Пенсии и зарплаты вырастут, но начнет пропадать интернет: что произошло на этой неделе

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

России грозит новая пенсионная реформа

В России с каждым годом повышается риск новой пенсионной реформы. Дело в том, что количество работающего населения сокращается, при этом число пенсионеров растет. А именно трудящиеся содержат пожилых граждан за счет уплаты страховых взносов.

Пенсионная реформа в России началась с 1 января 2019 года. Она была направлена на решение проблемы финансирования пенсионной системы в условиях старения населения и уменьшения числа работающих граждан.

Реформа продлится до 2028 года. Во время переходного периода пенсионный возраст ежегодно увеличивается на шесть месяцев для каждой новой группы пенсионеров. В итоге женщины будут выходить на заслуженный отдых не в 55, а в 60 лет. Мужчины — не в 60, а в 65 лет.

В лаборатории исследований базового пенсионного дохода Института экономики РАН отметили, что количество страховых взносов, из которых формируется пенсия, будет сокращаться. А трансферты от государства увеличиваться. Всё дело в демографической яме. Поскольку после 1990 года рождалось мало детей, теперь им приходится содержать многочисленные позднесоветские поколения, пишет «Коммерсантъ».

В итоге совокупный эффективный «коэффициент демографической нагрузки пожилыми» в 2025–2045 годах увеличится с 37,1 до 51,2%. А это ровно тот же показатель, что и в 2018 году, когда и приняли решение о проведении реформы.

Женщина из Калуги уже два года болеет коронавирусом

Самый длительный случай заражения коронавирусом выявили у жительницы Калужской области. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Пациентка имеет положительный ВИЧ-статус. COVID с момента ее заражения в 2022 году получил 89 мутаций и эволюционировал в организме.

Особенностью этого случая стала ключевая роль желудочно-кишечного тракта. Анализ мутаций показал, что многие из них были приобретены вирусом именно в пищеварительной системе, что повысило его способность заражать клетки кишечника и желудка. Это указывает на ЖКТ как на потенциальный «инкубатор» для новых опасных вариантов патогена.

Ученые с помощью этого исследования также смогли подтвердить гипотезу о том, что вирус способен несколько лет оставаться в организме некоторых людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию.

За гирлянду могут выписать штраф

Небезопасное крепление новогодних гирлянд может грозить штрафом. Об этом рассказала адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина.

По ее словам, размещение любых электросветовых украшений на окнах, дверях, балконах, фасадах и на общем имуществе дома подпадает под требования пожарной безопасности. За нарушение правил грозит:

для граждан — от 5000 до 15 000 рублей;

должностных лиц — от 40 000 до 60 000 рублей;

юрлиц — до 400 000 рублей.

Им будет считаться использование несертифицированных гирлянд, перегрузка электросети или крепление оборудования на горючие конструкции.

В Госдуме предложили новый закон об алиментах

В Госдуме предложили установить минимальный размер для алиментов, равный половине прожиточного минимума. В 2025 году ПМ равен 17 733 рубля, так что если законопроект примут, то обязательные алименты станут равны 8866,5 рубля.

«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти „лазейки“, что приводит к судебным тяжбам. В случае если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — сказал один из авторов проекта сенатор Айрат Гибатдинов.

Он пообещал, что в случае принятия закона бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на того родителя, с которого и требуют алименты.

России грозит исчезновение WhatsApp, iPhone и проблемы с интернетом

Интернет в России оказался под угрозой замедления

Интернет в России может начать замедляться уже в этом году. Всё дело в том, что большая часть магистральных линий связи в стране на направлении запад — восток в 2025 году исчерпает свой гарантийный срок. Некоторые из них уже работают на пределе. Это может привести к перегрузкам и затуханию сигнала, предупреждают эксперты.

По оценке аналитической компании J’son & Partners Consulting, с 2020 по 2030 год заменить необходимо более 400 тысяч километров волоконно-оптического кабеля со сроком службы более 20 лет. Модернизация должна затронуть не только операторов сетей связи общего назначения, но и операторов ведомственных сетей — железных дорог, энергетики, нефтегазовой отрасли.

Ситуацию усугубляет высокая загрузка существующих каналов. Как пишут «Ведомости», трафик на маршруте от Москвы до Улан-Удэ достиг 60–70%, что считается пределом для комфортной работы. Дальнейший износ физически повлияет на качество связи. Специалисты предупреждают о прогрессирующем «помутнении» стекловолокна, что приводит к затуханию сигнала и падению пропускной способности.

В Госдуме заявили о планах на полную блокировку WhatsApp

Блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) в России остается лишь вопросом времени из-за постоянных сбоев и нарушения российского законодательства. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем Telegram-канале.

По его словам, на работу мессенджера поступает огромное количество жалоб и их число постоянно растет. Сервис показывает пренебрежение к безопасности данных пользователей. В качестве примера он назвал недавний слив 3,5 миллиарда номеров.

Также WhatsApp не выполняет законы России и игнорирует требования регуляторов. А его компания-владелец Meta вообще признана в России экстремистской и запрещенной, напомнил парламентарий.

«Вывод напрашивается сам собой: блокировка этого сервиса — вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», — заявил Кирьянов.

Роскомнадзор уже накладывает ограничения на деятельность WhatsApp. Причиной назвали нарушения законодательства. По данным надзорного ведомства, мессенджер используется для организации и проведения террористических действий.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил полную блокировку WhatsApp в России. По его мнению, это может произойти в течение четырех — шести месяцев.

У россиян отбирают технику Apple

Корпорация Apple начала блокировать поставки iPhone в Россию через канал параллельного импорта. Первые предупреждения уже получили индийские ретейлеры, им пригрозили многомиллионными штрафами и прекращением поставок, если смартфоны будут уходить на российский рынок.

По данным агентства Business Standard, корпорация будет контролировать поставки с помощью активации смартфонов. Например, если в течение 90 дней после покупки iPhone включат за пределами Индии или с иностранной симкой, то магазин оштрафуют. Особенно строго будут следить за новой моделью — iPhone 17.

Корпорация прекратила официальные продажи своей продукции в России вскоре после начала спецоперации, а также ограничила использование в стране сервиса Apple Pay и ряда других своих приложений.

С тех пор техника Apple поставляется в Россию по параллельному импорту и через частных лиц, потому как большинство стран не запрещают вывоз продукции компании на российский рынок. По мнению экспертов, в Россию сейчас попадают до 50% серых поставок iPhone.

Более того, у иностранных производителей существует возможность отключить свои устройства, используемые в конкретной стране, например в России. Причем это касается не только техники Apple, а любого производителя.

Изменения для студентов и школьников

ЕГЭ по истории станет обязательным

Уже в 2027/2028 учебном году ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления. Среди них:

социология;

юриспруденция;

конфликтология;

публичная политика и социальные науки;

реклама и связи с общественностью;

сервис и другие.

ЕГЭ по истории закрепят в перечне вступительных испытаний. По закону университеты должны определиться с выбором своих вступительных испытаний до 20 января 2026 года.

У студентов появятся новые обязательные предметы

При переходе на новую модель образования студенты начнут изучать три новых предмета. Они войдут в социально-гуманитарное ядро высшего образования:

история России;

основы российской государственности;

философия.

Три новых дисциплины будут преподавать по одинаковым учебным планам, а знания и навыки студентов оценивать по одинаковым тестам. Обучаться этим дисциплинам будут первые два года.

Когда в России наступит зима

В центре Европейской России декабрь будет теплым, температура превысит норму, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Москве в начале месяца осадков и снегопадов не ожидается из-за высокого давления.

На Северо-Западе и в Центральном федеральном округе температура будет ниже нормы на 4–8 градусов. А вот теплее всего будет на Урале: в Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8–10 градусов, но возможны неблагоприятные метеоусловия.

В Свердловской, Тюменской областях и на юге Урала возможны мокрый снег и гололед.

Тысячи самолетов отозвали из-за опасной ошибки

Компания Airbus отозвала тысячи самолетов A320 из-за дефекта в системе управления полетом, вызванного солнечным излучением. Известно, что из-за данной проблемы искажаются критически важные данные, делая полеты небезопасными.

Уже отменены десятки рейсов в аэропортах по всему миру. Компания извинилась и пообещала устранить проблему.

В Казахстане и Франции вылеты A320 задерживаются для обновления ПО. В Японии отмена рейсов затронула 9,5 тысячи пассажиров, проверка каждого самолета занимает около четырех часов. Однако директива Airbus по обновлению ПО не касается Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями, сообщили в Росавиации.

Собака взорвала квартиру в Новосибирске

В многоквартирном доме в Новосибирске случился взрыв. Виновницей происшествия стала собака.

Как сообщили в региональном МЧС, хозяин квартиры оставил на плите баллончик дихлофоса. Когда в доме никого не было, собака включила конфорки.

Из-за взрыва ударной волной выбило входную дверь, стекла в межкомнатной и балконной дверях, пострадала кухонная плита. Также огнем повреждены обои и кухонный гарнитур на площади 0,1 квадратного метра.

Домашний питомец не пострадал. Он прятался на балконе, пишет NGS.RU.

Что будет с зарплатами и пенсиями

Россиянам пообещали две зарплаты в декабре

Россиянам должны дать зарплату за декабрь досрочно, если традиционная дата ее выплаты придется на новогодние праздники, то есть до 11 января. Если каждый месяц деньги перечисляют 12–15-го числа, то стоит ждать денег в обычное время. О графике выплат рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если работодатель досрочно рассчитался со своими работниками в декабре и в январе произведет только один раз выплату, то в этом случае никаких претензий со стороны Роструда быть не может», — указал Нилов.

При этом январский аванс может быть ниже обычного, так как формируется за фактически отработанные дни. Но эта разница исчезает при окончательном расчете в конце месяца.

Кому придет годовая премия

Еще многие работники ждут годовой премии, которую в народе прозвали тринадцатой зарплатой. К сожалению, ее получат не все. Это добровольное решение работодателя. Значит, без премии не останутся:

если она прописана в трудовом договоре;

если она указана в коллективном договоре;

если она предусмотрена положением об оплате труда и премировании.

У кого вырастут зарплаты

Но в следующем году многих ждет прибавка к зарплате. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января вырастет до 27 093 рублей. Президент России Владимир Путин подписал закон о его повышении.