Мощные наводнения и оползни накрыли популярные у россиян курорты. Из-за стихии погибли сотни человек

Часть городов ушли под воду Источник: Athit Perawongmetha / Reuters

Индонезию, Малайзию, Таиланд и Шри-Ланку накрыли наводнения и оползни, которые привели к сотням жертв. Из-за природных катаклизмов уже погибло около 600 человек, но местные власти отмечают, что их число может увеличиться. Рассказываем, что известно о последствиях потопов. В Юго-Восточной Азии территории Индонезии, Малайзии и Таиланда на протяжении недели топили проливные дожди, а в Малаккском проливе сформировался редкий тропический шторм.

Источник: Collboys / X

Как пишет Reuters, в Индонезии число погибших составило 303 человека. Еще 279 числятся пропавшими без вести. Спасателям уже удалось эвакуировать 80 тысяч человек, но многие всё еще не могут покинуть затопленные территории.

В Таиланде из-за наводнений погибло 162 человека, пострадало больше 3,8 миллиона жителей.

Источник: Tita Reyna / X

«Мы застряли в воде на семь дней, и ни одна спасательная служба не пришла на помощь», — рассказала BBC Thai жительница города Хатъяй Танита Хиахом. По мере схода воды и снижения опасности там постепенно начинаются восстановительные работы и оценка ущерба. Как пишет BBC, правительство пообещало оказать пострадавшим помощь, включая компенсацию до 62 тысяч долларов семьям погибших. Также известно о нескольких погибших в Малайзии.

Источник: Tita Reyna / X

Большие разрушения затронули и Шри-Ланку, на которую обрушился циклон Дитва. В результате оползней и наводнений там погибли не меньше 153 человек, еще 191 пропал без вести. По всей стране пострадали больше полумиллиона местных жителей.

Источник: Weather Monitor / X

Полицейские и военнослужащие раздают продовольствие, расчищают дороги и эвакуируют оказавшиеся в ловушке семьи в безопасные места, передает Reuters. Около 78 тысяч человек спасатели эвакуировали в специальные центры. Однако некоторые жители решили остаться на верхних этажах частично затопленных домов, чтобы защитить свое имущество.

Источник: Thilina Kaluthotage / Reuters

