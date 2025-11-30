Последний рывок: в декабре нас ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет очень короткая рабочая неделя в конце декабря. Потрудиться придется всего два дня перед длинными новогодними праздниками. Это следует из производственного календаря на текущий год. Расскажем подробнее о графике в последний месяц года.

Рабочими днями будут только понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря. Уже со среды, 31 декабря, россияне уйдут на длительные новогодние каникулы — целых 12 дней. Наслаждаться праздниками будем вплоть до 11 января (включительно) следующего года.