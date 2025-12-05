НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 761мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Открыли памятник Юрию Ваксману
«Умные решения»
Новые остановки в Ярославле
Что подарить и как отметить Новый год
Кружки для пенсионеров
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
55-летния ярославна — звезда пилона
Когда выпадет снег
Страна и мир Зайти на «Госуслуги» без установки MAX невозможно: с проблемой столкнулись по всей стране

Зайти на «Госуслуги» без установки MAX невозможно: с проблемой столкнулись по всей стране

Мы узнали, как этого избежать

380
В «Госуслугах» нельзя пропустить скачивание MAX | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ «Госуслугах» нельзя пропустить скачивание MAX | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В «Госуслугах» нельзя пропустить скачивание MAX

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

У некоторых пользователей «Госуслуг» при авторизации пропала возможность пропустить скачивание мессенджера MAX. При входе в аккаунт через мобильную версию браузера сервис требует установить приложение, и избежать этого больше нельзя. На это жалуются интернет-пользователи из разных городов России в соцсетях.

В «Госуслугах» пропала возможность пропустить скачивание MAX | Источник: читатель MSK1.RUВ «Госуслугах» пропала возможность пропустить скачивание MAX | Источник: читатель MSK1.RU

В «Госуслугах» пропала возможность пропустить скачивание MAX

Источник:

читатель MSK1.RU

В сети уже придумали, как обойти ограничение: в настройках браузера нужно выбрать версию для компьютера. Корреспондент MSK1.RU попробовал — все получилось.

Обойти скачивание MAX можно через настройки браузера | Источник: читатель MSK1.RUОбойти скачивание MAX можно через настройки браузера | Источник: читатель MSK1.RU

Обойти скачивание MAX можно через настройки браузера

Источник:

читатель MSK1.RU

Совсем избавиться от предложения установить MAX можно, если сменить на «Госуслугах» подтверждение входа по СМС на аутентификацию по одноразовому коду через отдельное приложение.

В России активно внедряют национальный мессенджер. Школьникам, учителям и в целом сотрудникам госучреждений настоятельно рекомендуют переходить на него вместо привычных Telegram и WhatsApp. Последний в России уже начали блокировать.

Что касается Telegram — в нем пока что запретили только звонить. Полная блокировка мессенджеру не грозит, заверил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с «Осторожно Media». По его словам, руководство Telegram сотрудничает с Роскомнадзором и правоохранителями.

В свою очередь Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь, поэтому власти должны уметь с ними работать.

Обновлено в 17:40 (мск).

В Минцифры объяснили, в чем причина сложившейся проблемы. В ведомстве решили отказываться от входа на «Госуслуги» с помощью смс.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи „Госуслуг“ непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс — пока это решение касается только входа на „Госуслуги“ через мобильные устройства», — говорится в сообщении, опубликованном в MAX.

Пока зайти на портал с компьютера все еще можно с помощью смс.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
MAX Мессенджер Telegram Госуслуги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
38 минут
FAN ID, МАХ, что дальше?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление