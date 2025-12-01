Сотни городов исчезнут в России: что случилось

Сотни малых городов России могут исчезнуть из-за оттока населения. Люди переезжают в более крупные населенные пункты ради перспективной карьеры и развитой инфраструктуры, сообщается в докладе ВЦИОМ.

«Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — говорится в исследовании.

В качестве причин данного явления называют «недостаточную» инфраструктуру, ограниченные карьерные и образовательные возможности. 38% жителей малых городов готовы рассмотреть переезд, если им предложат больший заработок.

При этом в малых городах более пессимистичный взгляд на жизнь. Если в миллионниках позитивно смотрят в будущее 53% респондентов в возрасте 18–24 лет, то в небольших населенных пунктах — лишь 33%.

Количество людей в небольших населенных пунктах продолжит сокращаться, и с 1950 по 2030 годы уменьшится на 36%. В городах, где проживают от полумиллиона человек, их число вырастет на 25%. Одним из решений проблемы может стать развитие туризма. Более 50% россиян хотели бы посетить промышленные предприятия с экскурсией, говорится в исследовании.