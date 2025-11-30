НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Мощные наводнения и оползни накрыли популярные у россиян курорты. Из-за стихии погибли сотни человек

Таиланд, Шри-Ланка и Индонезия столкнулись с сильными разрушениями

162
Часть городов ушли под воду

Источник:

Индонезию, Малайзию, Таиланд и Шри-Ланку накрыли наводнения и оползни, которые привели к сотням жертв. Из-за природных катаклизмов уже погибло около 600 человек, но местные власти отмечают, что их число может увеличиться. Рассказываем, что известно о последствиях потопов.

В Юго-Восточной Азии территории Индонезии, Малайзии и Таиланда на протяжении недели топили проливные дожди, а в Малаккском проливе сформировался редкий тропический шторм.

Источник:

Как пишет Reuters, в Индонезии число погибших составило 303 человека. Еще 279 числятся пропавшими без вести. Спасателям уже удалось эвакуировать 80 тысяч человек, но многие всё еще не могут покинуть затопленные территории.

Источник: Hendri Purchase / ReutersИсточник: Hendri Purchase / Reuters
В Таиланде из-за наводнений погибло 162 человека, пострадало больше 3,8 миллиона жителей.

Источник:

«Мы застряли в воде на семь дней, и ни одна спасательная служба не пришла на помощь», — рассказала BBC Thai жительница города Хатъяй Танита Хиахом.

По мере схода воды и снижения опасности там постепенно начинаются восстановительные работы и оценка ущерба. Как пишет BBC, правительство пообещало оказать пострадавшим помощь, включая компенсацию до 62 тысяч долларов семьям погибших.

Также известно о нескольких погибших в Малайзии.

Источник:

Большие разрушения затронули и Шри-Ланку, на которую обрушился циклон Дитва. В результате оползней и наводнений там погибли не меньше 153 человек, еще 191 пропал без вести. По всей стране пострадали больше полумиллиона местных жителей.

Источник:

Weather Monitor / X

Полицейские и военнослужащие раздают продовольствие, расчищают дороги и эвакуируют оказавшиеся в ловушке семьи в безопасные места, передает Reuters.

Около 78 тысяч человек спасатели эвакуировали в специальные центры. Однако некоторые жители решили остаться на верхних этажах частично затопленных домов, чтобы защитить свое имущество.

Источник:

Thilina Kaluthotage / Reuters

Источник:

Thilina Kaluthotage / Reuters

Метеорологические службы прогнозируют продолжение дождей, что создает опасность новых затоплений.

Виктория Корнеева
Наводнение Потоп Оползень ЧП Таиланд Шри-Ланка
