Останется безнаказанным или сядет за решетку? Что грозит за негативные комментарии в интернете

В эпоху форумов и социальных сетей некоторые люди теряют контроль и чувствуют тотальную свободу в интернете. Однако за хейт и негативные комментарии можно не только получить ответную реакцию, но и попасть на штраф. Иногда такие действия и вовсе приведут за решетку. Разбираемся в материале, что делать, если вас оскорбляют и чем это грозит обидчику.

Конституционное право на свободное выражение своего мнения не означает, что можно распространять сведения, порочащие честь и достоинство других людей. Это касается не только СМИ, но и чатов, например, домового, рабочего или родительского, обратил внимание в беседе с Городскими медиа член Адвокатской палаты Московской области Сергей Агапов.

Российское законодательство устанавливает как административную, так и уголовную ответственность за оскорбления в соцсетях и на анонимных форумах. Что грозит за распространение негативных комментариев, рассказала нам доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридически наук Оксана Васильева.

Административная ответственность предусмотрена ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. За оскорбления предусматривается предупреждение или штраф:

для граждан — от 1 000 до 5 000 рублей;

для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;

для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

Уголовная ответственность наступает по ст. 282 УК РФ, если оскорбление вызвало ненависть или вражду, или унизило человеческое достоинство по расовым, национальным, религиозным или социальным признакам. В этом случае возможны следующие наказания:

штраф от 300 000 до 500 000 рублей или сумма заработка за 2–3 года;

принудительные работы от 1 до 4 лет с ограничением права занимать определённые должности до 3 лет;

лишение свободы от 2 до 5 лет.

Однако для привлечения к ответственности мало просто зафиксировать оскорбительное сообщение, необходимо учитывать несколько моментов, добавила юрист Кристина Воронина.

Отрицательная оценка личности должна быть выражена исключительно в неприличной форме. Если слова были оскорбительны для конкретного человека, то этого может быть недостаточно, объяснила юрист. Часто бывает, что высказанное выражение имеет определенное смысловое значение в толковых словарях русского языка и является литературно приемлемым.

Например, суд Советского районного суда г. Красноярска (дело № 12-738/2025) в своем решении относительно слова «хабалка», решил, что само по себе употребление конкретно этого слова не может быть признано употреблением в неприличной форме при отсутствии иных доказательств непристойности такого высказывания. Такое постановление суд вынес, когда рассматривал дело двух участников чата товарищества собственников недвижимости. Именно так высказался в адрес одной из сторон другой собственник.

Что делать, если вас оскорбили:

Нужно как можно более детально зафиксировать факт публикации оскорбительного сообщения. Содержание страницы необходимо удостоверить нотариально — документ служит доказательствами вины для правоохранительных органов или суда. Затем следует обратиться к специалисту — лингвисту, что позволит установить негативный и оскорбительный характер полученного сообщения. После этого — обратиться в полицию, написав заявление, а также ходатайствовать о допросе свидетелей. Также можно пойти в суд с иском о компенсации морального вреда.

Если ваш хейтер оказался анонимный, выход тоже есть. Данные о конкретном пользователе можно запросить у администратора (владельца) электронного ресурса. Если это не дало результатов, то претензию можно предъявить непосредственно администратору домена. Владелец сайта несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями, указал адвокат Андрей Хлиманков.

Имейте в виду, что срок привлечения к ответственности составляет всего три месяца с момента правонарушения, подчеркнула Васильева.