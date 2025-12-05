Зайти на «Госуслуги» без установки MAX невозможно: с проблемой столкнулись по всей стране

В «Госуслугах» нельзя пропустить скачивание MAX Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У некоторых пользователей «Госуслуг» при авторизации пропала возможность пропустить скачивание мессенджера MAX. При входе в аккаунт через мобильную версию браузера сервис требует установить приложение, и избежать этого больше нельзя. На это жалуются интернет-пользователи из разных городов России в соцсетях.

В «Госуслугах» пропала возможность пропустить скачивание MAX Источник: читатель MSK1.RU

В сети уже придумали, как обойти ограничение: в настройках браузера нужно выбрать версию для компьютера. Корреспондент MSK1.RU попробовал — все получилось.

Обойти скачивание MAX можно через настройки браузера Источник: читатель MSK1.RU

Совсем избавиться от предложения установить MAX можно, если сменить на «Госуслугах» подтверждение входа по СМС на аутентификацию по одноразовому коду через отдельное приложение.

В России активно внедряют национальный мессенджер. Школьникам, учителям и в целом сотрудникам госучреждений настоятельно рекомендуют переходить на него вместо привычных Telegram и WhatsApp. Последний в России уже начали блокировать.

Что касается Telegram — в нем пока что запретили только звонить. Полная блокировка мессенджеру не грозит, заверил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Осторожно Media». По его словам, руководство Telegram сотрудничает с Роскомнадзором и правоохранителями.

В свою очередь Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь, поэтому власти должны уметь с ними работать.

Обновлено в 17:40 (мск).

В Минцифры объяснили, в чем причина сложившейся проблемы. В ведомстве решили отказываться от входа на «Госуслуги» с помощью смс.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи „Госуслуг“ непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс — пока это решение касается только входа на „Госуслуги“ через мобильные устройства», — говорится в сообщении, опубликованном в MAX.