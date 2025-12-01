В Госдуме назвали неожиданную причину для блокировки WhatsApp*: в чем дело

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сделал интересное заявление. По его словам, недавняя утечка дипломатических переговоров РФ и США по Украине могла стать важным фактором для ужесточения мер против WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ).

В конце ноября агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы разговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Москва назвала эти документы фейком. Помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что некоторые утечки — фальшивка. Но признал, что контакты между сторонами действительно есть, разделив их на разговоры по закрытой связи и в WhatsApp*. Он допустил, что общение через мессенджер могли прослушать.

По словам депутата, ситуация складывается следующим образом: владельцы мессенджера не просто игнорируют его использование в незаконных целях, но и, возможно, сами участвуют в этом процессе. Горелкин утверждает, что такая позиция компании стала серьезным поводом для принятия экстренных мер.

«По моей информации, дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp* стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», — написал депутат в своем telegram-канале.

Особую тревогу вызывает то, что WhatsApp* никак не реагирует на предупреждения Роскомнадзора, заявил Горелкин. Депутат с иронией предположил, что когда дойдет до полной блокировки, компания выпустит дежурный пресс-релиз о том, что не понимает «что власти России от нас хотят». И это будет сделано исключительно ради сохранения лица перед пользователями из других стран, считает депутат.

Роскомнадзор уже накладывает ограничения на деятельность WhatsApp*. Блокировка мессенджера в России остается лишь вопросом времени из-за постоянных сбоев и нарушения российского законодательства, отметил депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем Telegram-канале. По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, это может произойти в течение четырех-шести месяцев.

* принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ