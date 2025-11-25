Таиланд затопило — такого не было 300 лет. Люди бегут из городов, туристов спасает армия

Наводнение охватило юг страны. Военные организуют работы по эвакуации жителей и их спасению. Армия доставляет лекарства самолетами, разворачивает полевые кухни и отправляет целые флотилии для перемещения людей. Паводковые воды высотой до 2 метров затопили девять провинций страны и убили по меньшей мере 13 человек.

В Таиланде случилось наводнение, которое происходит «раз в 300 лет», — такую оценку дают местные СМИ. Пострадало более 2 миллионов человек.

Как пишет Reuters, пострадал в том числе Хатъяй — пятый по величине город страны и центр торговли каучуком. Там людей вывозят из зоны бедствия на всём, чём только можно, включая гидроциклы. В пятницу в Хатъяе выпало 335 мм осадков — это самое большое количество осадков за один день за три столетия.

На кадрах видно, как улицы города поглощают бурые воды. Люди пробираются сквозь бурлящий поток воды, цепляясь за плавающие контейнеры. Вода затопила автомобили.

«Последние три дня звонки поступают непрерывно, тысячи, с просьбами об эвакуации и просьбами о продовольствии», — рассказал член волонтерской группы в Хатъяе.

По первым оценкам, в Таиланде пострадало уже 2,1 миллиона человек. 13 тысяч были перемещены в убежища, а многие другие остались без доступа к помощи.