Когда ждать зиму? Синоптик назвал сроки и самые теплые регионы России

В некоторых регионах страны уже выпал первый снег, а на других территориях осень словно не спешит уступать место зиме. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда похолодает по-настоящему и в каких регионах еще можно наслаждаться комфортной температурой.

«Декабрь в центре Европейской России прогнозируется теплым, температура будет около и выше нормы. В Москве очевидно, что декабрь превысит среднемноголетние значения [по температурным характеристикам]», — рассказал синоптик ТАСС.

Он пояснил, что в начале декабря сильных осадков и снегопадов ждать не стоит из-за высокого давления в регионе.

На территориях Северо-Западного и Центрального федеральных округов температура будет на 4–8 градусов ниже нормы. Теплее всего будет в Приволжском федеральном округе и на Урале. Например, в Екатеринбурге температура воздуха будет на 8–10 градусов выше нормы. Однако в регионе возможны неблагоприятные метеоусловия из-за прохождения теплого фронтального раздела.

Жители Свердловской и юга Тюменской областей могут ожидать мокрого снега и гололеда. Такие же погодные условия возможны в Челябинской области, добавил Вильфанд.

А вот в новогоднюю ночь по всей стране ожидается снежная погода с минусовой температурой. Подробнее об этом мы рассказали здесь.