Страна и мир Бумажный паспорт — всё? В России внедряют цифровой аналог

Бумажный паспорт — всё? В России внедряют цифровой аналог

Можно будет просто показать QR-код вместо обычно документа

224
Сферы использования цифрового паспорта постепенно расширяют | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUСферы использования цифрового паспорта постепенно расширяют | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Сферы использования цифрового паспорта постепенно расширяют

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

С 29 декабря 2025 года в России стартует второй этап внедрения цифрового паспорта — электронного аналога удостоверения личности в формате QR-кода. Он упростит повторные визиты в банки, страховые компании и МФЦ, минимизируя необходимость носить с собой бумажный документ. Подробнее о том, как работает цифровой паспорт, кто может его использовать и как оформить, — в материале.

Цифровой паспорт — это QR-код, генерируемый в приложении «Госуслуги», который содержит основные данные гражданина: ФИО, дату рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и биометрию. Он является добровольной альтернативой бумажному паспорту для подтверждения личности в определенных ситуациях. Код защищен криптографией и отображает только нужную информацию в зависимости от контекста использования.

Предъявлять QR-код вместо удостоверения личности могут граждане РФ, достигшие 14 лет, зарегистрированные в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Также необходимо, чтобы данные человека были в единой биометрической системе. Просто сохранить код на телефоне не получится.

«В самом смартфоне не хранится ни изображение паспорта, ни его реквизиты в открытом виде. QR-код — это динамически генерируемый ключ для безопасного запроса данных. Любое генерирование кода в целях безопасности будет отображаться в операциях на портале „Госуслуги“», — объяснила «Известиям» адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова.

Внедрение нового формата происходит поэтапно, и с сентября 2024 года его уже применяли для:

  • входа в кинотеатры, музеи, офисные центры с пропускной системой;

  • покупки товаров 18+ (алкоголя и табака);

  • отправки или получения посылок и заказных писем на почте.

С 29 декабря 2025 года цифровой паспорт начнут принимать и в более серьезных организациях:

  • в банках и страховых компаниях для повторных визитов и операций, если закон не требует оригинал бумажного паспорта;

  • в МФЦ для некоторых услуг.

В перспективе ожидается расширение на гостиницы, медицину и транспорт.

Для оформления документа нужно:

  1. Зарегистрироваться и подтвердить личность на портале «Госуслуги».

  2. Сгенерировать QR-код в приложении.

Пользователь может в любое время отозвать или активировать согласие на использование цифрового паспорта через усиленную электронную подпись в приложении «Госключ».

Цифровой паспорт можно будет использовать не везде. Для некоторых услуг понадобится бумажный вариант:

  • при первичном открытии банковских счетов или вкладов (требуются нормативные акты ЦБ РФ);

  • в нотариальных действиях, сделках с недвижимостью, выдаче доверенностей или наследственных делах;

  • в судебных процессах, при получении загранпаспорта, трудоустройстве с проверкой документов, выезде за границу, медицинских процедурах, требующих полного пакета оригиналов.

За подделку цифрового паспорта предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ. Наказание включает штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет.

Как вы относитесь к новому формату паспорта?

Негативно, буду пользоваться бумажным
Думаю, это очень удобно, жду повсеместного внедрения
Для меня это не имеет значения
Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
с++
29 минут
надеюсь, будет как и с цифровой подписью, если сам с дуру не сгенерировал, то её и нет и нет проблем. Иначе... все эти паспорта утекут после первого же сканирования в .onion маркеты
Гость
33 минуты
Это будет очередная лазейка для мошенников и аферистов!
