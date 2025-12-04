Блокировки не будет? Отключению WhatsApp* нашли альтернативу

Запреты мессенджеров не приведут к положительным последствиям Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) не обязательно блокировать полностью, в качестве альтернативы могут быть точечные ограничения. Таким мнением поделился экс-премьер министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Давайте опять же посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», — сказал Степашин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что не является сторонником блокировки. Такой подход применялся в Советском Союзе и не привел ни к чему хорошему.

Роскомнадзор ограничил работу WhatsApp*. В Госдуме считают, что блокировка мессенджера неизбежна, и платформу могут полностью отключить в России в ближайшие несколько месяцев. Мы рассказали, как подготовиться к блокировке мессенджера. Нужно выполнить лишь три простых шага. Главное найти достойную альтернативу.

Такая же судьба может ждать и Telegram. Сейчас претензии к мессенджерам одинаковые. Для них уже ограничили видео и голосовые звонки. Однако окончательного решения по отключению Роскомнадзор пока не принял