Весь интернет в России под угрозой замедления (и дело не в ограничениях). Что случилось

Сети работают на пределе

634
Сигнал интернета начнет слабеть из-за изнашивания волоконно-оптических линий связи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСигнал интернета начнет слабеть из-за изнашивания волоконно-оптических линий связи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сигнал интернета начнет слабеть из-за изнашивания волоконно-оптических линий связи

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Интернет в России может начать замедляться уже в этом году. Все дело в том, что большая часть магистральных линий связи в стране на направлении «запад — восток» в 2025 году исчерпают свой гарантийный срок. Некоторые из них уже работают на пределе. Это может привести к перегрузкам и затуханию сигнала, предупреждают эксперты.

На стратегическом направлении «запад-восток» от 50% до 70% магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) исчерпают гарантийный срок эксплуатации уже в 2025 году, заявил директор по продажам инфраструктурной телекомкомпании «Атлас» Павел Колочкин. Пик строительства этой инфраструктуры пришелся на начало 2000-х годов, и заложенный 20-25-летний ресурс подходит к концу.

По оценке аналитической компании J’son & Partners Consulting, с 2020 по 2030 годы заменить необходимо более 400 тысяч км волоконно-оптического кабеля со сроком службы более 20 лет. Модернизация должна затронуть не только операторов сетей связи общего назначения, но и операторов ведомственных сетей — железных дорог, энергетики, нефтегазовой отрасли.

Это потребует огромных вложений. По оценкам экспертов, стоимость прокладки 1 км магистральной ВОЛС в среднем составляет 1 млн рублей, а общие затраты могут достичь сотен миллиардов рублей.

Ситуацию усугубляет высокая загрузка существующих каналов. Как пишут «Ведомости», трафик на маршруте от Москвы до Улан-Удэ достиг 60-70%, что считается пределом для комфортной работы. Дальнейший износ физически повлияет на качество связи. Специалисты предупреждают о прогрессирующем «помутнении» стекловолокна, что приводит к затуханию сигнала и падению пропускной способности.

Как сообщил изданию аналитик Алексей Бойко, окончание срока гарантийного обслуживания кабеля не означает мгновенного массового выхода из строя. Оно ведет к учащению локальных повреждений и резкому росту затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Однако не все видят проблему в сложившейся ситуации. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев уверен, что жителям России не грозит замедление интернета из-за изнашивания оптоволокна. В беседе с «Абзацем» парламентарий заявил, что технических предпосылок для накладывания ограничений на скорость интернета нет. Единственная причина, по которой пользователи могут изредка сталкиваться с небольшими сбоями, — работа систем радиоэлектронной борьбы, добавил он.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
13
Инженер1
1 час
Береста, голуби... Это скрепно!
Гость
1 час
Волевым решением ответственные министерства/ведомства издадут указ о продлении срока службы оборудования. И интернет не замедлится. С лифтами ведь прокатило!
Читать все комментарии
Гость
