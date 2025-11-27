«Надо было выпустить что-нибудь дурацкое»: Apple собирается отказаться от самой тонкой модели — iPhone Air

iPhone Air — модель из самой свежей линейки Apple. Главная фишка — очень тонкий корпус Источник: apple.com

Компания Apple планирует сворачивать производство iPhone Air. Линейка уникально тонких устройств, на которые делали ставку во время последней презентации, может не получить продолжение. Об этом спустя два месяца после начала продаж Air сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание The Information. Об истории нестандартных моделей Apple и причинах их провала порассуждала колумнист 74.RU и директор авторизованного сервисного центра Apple и «Яндекс» iCentreService Анна Мартыновская. Далее — от первого лица. Apple начал эксперименты с нестандартными моделями с iPhone 5С. Как заявляла компания, это была модель для креативных и творческих личностей, городских модников. И модель полностью провалилась. Как минимум на российском рынке. Может быть, городские модники в США устроены иначе, даже скорее всего. Но в России 2013-го они не то чтобы находили невероятно модным ходить с бюджетной, урезанной по техническим характеристикам моделью iPhone, пусть даже с цветным корпусом.

Apple представила iPhone 5С в 2013 году Источник: ebay.com

Очевидно, что провал заметила не только я. Потому что Apple потом еще четыре презентации проводили без сюрпризов и экспериментов, только надежные базовые модели двух размеров: в 2014-м — iPhone 6 и 6 Plus; 2015-м — iPhone 6s и 6s Plus; 2016-м — iPhone 7 и 7 Plus; 2017-м — iPhone 8 и 8 Plus, которые вышли одновременно с iPhone Х. Потом в 2018-м Apple опять потянуло на эксперименты: вместе с iPhone Xs и Xs Max вышел iPhone Хr. Который, по сути, и был обновленным iPhone 5С. Та же идея: урезанные технические характеристики, но с широким цветовым диапазоном корпусов. Продавался он лучше, чем iPhone 5С, но хуже, чем iPhone 11, который вышел через год.

iPhone Хr — это в каком-то смысле обновленный iPhone 5С Источник: apple.com

Многим понравился лавандовый цвет iPhone 11 Источник: apple.com

Именно с iPhone 11, то есть с третьей попытки, Apple удалось ввести разноцветный iPhone в базовую линейку. Но для этого пришлось наделить его какими-то фишками — у него была камера с новыми функциями: широкоформатная съемка и ночной режим. Он умел меньше, чем его ровесники версии Pro, но больше, чем все iPhone предыдущих линеек. Помнится, корпусы были в очень удачной подборке пастельных цветов — лавандовый западал в душу. С тех пор в каждой линейке было уже три стандартные модели: версия Pro — большой и маленький — и самый базовый iPhone, который назывался номером серии без всяких приставок. Так было семь лет подряд. В 12-й и 13-й сериях Apple добавили модель mini. Но я не считаю это экспериментом с формой. Скорее это уступка тем, кто в шоке от величины экрана-лопаты, который надо как-то в руке удержать, и тоскует по старым добрым маленьким айфончикам. А вот с 14-й серии Apple решили, что негоже в 2022 году иметь в линейке смартфон с диагональю 5,4 дюйма. Современная жизнь в него не влезает. В итоге заменили модель mini на Plus. Как Pro Max, только глупее. Конечно же, никому он оказался не нужен. Хочешь большую диагональ — бери Pro Max. Про разницу в цене говорить смешно. Но как-то Plus прожил три поколения. И вот теперь новинка: iPhone Air. Ну мы же понимаем, что существует она не ради экономии места в кармане, а для хайпа .

Во время презентации Apple делали упор на толщине корпуса модели Air Источник: apple.com

Иначе что же выйдет: Apple каждый год выпускает одно и то же? 12 лет подряд две основные модели: большую и маленькую? Плюс последние семь лет вместе с ними простецкую базовую, хоть и разноцветную? И это в эру новинок, полета инженерной мысли, безумных форм и раскладушек от Samsung? Так можно и гонку проиграть. Ну надо, надо было уже выпустить что-нибудь дурацкое и безумное, привлекающее внимание и провоцирующее статьи и посты в соцсетях . Я совершенно не верю, что Apple на полном серьезе делали ставку на Air. Хотя ходили слухи, что в Apple Store был дефицит моделей Pro, потому что они были недовыпущены из-за загрузки производств iPhone Air. Не знаю, у нас всё было в наличии. И теперь сообщение о том, что версия Air больше не будет выпускаться, только подтверждает мою теорию: хайп, хайп, хайп. Но вместе с тем есть ощущение, что в 2025-м эпоха популярности за счет одной лишь формы уже ушла . В трендах — искусственный интеллект. В котором Apple, прямо скажем, в рядах отстающих. Посмотрите, что умеет Chat GPT, DeepSeek, Alice AI. Представьте, что так же мог бы мыслить Apple Intelligence (AI от Apple). Тогда бы iPhone вечером в пятницу сам отправлял СМС тому, кто раньше был записан «любимый», а теперь «козел», определив по геолокации местоположение: бар, увидев четвертую транзакцию по карточке, и время на часах — после 23:00. Может iPhone что-то такое? Нет, конечно. Siri еле-еле справляется с тем, чтобы найти контакт «муж» в телефонной книге. Итак, увидим ли мы iPhone Air в следующем году? Моя ставка — нет . Так что успевайте: последний шанс походить с этой моделью. P.S. Только не погните его в заднем кармане джинсов, как представитель сервисного центра вам говорю. Напомним, продавцы техники Apple в России теперь ставят пометку «Имеется недостаток: невозможно установить RuStore». О том, что это значит для пользователей и не превратится ли iPhone в кирпич, мы рассуждали в отдельном материале.