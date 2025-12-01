Туристы из России заблокированы на Шри-Ланке. Их окружило наводнение

Туристы из России застряли на Шри-Ланке из-за наводнений и оползней. Люди не могут добраться до отелей и аэропортов. В стране из-за природных катаклизмов уже погибло более 300 человек.

Особые проблемы возникли в районе Тангалле. Именно там отдыхающие прилетели на остров, но до сих пор не могут добраться до жилья. Преодолеть дорогу просто невозможно их-за стихийного бедствия.

«Некоторые сейчас не могут покинуть отели и вернуться в Россию несмотря на то, что их отдых завершен. Отдыхающие рассказывают, что были вынуждены вместе с сотрудниками спасать мебель, технику, документы и многое другое, что могло унести стихией.

Сами отели также повреждены, бассейны превратились в болота. В ряде заведений не было мобильной связи и электричества», — пишет телеграм-канал SHOT.