Мощные наводнения и оползни накрыли популярные у россиян курорты. Из-за стихии погибли сотни человек

Индонезию, Малайзию, Таиланд и Шри-Ланку накрыли наводнения и оползни, которые привели к сотням жертв. Из-за природных катаклизмов уже погибло около 600 человек, но местные власти отмечают, что их число может увеличиться. Рассказываем, что известно о последствиях потопов.
В Юго-Восточной Азии территории Индонезии, Малайзии и Таиланда на протяжении недели топили проливные дожди, а в Малаккском проливе сформировался редкий тропический шторм.
Как пишет Reuters, в Индонезии число погибших составило 303 человека. Еще 279 числятся пропавшими без вести. Спасателям уже удалось эвакуировать 80 тысяч человек, но многие всё еще не могут покинуть затопленные территории.
В Таиланде из-за наводнений погибло 162 человека, пострадало больше 3,8 миллиона жителей.
«Мы застряли в воде на семь дней, и ни одна спасательная служба не пришла на помощь», — рассказала BBC Thai жительница города Хатъяй Танита Хиахом.
По мере схода воды и снижения опасности там постепенно начинаются восстановительные работы и оценка ущерба. Как пишет BBC, правительство пообещало оказать пострадавшим помощь, включая компенсацию до 62 тысяч долларов семьям погибших.
Также известно о нескольких погибших в Малайзии.
Большие разрушения затронули и Шри-Ланку, на которую обрушился циклон Дитва. В результате оползней и наводнений там погибли не меньше 153 человек, еще 191 пропал без вести. По всей стране пострадали больше полумиллиона местных жителей.
Полицейские и военнослужащие раздают продовольствие, расчищают дороги и эвакуируют оказавшиеся в ловушке семьи в безопасные места, передает Reuters.
Около 78 тысяч человек спасатели эвакуировали в специальные центры. Однако некоторые жители решили остаться на верхних этажах частично затопленных домов, чтобы защитить свое имущество.
Метеорологические службы прогнозируют продолжение дождей, что создает опасность новых затоплений.