Бойкот и отказ в доставке. Как общество отреагировало на возврат квартиры Долиной

Громкая борьба народной артистки России Ларисы Долиной за свое имущество подошла к концу — суд вернул ей квартиру, которую она отдала мошенникам. Четверым участникам сделки назначили до 7 лет колонии. Покупательница же осталась и без недвижимости, и без денег. На оглашение приговора певица не пришла. Общественная позиция по вопросу справедливости данной ситуации оказалась однозначной. Подробности — в материале «Фонтанки».
Решение суда по квартире Долиной
Летом 2024 года Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. После певица в видеообращении рассказала, как стала жертвой мошенников, потеряв более 100 млн рублей и квартиру площадью около 200 «квадратов». Действия аферистов она назвала «изощренными и спланированными».
Уголовное дело было возбуждено после обращения Долиной в правоохранительные органы. Ущерб в МВД оценили на сумму более 200 миллионов рублей. По данным столичной прокуратуры, мошенники общались с певицей на протяжении нескольких месяцев, как итог: она передала сбережения и деньги с продажи жилья «фейковым правоохранителям». Настоящие полицейские ошеломляюще оперативно задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову и еще троих мужчин, однако сохранить квартиру для покупательницы — матери-одиночки Полины Лурье — это не помогло.
Долина обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, а Лурье — со встречным иском о выселении всех и снятии с учета. В результате суд вернул квартиру Долиной, отклонив иск Лурье. В результате личная катастрофа для звезды обернулась бедой для покупательницы.
Балашихинский городской суд Московской области 28 ноября огласил приговоры в отношении четырех фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы. Курьер Цырульникова получила 7 лет колонии и штраф в размере 1 миллиона рублей. Еще двое участников схемы, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, также получили по 7 лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч, а один фигурант, Андрей Основа, отправится в колонию общего режима на четыре года с аналогичным штрафом.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски двух потерпевших на общую сумму более 12 млн рублей. Вместе с тем исковые требования Долиной на общую сумму более чем 176 млн рублей суд не стал рассматривать, уточнив, что они «могут быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства». На оглашение приговора певица не пришла, сообщил ТАСС.
Долиной начали объявлять бойкот
Реакция общественности на итог судебного процесса не заставил себя ждать. Вечером 28 ноября тенденцию «отмены» запустили заведения общественного питания. Открыто об этом заявила сеть фаст-фуда «Бургер Кинг». «Мы приняли важное решение: дом Ларисы Долиной в Москве временно исключён из зоны доставки. Пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены. …Жёстко? Возможно», — написали в телеграм-канале заведения.
Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» мог убрать с сайта или замаскировать анонс новогоднего выступления Долиной. Согласно телеграм-каналу заведения, в новогоднюю ночь гостям обещали выступления кавер-группы, цыганского ансамбля и Ларисы Долиной. На сайте в актуальном расписании праздничного вечера артистки нет, при этом выступление цыган занимает целых два временных периода: с 21:45 до 22:15 и с 23:00 до 23:30. При переходе по ссылке для покупки билетов сайт дает сбой. По словам пользователей соцсетей, в самом ресторане им отвечают, что состав артистов на новогоднюю ночь уточняется.
Негодование по поводу скандала с квартирой Долиной начали выражать и ее коллеги по цеху. Певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, заявила, что терпеть не может народную артистку Ларису Долину из-за этой ситуации. По ее словам, на фоне произошедшего потенциальные покупатели ее недвижимости не идут на сделку, опасаясь обмана со стороны звезды. Здесь же артистка припомнила еще несколько эпизодов с участием Долиной. Например, когда она отказалась брать цветы у поклонников из-за аллергии и когда она вышла на подиум в костюме цветов российского флага.
Свое мнение об истории с квартирой певицы жестко высказала и российская телеведущая Алена Водонаева. «Покупательница осталась без денег. То есть Долина буквально присвоила себе деньги человека, который честным прозрачным способом купил у нее квартиру», — написала она в своем телеграм-канале.
Запустившийся бойкот, в частности, одобрил муниципальный депутат и блогер Павел Смоляк. «Хотелось бы, чтобы ресторан („Кафе Пушкинъ“. — Прим. ред.) Долину отменил, и все остальные party дорогую народную артистку погнали тоже. Некрасиво в сложившейся ситуации торговать (и покупать) билетами на концерт Ларисы Александровны, где он бы ни проходил», — написал он в своем телеграм-канале.
В Сети сочувствуют покупательнице квартиры Долиной
Пользователи соцсетей тем временем продолжают выражать почти однозначную позицию и задаваться вопросом: как быть тем, кто честно приобрел жилье, но остался на улице и с пустыми карманами?
«Народная артистка действительно столкнулась с мошенниками. Но кто защитит тех, кто честно заплатил ей за квартиру, а теперь остался ни с чем? Вот это самая прискорбная часть — когда закон не может одновременно защитить обе стороны»;
«Ред флаг»;
«Надеюсь, она это увидит».
На волне общего обсуждения пользователи с иронией вспомнили название одного из альбомов артистки — «Счастливая доля», выпущенного в 1998 году. Другие пишут, что у дома певицы в столице якобы образовалось место для паломничества, которому дали название «Стена Долиной». По словам пользователей, люди несут к «месту силы» тапочки или игрушки, чтобы их сделка по покупке недвижимости прошла без неприятных сюрпризов.
Схеме, где продавец квартиры срывает сделку и объявляет себя обманутым, даже дали неофициальное название «эффект Долиной». Соответствующая статья несколько дней назад появилась на «Википедии», авторы утверждают, что в основном такой номер исполняют пожилые люди.
Реакция Долиной на приговор по делу о мошенничестве с ее квартирой
Соцсети артистки остаются кристально чисты от комментариев. В аккаунте запрещенного в России Instagram* певицы такая возможность для подписчиков закрыта (как пишут в Сети: с недавних пор). В телеграм-канале с ноября поклонники резко перестали что-либо писать под постами Долиной, но активно оставляют реакции. Последний пост певица опубликовала 27 ноября. Под ним, как и под другими записями, подписчики оставляют отметки с ярко противоположным настроением, например: 2,6 тыс. эмодзи со слезой против 147 сердец.
При этом сама Долина с обвинениями не согласна. Она считает, что все гневные комментарии пишут проплаченные боты. Об этом пишет тг-канал «Свита короля» со ссылкой на близких певицы. Но директор певицы все же пожаловался на «глумление» и «мощную агрессию» в сторону Долиной, утверждая, что люди не хотят вникать в детали судебного процесса и верят фейковым новостям.
* Принадлежит Meta — данная организация признана в России экстремистской и ее деятельность запрещена.