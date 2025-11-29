НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Когда ждать зиму? Синоптик назвал сроки и самые теплые регионы России

Когда ждать зиму? Синоптик назвал сроки и самые теплые регионы России

Морозы придут не сразу

396
В начале декабря сильных снегопадов ждать не стоит | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUВ начале декабря сильных снегопадов ждать не стоит | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В начале декабря сильных снегопадов ждать не стоит

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

В некоторых регионах страны уже выпал первый снег, а на других территориях осень словно не спешит уступать место зиме. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда похолодает по-настоящему и в каких регионах еще можно наслаждаться комфортной температурой.

«Декабрь в центре Европейской России прогнозируется теплым, температура будет около и выше нормы. В Москве очевидно, что декабрь превысит среднемноголетние значения [по температурным характеристикам]», — рассказал синоптик ТАСС.

Он пояснил, что в начале декабря сильных осадков и снегопадов ждать не стоит из-за высокого давления в регионе.

На территориях Северо-Западного и Центрального федеральных округов температура будет на 4–8 градусов ниже нормы. Теплее всего будет в Приволжском федеральном округе и на Урале. Например, в Екатеринбурге температура воздуха будет на 8–10 градусов выше нормы. Однако в регионе возможны неблагоприятные метеоусловия из-за прохождения теплого фронтального раздела.

Жители Свердловской и юга Тюменской областей могут ожидать мокрого снега и гололеда. Такие же погодные условия возможны в Челябинской области, добавил Вильфанд.

А вот в новогоднюю ночь по всей стране ожидается снежная погода с минусовой температурой. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
2
Гость
15 минут
Унылая природа не бодрит. И в сердце непонятная печаль Уж жёлтый лист под ноги не летит, И лес набросил серую вуаль. Пронизан воздух каплями воды, Земля стыдливо прячет наготу. И гасит день так рано, уже в пять, А может и вообще не рассветать...
Гость
23 минуты
"Синоптик назвал сроки и самые теплые регионы России" - ни сроков, ни самых тёплых регионов в статье не указано. Или Москва с Сибирью самые тёплые регионы в стране?
Читать все комментарии
Гость
