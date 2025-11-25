Певице Наоко предлагали извиниться, но она уехала в Армению

Из письма (оно есть в распоряжении «Фонтанки») следует, что Ирина Логинова (мать Дианы, также известной как певица Наоко) написала обращение к депутату Госдумы в конце октября. В нём она сообщила, что её дочь не знала, что исполняет песни иностранных агентов (за видео исполнения песни Монеточки* она получила штраф за дискредитацию армии и штраф за мат). В письме Ирина отмечает, что дочь получила приз конкурса «Студенческая весна», участвует в концертах в честь 9 Мая, а в музыкальном училище имени Римского-Корсакова о ней отзываются как о лучшей студентке. «Диана, Саша и Влад (гитарист и барабанщик. — Прим. ред.) очень раскаиваются, переживают о случившемся. Диана винит себя, что причастна к этому инциденту, так как воспитана патриотически», — говорится в письме. В нём также указано, что молодые люди хотят загладить свою вину — публично извиниться перед петербуржцами и военнослужащими и участниками СВО, к которым они относятся с большим уважением.

Вокалистка группы «Стоптайм» Диана Логинова после трёх отбытых арестов за несогласованные уличные концерты уехала из России. Как стало известно «Фонтанке» , перед этим ей предлагали другой вариант — извиниться и спеть для российских военных. Обращение с просьбой содействовать в этом её мать даже написала депутату Госдумы Михаилу Романову.

«Диана и группа „Стоптайм“ после отбытия наказания хотят публично извиниться, а также дать серию концертов в военных госпиталях для раненых участников СВО с целью поддержания морального и боевого духа», — пишет Ирина Логинова.

Она добавляет, что ее дочь никогда не состояла в политических организациях, а связи с оппозиционерами не поддерживает, тем более — с иностранными агентами и «врагами страны», которые сами продемонстрировали свою связь с ней. Эту информацию мать попросила депутата донести до руководства МВД.

«Фонтанка» писала, что депутат Михаил Романов был одним из первых, кто обратился в полицию из-за завирусившихся в Сети видео с певицей Наоко — по его словам, их показал ему на заседании депутат от Крыма, заметив, что молодые люди поют песню про «Лебединое озеро» прямо напротив Казанского собора. «Фонтанке» Романов подтвердил, что к нему обращалась мать певицы Наоко.

«Это было ещё в октябре, мы встречались, потом мы были на связи. Она подтверждала, что в воскресенье после выхода из ИВС мы должны встретиться и записать видео, но за день она начала придумывать отговорки, предложила перенести, а затем перестала выходить на связь», — говорит депутат.

Он уверен, что на певицу и её мать все-таки оказали влияние оппозиционно настроенные политики. Сам же единоросс считает, что девушке в Петербурге ничего не угрожало, особенно если бы она поддержала российских бойцов. «Её ошибки можно было списать на ошибки молодости, она могла бы жить дальше вместе со своей страной, но она выбрала другой путь», — добавил он. По его словам, по предварительным данным, Диана вместе с матерью уехала в воскресенье в Ереван. «Другие участники группы не покинули Россию — они остались дома. Возможности нашей великой страны для них открыты, несмотря на ошибку молодости. Буду рад, если они станут участниками патриотических концертов, при необходимости я готов посодействовать в их организации», — сказал «Фонтанке» депутат.

На вопрос о том, где сейчас находится Логинова, её адвокат Мария Зырянова «Фонтанке» не ответила. Также она не стала комментировать встречу и договоренности матери Дианы и депутата Госдумы. До Ирины Логиновой «Фонтанке» дозвониться не удалось — её телефон выключен.

Певица Наоко была задержана 15 октября из-за вирусных роликов с ее уличных концертов, где звучали песни иноагентов. В течение последующего месяца ее арестовывали три раза, в том числе за выступление на Сенной площади, которое, как установили правоохранители, помешало проходу одной из жительниц города к метро. Также в отношении Логиновой составили несколько протоколов за дискредитацию армии.

* Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана Минюстом РФ иностранным агентом.