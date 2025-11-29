Бойкот и отказ в доставке. Как общество отреагировало на возврат квартиры Долиной

Громкая борьба народной артистки России Ларисы Долиной за свое имущество подошла к концу — суд вернул ей квартиру, которую она отдала мошенникам. Четверым участникам сделки назначили до 7 лет колонии. Покупательница же осталась и без недвижимости, и без денег. На оглашение приговора певица не пришла. Общественная позиция по вопросу справедливости данной ситуации оказалась однозначной. Подробности — в материале «Фонтанки».

Решение суда по квартире Долиной

Летом 2024 года Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. После певица в видеообращении рассказала, как стала жертвой мошенников , потеряв более 100 млн рублей и квартиру площадью около 200 «квадратов». Действия аферистов она назвала «изощренными и спланированными».

Уголовное дело было возбуждено после обращения Долиной в правоохранительные органы. Ущерб в МВД оценили на сумму более 200 миллионов рублей. По данным столичной прокуратуры, мошенники общались с певицей на протяжении нескольких месяцев, как итог: она передала сбережения и деньги с продажи жилья «фейковым правоохранителям». Настоящие полицейские ошеломляюще оперативно задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову и еще троих мужчин, однако сохранить квартиру для покупательницы — матери-одиночки Полины Лурье — это не помогло.

Долина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, а Лурье — со встречным иском о выселении всех и снятии с учета. В результате суд вернул квартиру Долиной, отклонив иск Лурье. В результате личная катастрофа для звезды обернулась бедой для покупательницы.

Балашихинский городской суд Московской области 28 ноября огласил приговоры в отношении четырех фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы. Курьер Цырульникова получила 7 лет колонии и штраф в размере 1 миллиона рублей. Еще двое участников схемы, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, также получили по 7 лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч, а один фигурант, Андрей Основа, отправится в колонию общего режима на четыре года с аналогичным штрафом.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски двух потерпевших на общую сумму более 12 млн рублей. Вместе с тем исковые требования Долиной на общую сумму более чем 176 млн рублей суд не стал рассматривать, уточнив, что они «могут быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства». На оглашение приговора певица не пришла, сообщил ТАСС.

Долиной начали объявлять бойкот

Реакция общественности на итог судебного процесса не заставил себя ждать. Вечером 28 ноября тенденцию «отмены» запустили заведения общественного питания. Открыто об этом заявила сеть фаст-фуда «Бургер Кинг». «Мы приняли важное решение: дом Ларисы Долиной в Москве временно исключён из зоны доставки. Пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены. …Жёстко? Возможно», — написали в телеграм-канале заведения.

Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» мог убрать с сайта или замаскировать анонс новогоднего выступления Долиной. Согласно телеграм-каналу заведения, в новогоднюю ночь гостям обещали выступления кавер-группы, цыганского ансамбля и Ларисы Долиной. На сайте в актуальном расписании праздничного вечера артистки нет, при этом выступление цыган занимает целых два временных периода: с 21:45 до 22:15 и с 23:00 до 23:30. При переходе по ссылке для покупки билетов сайт дает сбой. По словам пользователей соцсетей, в самом ресторане им отвечают, что состав артистов на новогоднюю ночь уточняется.