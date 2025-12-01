НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 760мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Земельные разборки участников СВО
«Умные решения»
Что продают к Новому году
Погиб 24-летний парень
Афиша концертов на декабрь
Сибирячка сбежала из Ярославля. Причина
Обзор сладких подарков на Новый год
Страна и мир Сотни городов исчезнут в России: что случилось

Сотни городов исчезнут в России: что случилось

Местные жители не верят в светлое будущее

372
Молодежь покидает родные места ради денег и развлечений | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUМолодежь покидает родные места ради денег и развлечений | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Молодежь покидает родные места ради денег и развлечений

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сотни малых городов России могут исчезнуть из-за оттока населения. Люди переезжают в более крупные населенные пункты ради перспективной карьеры и развитой инфраструктуры, сообщается в докладе ВЦИОМ.

«Сотни малых и моногородов России со временем могут исчезнуть с карты России из-за активного оттока населения. Молодые люди уезжают из города, старшее поколение неизбежно убывает, новые жители не приезжают, общее число домохозяйств из года в год сокращается», — говорится в исследовании.

В качестве причин данного явления называют «недостаточную» инфраструктуру, ограниченные карьерные и образовательные возможности. 38% жителей малых городов готовы рассмотреть переезд, если им предложат больший заработок. 

При этом в малых городах более пессимистичный взгляд на жизнь. Если в миллионниках позитивно смотрят в будущее 53% респондентов в возрасте 18–24 лет, то в небольших населенных пунктах — лишь 33%.

Количество людей в небольших населенных пунктах продолжит сокращаться, и с 1950 по 2030 годы уменьшится на 36%. В городах, где проживают от полумиллиона человек, их число вырастет на 25%. Одним из решений проблемы может стать развитие туризма. Более 50% россиян хотели бы посетить промышленные предприятия с экскурсией, говорится в исследовании.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Город Население ВЦИОМ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
39 минут
Случилась стабильность! ;)
Гость
32 минуты
25 лет встаем с колен, и тут на тебе, такой удар в спину - народ неблагодарный, уезжает и умирает.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление