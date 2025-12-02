Пальмы, елки и Ацаа Бабаду. Почему россияне выбирают Абхазию для встречи Нового года и что они там делают

Только присутствие елки и Деда Мороза говорит о том, что в Абхазии Новый год

Всё больше россиян выбирают Абхазию для встречи Нового года. В этом году бронирований больше, чем в прошлом, утверждают туроператоры. Несмотря на то что билет из Москвы в Сухум на 31 декабря стоит больше 33 тысяч рублей, их уже почти не осталось. При этом рейсы на январь из Абхазии недоступны, — скорее всего, придется лететь через Сочи. Власти республики сообщали, что зимой массовые рейсы летать не будут. Сочинцам повезло, им только границу перейти и можно наслаждаться новогодними каникулами в другой стране. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

— В это время там тишина. Если вы реально устали и хотите тишины, вам туда. Мы уезжаем всегда 30 декабря, а возвращаемся 4–5 января. Всю эту сочинскую суету, взрывы фейерверков пережидаем там. Отдых в Абхазии не для тусовщиков. Им будет скучно. А для тех, кто хочет побыть наедине со своими мыслями, привести свою нервную систему в порядок, — рассказал жительница Сочи Жанна Бичевина. Она уже забронировала отель с системой «полный пансион» в Гагре, новогодний банкет гостям в подарок. Двухкомнатный номер с видом на море — 7500 рублей.

Отельеры Абхазии не стали задирать цены. По данным Ассоциации туроператоров России, тур в Абхазию на 7 ночей на двоих с питанием «завтрак» в отель 3* (заезд 30 декабря) стоит от 29,1 тысячи рублей, в отель 4* — от 36,7 тысячи. Проживание в отеле 4* («полный пансион») стоит от 63,8 тысячи рублей на двоих без авиаперелета.

В среднем загрузка абхазских отелей на Новый год уже составляет 65–75%. Наибольшим спросом пользуются объекты в Гагре и Пицунде с системой питания «полный пансион» и «всё включено», а также с подогреваемыми бассейнами.

Однако общего дефицита мест на Новый год в Абхазии пока не наблюдается, и номера есть во многих гостиницах. А вот в топовых объектах среднего и выше среднего сегмента уже мест мало. На Новый год практически распроданы или с большим трудом подтверждаются номера в «Самшитовой роще», Alex Resort & Spa Hotel, «Литфонде», «Доме отдыха им. Челюскинцев» и Amza Park Hotel.