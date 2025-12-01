НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Туристы из России заблокированы на Шри-Ланке. Их окружило наводнение

Туристы из России заблокированы на Шри-Ланке. Их окружило наводнение

Одни не могут вернуться домой, другие — попасть в отели

151
Юго-Восточную Азию затопило | Источник: Thilina Kaluthotage / ReutersЮго-Восточную Азию затопило | Источник: Thilina Kaluthotage / Reuters

Юго-Восточную Азию затопило

Источник:

Thilina Kaluthotage / Reuters

Туристы из России застряли на Шри-Ланке из-за наводнений и оползней. Люди не могут добраться до отелей и аэропортов. В стране из-за природных катаклизмов уже погибло более 300 человек.

Особые проблемы возникли в районе Тангалле. Именно там отдыхающие прилетели на остров, но до сих пор не могут добраться до жилья. Преодолеть дорогу просто невозможно их-за стихийного бедствия.

«Некоторые сейчас не могут покинуть отели и вернуться в Россию несмотря на то, что их отдых завершен. Отдыхающие рассказывают, что были вынуждены вместе с сотрудниками спасать мебель, технику, документы и многое другое, что могло унести стихией.

Сами отели также повреждены, бассейны превратились в болота. В ряде заведений не было мобильной связи и электричества», — пишет телеграм-канал SHOT.

Источник:

Weather Monitor / X

Из-за оползней и наводнений пострадали уже свыше 1,1 миллиона человек. Мы подробно рассказывали об этой катастрофе. Катаклизмы накрыли не только Шри-Ланку, но также Индонезию, Малайзию и Таиланд.

В Таиланде затопило целые города: такого не было 300 лет. Посмотрите на видео того, как люди спасают себя от стихии.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Шри-Ланка Наводнение Оползень Турист Отель
