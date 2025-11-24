От вековых медресе до небоскребов. Что посмотреть в Узбекистане — опыт туристов, впервые посетивших страну

Юлия вместе с мужем во время отпуска решили впервые посетить Узбекистан. Они долетели до Ташкента, купили сим-карту, арендовали машину и поехали в Самарканд, а затем в Бухару.

Супругов удивила архитектура, в том числе медресе в Самарканде, которые сохранились спустя века. Также туристы отметили, что многие здания в исторических центрах отреставрированы. В Бухаре более современные окраины контрастируют с домиками-мазанками в центре и узким лабиринтом улочек. А вот Ташкент поразил туристов своей схожестью с Москвой — современный столичный город.

Путешественники советуют есть не в туристических местах, а в заведениях, где питаются местные, — так выходит дешевле и вкуснее. Средний чек в ресторане колеблется в диапазоне 650–1100 рублей на человека — в зависимости от заведения. Кофе от 100 до 250 рублей, самса в пределах 150 рублей.