведения таких работ;

педагоги;

студенты очных и очно-заочных отделений;

студенты-заочники в период экзаменов и подготовки дипломной работы;

многодетные отцы;

опекуны и попечители несовершеннолетних братьев и сестер (если больше некому);

занятые уходом за родственником, которому требуется постоянный уход (согласно заключению комиссии, если больше некому);

мужья беременных женщин (если срок более 22 недель и уже есть один ребенок);

депутаты;

кандидаты на выборах;

уехавшие за границу;

члены Совета Федерации;

главы регионов, исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

руководители высших исполнительных органов госвласти, временно исполняющие их обязанности и кандидаты на эту должность;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

уволенные в запас менее двух лет назад (кроме резервистов);

отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

находящиеся под следствием или ожидающие решения суда.

Как приходит повестка на военные сборы

Узнать о том, что в этом году вам нужно явиться на военные сборы, очень просто. Для этого военкоматы отправляют повестки. Делается это разными способами:

Их могут принести домой или на работу. Она будет считаться врученной, когда вы ее взяли и поставили свою подпись. Направляют документ также электронным письмом или заказным через отделение «Почты России». В этом случае считается, что вас уведомили, как только его получили.

Также с этого года заработал реестр электронных повесток. Его уже опробовали для уведомления призывников о необходимости явиться в военкомат на срочную службу.

Реестр повесток — это единая государственная база, в которую вносятся все повестки, направленные гражданам, состоящим на воинском учете или не состоящим, но обязанным состоять на нем.

В 2023 году депутат Госдумы Андрей Краснов говорил, что электронные повестки не будут использоваться для призыва на военные сборы. Но за несколько лет всё могло измениться. Пока неизвестно, будут ли пользоваться новым вариантом для того, чтобы уведомлять о военных сборах.

Что грозит за неявку

Встает логичный вопрос, а что если не явиться в военкомат по повестке? Поскольку сборы — это обязательно, то за такие действия предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Но всё не так жестко, как с уклонением от призыва. В данном случае уголовная ответственность не грозит.

Чтобы избежать проблем, лучше прийти в военкомат и объяснить причину неявки. Для этого нужно документально подтвердить, что она была уважительной. В случае болезни, например, подойдет справка из медучреждения или больничный лист. А если вы пропустили явку из-за смерти близкого человека, то нужно взять с собой свидетельство о смерти. Также к уважительным причинам относятся чрезвычайные обстоятельства, такие как стихийные бедствия.

Отправят ли запасников на спецсборы

В этом году создали новый тип военных сборов — специальные. Президент подписал закон, согласно которому на них могут привлекать для охраны особо важных объектов. К текущим сборам это не имеет никакого отношения. На них направлять планируют именно резервистов, а не тех, кто находится в запасе.

И граждан в запасе, и резервистов могут призывать на обычные учебные военные сборы. Они длятся не более двух месяцев для всех. Но для простых запасников их общая продолжительность за всё время пребывания в запасе не должна превышать 12 месяцев.

На военные сборы могут призывать всех запасников. А на военную службу — только если стране потребуется мобилизация. Поэтому не стоит путать эти два понятия.