Последний рывок: в декабре нас ждет короткая рабочая неделя

Последний рывок: в декабре нас ждет короткая рабочая неделя

Перед праздниками придется потрудиться всего два дня

167
Из офиса можно сбежать во вторник вечером | Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RUИз офиса можно сбежать во вторник вечером | Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

Из офиса можно сбежать во вторник вечером

Источник:

Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

Россиян ждет очень короткая рабочая неделя в конце декабря. Потрудиться придется всего два дня перед длинными новогодними праздниками. Это следует из производственного календаря на текущий год. Расскажем подробнее о графике в последний месяц года.

Рабочими днями будут только понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря. Уже со среды, 31 декабря, россияне уйдут на длительные новогодние каникулы — целых 12 дней. Наслаждаться праздниками будем вплоть до 11 января (включительно) следующего года.

В последний день месяца идти на работу не нужно | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВ последний день месяца идти на работу не нужно | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В последний день месяца идти на работу не нужно

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Отдых увеличится за счет дополнительного выходного — 31 декабря 2025 года, которые долгие годы был для россиян рабочим. В этот день не нужно идти на работу благодаря перенесу с воскресенья (4 января). Однако это не значит, что 30 декабря получится уйти домой на час раньше. Эта дата не считается предпраздничной. Всего в декабре 2025 года будет 22 рабочих и 9 выходных дней. 

Каникулы будут очень длинными | Источник: Юрий Скулыбердин / MSK1.RUКаникулы будут очень длинными | Источник: Юрий Скулыбердин / MSK1.RU

Каникулы будут очень длинными

Источник:

Юрий Скулыбердин / MSK1.RU

Следующие длинные выходные после каникул пройдут уже в феврале. Отдыхать будем с субботы, 21 февраля, до понедельника, 23 февраля. В марте нас ожидает еще один выходной в честь Международного женского дня. После этого короткая рабочая неделя последует с 10 по 13 марта по тому же сценарию. Как будем отдыхать на майские и другие праздники — читайте в материале.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
