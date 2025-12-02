Пальмы, елки и Ацаа Бабаду. Почему россияне выбирают Абхазию для встречи Нового года и что они там делают

Всё больше россиян выбирают Абхазию для встречи Нового года. В этом году бронирований больше, чем в прошлом, утверждают туроператоры. Несмотря на то что билет из Москвы в Сухум на 31 декабря стоит больше 33 тысяч рублей, их уже почти не осталось. При этом рейсы на январь из Абхазии недоступны, — скорее всего, придется лететь через Сочи. Власти республики сообщали, что зимой массовые рейсы летать не будут. Сочинцам повезло, им только границу перейти и можно наслаждаться новогодними каникулами в другой стране. Подробности — в материале SOCHI1.RU.
— В это время там тишина. Если вы реально устали и хотите тишины, вам туда. Мы уезжаем всегда 30 декабря, а возвращаемся 4–5 января. Всю эту сочинскую суету, взрывы фейерверков пережидаем там. Отдых в Абхазии не для тусовщиков. Им будет скучно. А для тех, кто хочет побыть наедине со своими мыслями, привести свою нервную систему в порядок, — рассказал жительница Сочи Жанна Бичевина. Она уже забронировала отель с системой «полный пансион» в Гагре, новогодний банкет гостям в подарок. Двухкомнатный номер с видом на море — 7500 рублей.
Отельеры Абхазии не стали задирать цены. По данным Ассоциации туроператоров России, тур в Абхазию на 7 ночей на двоих с питанием «завтрак» в отель 3* (заезд 30 декабря) стоит от 29,1 тысячи рублей, в отель 4* — от 36,7 тысячи. Проживание в отеле 4* («полный пансион») стоит от 63,8 тысячи рублей на двоих без авиаперелета.
В среднем загрузка абхазских отелей на Новый год уже составляет 65–75%. Наибольшим спросом пользуются объекты в Гагре и Пицунде с системой питания «полный пансион» и «всё включено», а также с подогреваемыми бассейнами.
Однако общего дефицита мест на Новый год в Абхазии пока не наблюдается, и номера есть во многих гостиницах. А вот в топовых объектах среднего и выше среднего сегмента уже мест мало. На Новый год практически распроданы или с большим трудом подтверждаются номера в «Самшитовой роще», Alex Resort & Spa Hotel, «Литфонде», «Доме отдыха им. Челюскинцев» и Amza Park Hotel.
Почему два Новых года?
Новый год в Абхазии отмечают по старому стилю — 13 января. Большинство абхазов православные, поэтому празднуют Рождество и Богоявление, но языческие традиции всё равно хранят и передают из поколения в поколение.
Праздник старого Нового года называется Хечхуама, что означает «Возрождение» или «Сотворение мира». В этот день в республике официальный выходной и абхазы поклонением богу Шашве, покровителю кузнечного ремесла. В канун праздника члены семей со стороны отца собираются в семейном святилище, где проводятся ритуалы с символическими жертвами, а затем — семейный ужин.
Рождество Христово также в Абхазии государственным праздником. Православные верующие стараются соблюдать рождественский пост и посещать церковные службы. В сочельник зажигают свечи, символически приглашающие Богородицу в дом, чтобы привлечь счастье и благополучие.
И традиционный Новый год 31 декабря абхазы отмечают с удовольствием. Только вместо Деда Мороза к детям приходит Ацаа Бабаду. Он одет в белую бурку и папаху, а вместо саней у него лодка, ведь он приплывает по морю.
Отметить праздник можно с участием Ацаа Бабаду в отдаленной абхазской деревне. Гид Дамей Агумаа рассказал корреспонденту SOCHI1.RU, что организует авторские экскурсии в родовое село. Это не те, где присутствует 400 туристов. Дамей берет не больше шести человек и показывает реальную жизнь абхазов в глубинке.
— Я читал много нелестных отзывов про абхазские застолья, которые организуют для туристов. У нас всё по-другому, мои клиенты — дорогие гости. Им показывают виноградники и винодельню, от души угощают шашлыками, мамалыгой, копченым мясом и горным сыром, вином и чачей. А с нашим Ацаа Бабаду можно посоревноваться в исполнении лезгинки, — рассказал Дамей. Его экскурсии пользуются спросом, уже практически все новогодние каникулы расписаны. При этом он никогда не дает рекламу, прекрасно работает «сарафанное радио» — туристы передают его контакты друг другу.
Погода в Абхазии зимой
Зима в Абхазии очень мягкая: в конце декабря и начале января температура колеблется от +8 до +15 градусов. Бывают дни резкого потепления. Снег на побережье бывает редко и быстро тает, заморозков нет, но теплая одежда не помещает — очень сыро.
Большинство летних развлечений в республике с наступлением осени закрывается: прекращают работу летние кафе и оборудованные пляжи. Море холодное, на купание решаются разве что моржи. Зато зимой можно посетить культурные и природные достопримечательности без суеты и очередей.
Например, в Новоафонском монастыре летом экскурсии проходят для сотен человек, а зимой у туристов есть возможность в тишине насладиться его красотой.
Тем, кто всё же хочет искупаться, подойдут термальные источники, например, в Кындыге или Приморском. Утверждается, что воды, богатые сероводородом, полезны для кожи, суставов и нервной системы, а температура воды держится на комфортных 30–45 °C, что особенно приятно при зимней погоде.
Если всё же хочется снега, стоит посетить озеро Рица. Только живописная дорога к нему чего стоит. Зимой там практически нет туристов.
На рынках Абхазии можно очень дешево покупать мандарины, апельсины, лимоны, хурму и гранаты, которые везут с собой в качестве полезных гостинцев. В садах всё это великолепие растет в избытке. Есть экскурсии в хозяйства, которые выращивают цитрусовые.
К Новому году центральные площади всех городов и поселков украсят. В Сухуме обязательно поставят несколько елок, а главную набережную украсят иллюминацией. Все отели приготовили праздничные программы с конкурсами, песнями и танцами. Без фейерверка не обойдется.