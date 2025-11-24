Любовь по сценарию «Великолепного века» или рабство в Сирии? Россиянка сбежала с 10-летним сыном в Турцию и пропала

Дарья Лучкина / соцсети, Виктория Чулюкина / MSK1.RU, Максим Бутусов / E1.RU, Полина Авдошина / Городские медиа Источник: Дарья Лучкина / соцсети

32-летняя москвичка пропала в Турции при загадочных обстоятельствах. Дарья Лучкина сказала родителям, что поехала с 10-летним сыном на корпоратив и исчезла. Поиски родителей и силовиков привели в Стамбул. Девушка полетела туда втайне от близких. Но что произошло с ней и ее сыном, неизвестно — их след оборвался после прилета, когда мама с мальчиком сели в легковую машину у аэропорта. Зачем она поехала в Турцию, где не была до этого ни разу? Почему о поисках стало известно только через месяц? Об этом MSK1.RU рассказала мать пропавшей без вести девушки. Бесследно исчезла, взяв пару сумок В пятницу, 17 октября, Дарья Лучкина сказала отцу, что собирается на корпоратив. Девушка заявила, что на праздник все коллеги пойдут со своими детьми, взяла с собой паспорта, детский рюкзачок, дамскую сумку, пакет и сына Сашу (имя ребенка изменено по требованию законодательства. — Прим. ред.). «Была пятница, такая хорошая осенняя погода. Я собиралась в больницу за справочкой, — рассказывает MSK1.RU мать девушки Ольга. — Саша должен был прийти из школы. Я ей сказала: „Возьми ребенка, погуляйте, погода чудесная. Она ответила: „Посмотрим“».

Дарья воспитывала сына без мужа, ей помогали родители Источник: Дарья Лучкина / соцсети

Когда Ольга вернулась из больницы, дочери и внука дома уже не было. Муж женщины сказал, что они ушли на праздник. «Я думаю, какой, вообще, корпоратив с детьми?» — отметила мать пропавшей. Когда Дарья не вернулась, родители решили, что она могла у кого-то остаться. Но когда номер девушки стал «вне доступа», семья забила тревогу. «В понедельник, 20 октября, я пошла в полицию, написала заявление, — объясняет женщина. — Говорю: „Женщина пропала с ребенком“. Мне ответили, мол, она наверное сюрприз сыну сделала, увезла. Ну какой сюрприз? Нам не сказать и еще не позвонить? Как оказалось, даже дело не завели, просто мое обращение зарегистрировали». Работала в бухгалтерии и любила турецкие сериалы: что известно о пропавшей Дарье Лучкиной 32 года, она родилась и выросла в Москве, в одиночку воспитывала 10-летнего сына. Последние годы девушка жила вместе с родителями на севере столицы, в Левобережном районе. С отцом ребенка они расстались, когда мальчику было два месяца. «Она когда-то с кем-то встречалась, но таких серьезных отношений не было. А последнее время она даже на свидания не ходила, — поделилась ее мать. — Даша очень уставала после работы, приходила домой, шла отдыхать, даже не ела иногда. Говорила: „Я не хочу, аппетита нет, пойду прилягу, кофе выпью, пойду с Сашей уроки сделаю“».

Девушка периодически брала в долг и собиралась переехать от родителей Источник: Дарья Лучкина / соцсети

Девушка работала помощником бухгалтера в строительной фирме, целыми днями проводила за компьютером, заполняла накладные. Образование у нее было среднее специальное, она окончила бизнес-колледж, до этого трудилась на продуктовом складе. По вечерам Дарья проводила время за просмотром сериалов. «Это правда, что она любила турецкие сериалы. Но ведь многие их любят. Она очень много смотрела сериал „Великолепный век“, — вспоминает Ольга в беседе с MSK1.RU. — Я ей говорила, мол, уже как-то надоело, давай фильм какой-нибудь хороший посмотрим».

«Великолепный век» — турецкий сериал, рассказывающий о правлении султана Сулеймана в период Османской империи. В центре сюжета — отношения одной из его наложниц славянского происхождения Александрой, которая приняла ислам и взяла имя Хюррем.

Москвичка была фанаткой турецких сериалов Источник: Дарья Лучкина / соцсети

Дарья несколько раз съезжала от родителей: снимала квартиру в Химках и увозила ребенка. По словам матери, в семье не было серьезных ссор, просто девушке хотелось жить отдельно, «самой хозяйничать». «Она работает, накопит денежек и потом снимает квартиру. А потом проблемы либо с работой, сокращение, либо просто деньги заканчивались. Когда очень тяжело становилось, она возвращалась. Я понимаю, хочется самой хозяйкой побыть, — объясняет Ольга. — Но мы ее ждали всегда. Я ей говорила, что тут у нас и школа рядом. А если ей погулять хочется, мы с ребенком всегда можем посидеть». Никогда не путешествовала, но тайком сделала сыну загранпаспорт Последнее время Дарья и сын жили у родителей. Меньше полугода назад девушка рассказала им о долге. Мать помогла ей его закрыть. По словам родных, последние несколько месяцев она вела себя скрытно, много сидела в телефоне. На вопросы матери отвечала односложно.

В конце октября у внука был день рождения, а потом еще через несколько дней у нее. Мы раньше всегда отмечали: внуку заказывали торт, покупали шарики, украшения. А тут от Даши — полное безучастие. Ольга Логинова мать пропавшей в Турции москвички

«Я заказала внуку подарок — планшет. Ей отдала, говорю: „Давай спрячем, а ты перед школой ему достанешь. Он очень будет рад“. Она мне так ответила безучастно: „Ладно“. У меня прямо сердце екнуло, — делится мать. — Обычно Даша реагировала не так, говорила: „Ой, здорово! Классно, давай!“ А тут я даже подумала, что ей не понравился подарок».

Мать замечала скрытное поведение Дарьи, но смогла собрать факты в полную картину только сейчас Источник: Дарья Лучкина / соцсети

Еще одно странное совпадение, о котором близкие вспомнили только после случившегося, — подозрительные прогулки с сыном «по делам». Сейчас мать уверена, что Дарья водила ребенка в МФЦ, оформлять заграничный паспорт. При этом никому о планах уехать на отдых не рассказывала. «Она сама-то каталась только по России, любила к бабушке ездить на Онежское озеро, у нас там много родственников. А за границей была последний раз лет 10 назад — в Египте по путевке, — рассказывает женщина. — У нее самой загранник был просрочен. В Турции никогда не была до этого, но она хотела. Я ей как-то предлагала съездить, но это ничем не закончилось».

Я у внука спрашивала: «А чего вы гуляли, а самокат не взяли?» Он мне говорил, мы по делам ходили, там самокат не надо… Ольга Логинова мать пропавшей в Турции москвички