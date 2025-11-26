НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Это лишь вопрос времени: в Госдуме заявили о планах на полную блокировку WhatsApp

Это лишь вопрос времени: в Госдуме заявили о планах на полную блокировку WhatsApp

Число жалоб на мессенджер растет

Число жалоб на мессенджер растет

217
У мессенджера было время наладить взаимодействие с властями

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У мессенджера было время наладить взаимодействие с властями

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Блокировка мессенджера WhatsApp (пренадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) в России остается лишь вопросом времени из-за постоянных сбоев и нарушения российского законодательства. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем Telegram-канале.

По его словам, на работу мессенджер поступает огромное количество жалоб и их число постоянно растет. Сервис показывает пренебрежение к безопасности данных пользователей. В качестве примера он назвал недавний слив 3,5 миллиардов номеров. 

Также WhatsApp не выполняет законы России и игнорирует требования регуляторов. А его компания-владелец Meta вообще признана в России экстремистской и запрещенной, напомнил парламентарий.

«На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России», — добавил депутат.

Кирьянов подчеркнул, что у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими властями. Но ничего для этого не было сделано. А все проблемы, начиная с утечек данных и заканчивая игнорированием законов, делают платформу попросту опасной. 

«Вывод напрашивается сам собой: блокировка этого сервиса — вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», — заявил Кирьяков. 

Аудиозвонки в Telegram и WhatsApp были заблокированы в августе 2025 года. Роскомнадзор официально сообщил, что это сделали для борьбы мошенниками. По данным ведомства, эти мессенджеры злоумышленники использовали для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. 

Однако система дала сбой в конце октября. Некоторые пользователи смогли воспользоваться заблокированными функциями. При этом в Роскомнадзоре заверили, что решений об отмене ограничений не принимали. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
15 минут
запретить вообще любые слова устно или письменно чтобы холопы больше не могли власть критиковать
Гость
22 минуты
и до скамейки тоже дойдет залочат однажды
