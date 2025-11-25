Чудо спасения в Индийском океане. Как Байя Бакари стала единственной выжившей в авиакатастрофе

30 июня 2009 года 13-летняя француженка Байя Бакари отправилась в обычный семейный отпуск к бабушке на Коморские острова. Вместе с мамой Азизой они летели с пересадкой в Йемене, где их посадили в подозрительного вида старенький самолет. Девочка получила место у иллюминатора в хвостовой части самолета и мирно спала, когда произошла катастрофа.

Airbus A310 рухнул в Индийский океан всего за несколько минут до посадки. Из 153 человек на борту выжила только Байя. Проснувшись в воде среди обломков, девочка подумала, что просто выпала из иллюминатора. Она не умела хорошо плавать, но чудом держалась на плаву 9 часов в кишащих акулами водах Мозамбикского пролива.

Байю спас местный рыбак. Сначала ее доставили в коморскую больницу, а затем — самолетом в Париж, где девочку навестил президент Николя Саркози. Через месяц Байя была выписана.

В 2010 году она написала автобиографию «Выжившая». Что помогло девочке выжить и как сложилась ее жизнь после трагедии? Смотрите в нашем коротком видео.