«Осталось два метра до цели»: чего ожидать от предстоящих переговоров по Украине

Всё решится в ближайшее время

Соединенные Штаты находятся очень близко к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. В ближайшее время должна пройти первая встреча по обсуждению американского плана. Что известно о предстоящих переговорах, читайте в нашем материале.

Чего хочет добиться США

Конфликт может перейти в мирное русло уже совсем скоро. Но чем ближе его завершение, тем сложнее, считает спецпосланник президента США.

«Мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Он считает, что США могут подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности. По его словам, украинскому руководству «предстоит принять трудные решения».

Келлог ожидает, что российское руководство потребует внести в мирный план по Украине некоторые изменения. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не является «окончательным предложением» Киеву. Однако если украинский лидер Владимир Зеленский не согласится, то ему «придется бороться из-за всех сил».

Кто разработал мирный план

По данным Bloomberg, ключевые фигуры администрации США до последнего не знали о плане по Украине. В его подготовке участвовали спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план по Украине всё же разработали американские чиновники при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта.

«Автором мирного предложения выступили США. План предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Он основан на предложениях российской стороны. Но он также основан на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал Марко Рубио в соцсети X.

Когда и где состоится встреча

По данным DPA, встреча по Украине в Женеве при участии украинской, американской и европейской делегации состоится 23 ноября. На ней обсудят американский мирный план. Позднее проведение встречи подтвердили украинский депутат Алексей Гончаренко и премьер Британии Кир Стармер.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах. Не возглавит руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Подготовленный США проект соглашения также обсудят лидеры стран ЕС. Их встреча пройдет в понедельник, 24 ноября, анонсировал глава Европейского Совета Антониу Кошта.

Встреча представителей Вашингтона и Москвы по поводу американского проекта мирного соглашения также планируется в ближайшее время, рассказали источники CNN и The New York Times.

О чем план США

Согласно плану, который состоит из 28 пунктов, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом. Херсон и Запорожье получат «замороженный» статус вдоль линии соприкосновения. Часть территорий становятся демилитаризованной буферной зоной под контролем России.

Взамен Киеву дадут американские и европейские гарантии безопасности. НАТО не будет размещать войска на Украине, но разместит истребители в Польше. С России предлагают постепенно снять санкции и вернуть страну в G8, Украине — провести выборы через 100 дней после подписания соглашения.