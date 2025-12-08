Башкирский фермер заколол корову и нашел внутри кругленькую сумму: новости 8 декабря

Корова любила гулять по свалкам Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 декабря.

Родителям хотят дать больше выходных

Родителям с двумя и более несовершеннолетними детьми нужно предоставить дополнительные выходные дни. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Согласно предложению, родители смогут получать один дополнительный оплачиваемый выходной день каждые три месяца. Для получения выходного достаточно будет подать письменное заявление работодателю.

«Также на усмотрение семьи можно будет накопить четыре таких дня в течение года и организовать себе и своим близким мини-отпуск», — отметил Слуцкий в разговоре с ТАСС.

Помимо этого, предлагается сократить рабочую неделю до 39 часов для всех работников, воспитывающих детей до 18 лет.

Путин надеется, что НДС еще снизят

Президент РФ Владимир Путин надеется, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% будет временным. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам, и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин, активно решили, что при выборе всех инструментов всё-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

Путин анонсировал изменения в системе поддержки семей

Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми и повышения рождаемости. Помощь должна увеличиваться на каждого следующего ребенка, указал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Здесь, что называется, чем больше, тем лучше. Причем с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи», — сказал президент.

Президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию. Подробнее обо всех заявлениях Путина — в материале.

Спасатель раскрыл объективную версию исчезновения семьи Усольцевых

Есть только две реальные версии того, что случилось с пропавшей семьей Усольцевых в Красноярском крае: замерзание или встреча с дикими животными. Об этом заявил заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», заслуженный спасатель Российской Федерации, спасатель международного класса Геннадий Кабанов.

По его словам, когда температура опускается ниже минус 20 градусов, то надежды на их спасение почти нет. По мнению Кабанова, Усольцевы могли заблудиться в лесу. А дальше холод и голод сделали свое дело. В итоге они могли уснуть и уже не проснуться.

Другая версия предполагает, что семью растерзали дикие животные. Кабанов в беседе с изданием «Аргументы и факты» выразил уверенность, что вещи пропавших туристов еще найдут.

«Ни один медведь до сих пор не съел ботинки человека. Обувь обязательно сохранится до весны. Думаю, именно в теплое время года вещи Усольцевых всё же будут найдены», — подчеркнул спасатель.

Всё, что известно о поисках пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых, мы собираем в отдельном сюжете.

Долина обвинила покупательницу своей квартиры в недостаточной осмотрительности

Певица Лариса Долина в своем иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье заявила, что та была недостаточно осмотрительна, когда заключала с ней сделку. Ведь якобы было очевидно, что народная артистка этого не хотела. Об этом говорится в тексте решения суда по делу о продаже квартиры звезды.

«Истец (Лариса Долина. — Прим. ред.) указывает, что ответчик, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — сказано в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко подчеркнула, что сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что певица ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование, передает РИА Новости.

В Госдуме призвали увеличить размер налогового вычета при покупке квартиры

Размер налогового вычета при покупке жилья нужно увеличить в 2,5 раза в соответствии с ростом цен на квартиры. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

В 2025 году покупатели недвижимости могут компенсировать до 650 тысяч рублей (максимальный возврат — 260 тысяч рублей с покупки и 390 тысяч рублей с процентов по ипотеке). Такой лимит был установлен еще в 2014 году.

«Уверен, эти нормы не отвечают современным реалиям и нуждаются в серьезной переработке. Размер максимального вычета был установлен 10 лет назад. За это время средняя цена на первичку выросла примерно в 2,5 раза! Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — сказал Миронов.

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату россиянам, но не всем

Медикам и педагогам нужно централизованно выплачивать 13-ю зарплату. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Данная мера не только окажет поддержку специалистам и будет способствовать закреплению кадров на местах, но и поможет достижению стратегических государственных задач — притоку молодежи в профессии, системному укреплению кадрового суверенитета и повышению качества жизни всех граждан», — указал Чернышов.

Предложение касается специалистов, которые трудятся в госучреждениях, пишет РИА Новости. Для выплаты предлагается установить требования: это выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий.

В Японии ожидают цунами

Цунами высотой около трех метров движется на восточное и северо-восточное побережье Японии после землетрясения магнитудой 7,6. Об этом объявило метеорологическое управление страны.

Ранее у берегов Японии было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр землетрясения находился в 80 километрах от побережья префектуры Аомори, его очаг был на глубине 50 километров.

Для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами. В наибольшей опасности находятся прибрежные зоны префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо. Местных жителей призвали незамедлительно эвакуироваться из прибрежной зоны указанных районов.

В России одобрили прием на работу матерей без испытательного срока

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок при найме матерей с маленькими детьми на работу.

Авторы законопроекта считают, что испытательный срок может помешать женщинам при возвращении к профессиональной деятельности, вызывая у них избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, пишет ТАСС.

Раньше подобная мера действовала только на женщин, чьим детям было 1,5 года или меньше. Теперь ее расширили на период, пока ребенку не исполнится три года.

Оливье возглавил топ самых дорогих салатов к Новому году

Оливье оказался самым дорогим из традиционных салатов на Новый год. Стоимость ингредиентов обойдется в 576 рублей на четырех человек.

Салат мимоза расположился на втором месте. Он обойдется в 295 рублей. На третьем месте селедка под шубой — 291 рубль за четыре порции. Самый бюджетный салат в этом году — «Столичный» — стоит 269 рублей, следует из расчетов РИА Новости, по данным Росстата.

Женщина в США хотела сделать приворот на бывшего, но оказалась в тюрьме

Попытка женщины из США вернуть бывшего парня с помощью приворота закончилась для нее тюрьмой. На обрядах она не остановилась.

Согласно материалам дела, женщина обратилась к гадалке, которая предложила провести «духовную работу» с экс-бойфрендом за денежное вознаграждение. Однако ритуал не дал желаемого результата.

Тогда гадалка предположила, что устранение нынешней партнерши мужчины является единственным способом «снять любовный блок». За это она попросила 9000 долларов, пишет Metropoles.

«Цель» получила три огнестрельных ранения в голову. Она выжила, однако получила необратимые последствия для здоровья. Стрелок пытался скрыться на мотоцикле, но его задержали через несколько минут.

После нападения гадалка потребовала с клиентки еще денег и начала угрожать ей и ее внуку. Теперь американка, которая обратилась за эзотерическими услугами, находится под стражей.

Фермер нашел деньги внутри собственной коровы

В башкирской деревне Толпарово местный фермер заколол корову и обнаружил в ее желудке кошелек с пятитысячными купюрами и различными документами. Избавиться от животного он решился, поскольку буренка любила бродить по свалкам.

«Из желудка вышло 30 килограммов мусора! Самое главное — внутри лежал кошелек с деньгами. Верите или нет?! Деньги приличные», — сказал фермер в беседе с 360.RU.