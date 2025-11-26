Это лишь вопрос времени: в Госдуме заявили о планах на полную блокировку WhatsApp

У мессенджера было время наладить взаимодействие с властями

Блокировка мессенджера WhatsApp (пренадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) в России остается лишь вопросом времени из-за постоянных сбоев и нарушения российского законодательства. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем Telegram-канале.

По его словам, на работу мессенджер поступает огромное количество жалоб и их число постоянно растет. Сервис показывает пренебрежение к безопасности данных пользователей. В качестве примера он назвал недавний слив 3,5 миллиардов номеров.

Также WhatsApp не выполняет законы России и игнорирует требования регуляторов. А его компания-владелец Meta вообще признана в России экстремистской и запрещенной, напомнил парламентарий.

«На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России», — добавил депутат.

Кирьянов подчеркнул, что у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими властями. Но ничего для этого не было сделано. А все проблемы, начиная с утечек данных и заканчивая игнорированием законов, делают платформу попросту опасной.

«Вывод напрашивается сам собой: блокировка этого сервиса — вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», — заявил Кирьяков.

Аудиозвонки в Telegram и WhatsApp были заблокированы в августе 2025 года. Роскомнадзор официально сообщил, что это сделали для борьбы мошенниками. По данным ведомства, эти мессенджеры злоумышленники использовали для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

Однако система дала сбой в конце октября. Некоторые пользователи смогли воспользоваться заблокированными функциями. При этом в Роскомнадзоре заверили, что решений об отмене ограничений не принимали.