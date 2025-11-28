НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Роскомнадзор начал блокировать WhatsApp* в России

Роскомнадзор начал блокировать WhatsApp* в России

Работу мессенджера могут ограничить полностью

976
Роскомнадзор объяснил, что происходит с мессенджером | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРоскомнадзор объяснил, что происходит с мессенджером | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Роскомнадзор объяснил, что происходит с мессенджером

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Роскомнадзор сообщил, что последовательно накладывает ограничения на деятельность WhatsApp* (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) в России. Причина — нарушения законодательства. По данным надзорного ведомства, мессенджер используется для организации и проведения террористических действий.

«WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp* не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp*. Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено», — сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

Также там предупредили: в случае дальнейшего невыполнения требований российских законов WhatsApp* будет полностью заблокирован.

«Постепенная деградация звонков в WhatsApp* была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Популярный мессенджер перестал работать в нескольких городах России. Пользователи массово жалуются на то, что невозможно зайти в аккаунт в приложении или через веб-версию, отправить сообщения или совершить звонок.

Ситуация со сбоями наблюдается уже достаточно давно. Недавно в Госдуме заявили, что блокировка WhatsApp* в России остается лишь вопросом времени. По словам депутата Артема Кирьянова, на работу мессенджера поступает огромное количество жалоб, и их число постоянно растет. Сервис показывает пренебрежение к безопасности данных пользователей.

* Принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Роскомнадзор Ограничение Работа Мессенджер Закон
