Работы по замещению WhatsApp завершаются: какая есть альтернатива

Работа по импортозамещению WhatsApp (принадлежит корпорации Meta —экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) завершается. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается», — написал Боярский в Мах.

По его словам, у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами. Однако мессенджер не принял ни одной попытки.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — сказал Боярский.

Редакция «Хабра» составила список альтернативный мессенджеров и включила в перечень как массовые, так и нишевые решения для коммуникаций с коллегами, друзьями и родственниками. В нем оказались Telegram, «VK Мессенджер», «Яндекс Мессенджер», Max и «Среда» и другие платформы.

Роскомнадзор уже накладывает ограничения на деятельность WhatsApp. Блокировка мессенджера в России остается лишь вопросом времени из-за постоянных сбоев и нарушения российского законодательства, отметил депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем Telegram-канале. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, это может произойти в течение четырех — шести месяцев.















