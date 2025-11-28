Когда заблокируют WhatsApp — в Госдуме назвали срок

В России могут полностью заблокировать популярный мессенджер WhatsApp (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, когда это произойдет.

«Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех — шести месяцев. На рынке есть много мессенджеров. Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp — это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию», — поделился депутат в разговоре с NEWS.ru.

По словам Свинцова, причиной блокировки стал отказ разработчиков мессенджера от сотрудничества с РФ. Он напомнил, что WhatsApp является собственностью компании Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), которая хранит данные российских граждан за пределами страны и использует их против России.

«Через мессенджер пересылается разная информация: и личная, и корпоративная, и иногда даже какая-то критически важная. Все это используется западными спецслужбами, в том числе для противодействия нашей стране в спецоперации. Поэтому это все весьма серьезный вопрос, и определенные ограничения постепенно должны быть приняты, — резюмировал депутат.

Популярный мессенджер перестал работать в нескольких городах России. Пользователи массово жалуются на то, что невозможно зайти в аккаунт в приложении или через веб-версию, отправить сообщения или совершить звонок.

Ситуация со сбоями наблюдается уже достаточно давно. Недавно в Госдуме заявили, что блокировка WhatsApp* в России остается лишь вопросом времени. По словам депутата Артема Кирьянова, на работу мессенджера поступает огромное количество жалоб, и их число постоянно растет. Сервис показывает пренебрежение к безопасности данных пользователей.

* Принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.