Пациентка из Калуги болела COVID рекордные два года: вирус успел мутировать 89 раз. Новости 27 ноября

Сегодня подводим итоги 27 ноября.

На Алтае во время занятий крышу школы сорвало ветром

На Алтае новую крышу школы сорвало ветром. Дети находились внутри и шли уроки.

Инцидент произошел в селе Николаевка Поспелихинского района, пишут «Вести Алтай». Никто не пострадал.

По данным районного комитета по образованию, разрушению подверглось примерно 70 квадратных метров кровли, что составляет около 10% от общей площади. Крыша была новая. Ее меняли из-за того, что старая сильно протекала.

Туристов хотели заселить в закрытую гостиницу в Омане

Группа российских туристов прилетела в Оман и планировала заселиться в отель. На месте выяснилось, что гостиница уже год не работает.

Как рассказала турагент, ей пришлось срочно искать, куда заселить туристов и самостоятельно все оплачивать. Также она покрыла расходы на такси до гостиницы и трансфер от него до пляжа и обратно, передает издание TourDom.

Представитель туроператора, через которого осуществили первое бронирование, заявил, что на тот момент отель работал в штатном режиме.

Банков лишат льгот, а пострадают простые россияне

Госдума 20 ноября одобрила поправки к Налоговому кодексу России, согласно которым операции с банковскими картами будут облагаться НДС по ставке 22% с 2026 года. Несмотря на то что изменения касаются не самих платежей, в итоге это скажется на конечном потребителе, то есть простых гражданах.

С 2006 года комиссии за услуги банков были освобождены от НДС. Такая льгота была направлена на снижение стоимости трансакционных услуг, развитие рынка электронных платежей и способствовала популяризации безналичной оплаты покупок среди населения.

Финансист Наталья Тутова объяснила, что с 2026 года под НДС попадут не сами платежи по картам, а услуги, которые стоят за их проведением. Сюда входит, например, эквайринг — это банковская услуга, которая позволяет бизнесу принимать оплату с помощью пластиковых карт. Комиссия эквайринга в среднем составляют от 1,5 до 3% в зависимости от отрасли. То есть, если человек покупает товар за 1000 рублей, магазину приходится платить комиссию в размере 2%, то есть 20 рублей. Именно эта сумма по новым правилам будет облагаться налогом.

Также сюда входит процессинг — это услуги по авторизации, сбору, обработке и передаче информации по операциям с картами. Он может быть организован несколькими способами: фиксированная плата за каждую транзакцию (например, 50 копеек за платеж) или процент от оборота (например, 0,05% от суммы операции), отметила Тутова. И с этих денег будет взиматься НДС.

Хоть налог по задумке и направлен на финансовые институты, его неминуемо почувствуют и конечные потребители, пишет РБК. Что может произойти:

У карт может пропасть кешбэк. Выпуск и обслуживание карт высокого класса, дополнительные платные опции могут стать дороже. Бизнес, чьи издержки на эквайринг вырастут, может частично заложить их в конечную стоимость товаров и услуг.

России угрожает новая пенсионная реформа

В России с каждым годом повышается риск новой пенсионной реформы. Дело в том, что количество работающего населения сокращается, при этом число пенсионеров растет. А именно трудящиеся содержат пожилых граждан за счет уплаты страховых взносов.

Пенсионная реформа в России началась с 1 января 2019 года. Она была направлена на решение проблемы финансирования пенсионной системы в условиях старения населения и уменьшения числа работающих граждан.

Реформа продлится до 2028 года. Во время переходного периода пенсионный возраст ежегодно увеличивается на шесть месяцев для каждой новой группы пенсионеров. В итоге женщины будут выходить на заслуженный отдых не в 55, а в 60 лет. Мужчины — не в 60, а в 65 лет.

В Лаборатории исследований базового пенсионного дохода Института экономики РАН отметили, что количество страховых взносов из которых формируется пенсия будет сокращаться. А трансферты от государства увеличиваться. Все дело в демографической яме. Поскольку после 1990 года рождалось мало детей. Теперь им приходится содержать многочисленные позднесоветские поколения, пишет «Коммерсант».

В итоге совокупный эффективный «коэффициент демографической нагрузки пожилыми» в 2025–2045 годах увеличится с 37,1 до 51,2%. А это ровно тот же показатель, что и в 2018 году, когда и приняли решение о проведении реформы.

В Госдуме предложили продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком необходимо продлить до трех лет и увеличить пособие до 75% от зарплаты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Новичков.

«Уровень в 40% сегодня мотивирует маму поскорее выйти на работу после беременности и родов. Мы не должны подавать мамам такие сигналы», — сказал Новичков в беседе с ТАСС.

По его словам, необходимо создать условия, при которых ребенок останется с родителем как можно дольше, поскольку общение с мамой в первые годы жизни ребенка чрезвычайно важно для его гармоничного роста и развития.

Цены на лекарства хотят заморозить

В России предложили не поднимать цены на жизненно важные лекарства до 2027 года. Законопроект об этом внесет на рассмотрение в нижнюю палату депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Их покупают ветераны, участники спецоперации, пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями. Резкое повышение цен, пусть даже на небольшой процент, может ухудшить их финансовое положение, приведет к снижению доступности лечения и ухудшению здоровья граждан», — сказал Миронов в интервью ТАСС.

Для самозанятых хотят ввести новые правила локализации для работы в такси

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предполагает установку региональной квоты в размере 25% от общего числа зарегистрированных машин на начало года для самозанятых таксистов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По задумке их включат в реестр если:

транспортное средство находится в собственности более 6 месяцев;

владелец использует его без привлечения третьих лиц.

Внесенной поправкой также предусмотрено, что такой механизм будет действовать до 1 января 2033 года. Предполагается, что это позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации.

За рассылку интимных фото предложили штраф

Депутаты Гоcдумы предложили законодательно запретить рассылку интимных изображений без согласия получателя. С инициативой они обратились в письме к министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

Парламентарии указали, что поводом для обращения стали участившиеся жалобы от женщин, которые сталкиваются с подобными действиями не только в личных переписках в соцсетях, но и в общественных местах — например, в метро, где файлы могут передаваться через технологии беспроводной связи.

Парламентарии уверены, что новая мера создаст действенный механизм защиты россиян от навязчивых действий сексуального характера, снизит уровень агрессии в цифровой среде и даст правоохранительным органам понятный инструмент для пресечения подобного поведения.

Мандарины резко подешевели

Минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях в 2025 году в среднем снизилась на 25% год к году. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях сейчас начинается от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% меньше показателя прошлого года.

Он добавил, что в зависимости от формата магазина на полках представлено от двух до одиннадцати видов мандаринов. Ассортимент расширяется в преддверии новогодних праздников. Чаще всего можно встретить турецкие и абхазские мандарины, клементины, мини-мандарины, гибриды с листьями, пишет ТАСС.

Женщина из Калуги уже два года болеет коронавирусом

Самый длительный случай заражения коронавирусом выявили у жительницы Калужской области. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Пациентка имеет положительный ВИЧ статус. Covid, с момента заражения в 2022 году, получил 89 мутаций и эволюционировал в организме.

Особенностью этого случая стала ключевая роль желудочно-кишечного тракта. Анализ мутаций показал, что многие из них были приобретены вирусом именно в пищеварительной системе, что повысило его способность заражать клетки кишечника и желудка. Это указывает на ЖКТ как на потенциальный «инкубатор» для новых опасных вариантов патогена.

Ученые с помощью этого исследования также смогли подтвердить гипотезу о том, что вирус способен несколько лет оставаться в организме некоторых людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию.