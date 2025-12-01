Туристы из России заблокированы на Шри-Ланке. Их окружило наводнение

Туристы из России застряли на Шри-Ланке из-за наводнений и оползней. Люди не могут добраться до отелей и аэропортов. В стране из-за природных катаклизмов уже погибло более 300 человек.
Особые проблемы возникли в районе Тангалле. Именно там отдыхающие прилетели на остров, но до сих пор не могут добраться до жилья. Преодолеть дорогу просто невозможно их-за стихийного бедствия.
«Некоторые сейчас не могут покинуть отели и вернуться в Россию несмотря на то, что их отдых завершен. Отдыхающие рассказывают, что были вынуждены вместе с сотрудниками спасать мебель, технику, документы и многое другое, что могло унести стихией.
Сами отели также повреждены, бассейны превратились в болота. В ряде заведений не было мобильной связи и электричества», — пишет телеграм-канал SHOT.
Из-за оползней и наводнений пострадали уже свыше 1,1 миллиона человек. Мы подробно рассказывали об этой катастрофе. Катаклизмы накрыли не только Шри-Ланку, но также Индонезию, Малайзию и Таиланд.
В Таиланде затопило целые города: такого не было 300 лет. Посмотрите на видео того, как люди спасают себя от стихии.