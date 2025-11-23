«Люди пьют, потому что больше делать нечего». Гид рассказал, что не так с зимним туризмом на Байкале

Гид Никита Истомин рассказал об изменениях в зимнем туризме на Байкале Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

Гид Никита Истомин за время работы на Байкале успел провести по льду и берегам озера тысячи туристов. В разговоре с журналистом IRCITY.RU он рассказал о сезонном спросе, странностях китайских гостей и инфраструктуре, которая вроде и улучшается, но всё равно сильно буксует. «Школа начинается — сезон заканчивается» — Никита, для справки, сколько лет вы уже гид по Байкалу? Куда возите туристов? — В 2015 году был первый коммерческий проект. С этого момента я обычно делаю отсечку: начал работать гидом. По факту я работаю под заказ. Куда турист захотел, туда и поехали. Но в основном это отрезок от Ольхона до Танхоя. В этих местах я знаю всё вплоть до формы камней, а в поселках меня уже собаки узнают.

Никита Истомин водит экскурсии по Байкалу уже 10 лет Источник: «Байкал как есть!» / Telegram

— Как изменился зимний туризм на Байкале за последние 3–5 лет? Если сравнивать с тем, что было до 2020-го, и вот с тем, что сейчас, что изменилось разительно? — У туристов и, как следствие, у нас, изменился горизонт планирования. Самое забавное, что спрос не уменьшился, просто он сместился и стал еще более концентрированным. Если люди раньше бронировали за полгода и это было нормально, то сейчас — за неделю до поездки. Часто бывает, что люди где-то увидели какую-то рекламу, у них есть отпуск зимой и деньги, которые они готовы потратить. Плюс, бывает, что кто-то проездом, у кого-то родственники приехали. Это происходит буквально со всеми. Когда сезон начинается, народу становится гипермного. Сезон начинается, когда лед встанет, но работать мы начинаем где-то примерно с 15 декабря. У многих есть мечта увидеть Байкал, и, когда появляется возможность, они ей моментально пользуются. — То есть если раньше вы еще в августе знали, что вы зимой куда-то поедете, то сейчас на потоке всё? — Я всегда знаю, что зимой поеду, просто не знаю куда и с кем. Нет такого, что я в августе переживаю, что нет заказов. В прошлом сезоне осенью по предзаказам была тишина, но зимой, с 3 января до 20 марта, я практически непрерывно работал, было всего три выходных дня. Я уже мысленно молился: «Не надо мне денег, дайте просто недельку на диване полежать». В этом сезоне, я думаю, ситуация будет похожая, потому что особо ничего не изменилось. Да, доходы у людей упали, но спрос на Байкал никуда не делся. — Сезонный простой действительно существует осенью и весной? Или это миф и сейчас что-то уже начинают придумывать для межсезонья? — Ничего для него не придумывают. Байкал сам по себе — достаточно сложный регион в плане организации туризма. Сезонность жесткая: усиленно работаем три-четыре месяца, а потом начинаются каникулы до следующего сезона. Да, бывают разовые заказы: кто-то важный приехал, надо показать Байкал. Но это очень точечная история. Сезон отсекается очень четко: начинается школа. Примерно 27 августа начинается тишина. В середине декабря опять начинают идти заказы, и работаем до конца марта. Летний сезон начинается иногда пораньше: в 20-х числах мая, но чаще всего — с середины июня. Всё остальное время придумываем новые маршруты и живем на то, что заработали за сезон. Но не все — знаю, что у многих есть вторые работы, зачастую с туризмом никак не связанные. «Как будто дорогу заминировали» — Туристическая инфраструктура на Байкале: дороги, гостиницы, кафе, туалеты. Как бы вы сейчас оценили: меняется что-то в лучшую сторону или всё до сих пор в диком состоянии? — Сложно сказать однозначно, потому что вопрос очень многогранный. Инфраструктура стала определенно лучше в высоком и премиум-сегменте, а турбазы стали уходить. Мало кто сейчас поедет туда, где только дверь, тумбочка и две кровати.

Инфраструктура на Байкале всё еще грустная Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

Владельцы стараются создать больше комфорта, а это приводит к повышению цен. Турбазы старого образца — для местной аудитории, которая 20 лет ездит туда каждый год и привычек не меняет. Грубо говоря, аудитория Иркутска подпитывает дешевый туризм и держит его на плаву. Есть дешевый отдых, есть дорогой, а средний размывается. Что касается дорог, то, очень мягко скажем, всё очень грустно. Особенно от Баяндая до Ольхона. Кажется, что там был какой-то локальный военный конфликт: кто-то дорогу минировал и не разминировал. Подвески на ней умирают. Так происходит потому, что в Баяндае на заводе делают асфальт, который не рассчитан на большегрузы. А они туда ездят и, будем честны, с сильным перегрузом. Все-таки люди там живут, их надо обеспечивать всем необходимым. По кафешкам стало поинтереснее. Сейчас пытаются сделать что-то новое, не только бурятской кухней кормить, которая у каждого первого. Просто буузы — это уже неактуально. Если у соседа вкуснее, ты загнешься. Паназия, например, появилась. Я даже не знаю почему. Наверное потому, что бурятской кухней уже не удивишь. — Часто ли вы сталкиваетесь с реакцией туристов типа «Байкал так хвалили, так расписывали, а тут — всего-то ничего»? — Если честно, я ни разу такого не слышал за всё время работы, а через меня прошло около 2,5 тысячи человек. Зачастую наоборот — диаметрально противоположное выражение. У меня один друг — архитектор из Москвы — достаточно интересно выразился: «Никита, всё здорово. Байкал прекрасен, я исполнил мечту, привез семью. Но почему Хужир такой? Где архитектурный код? Ну хоть какой-нибудь? У меня глаза сейчас вытекут. Я смотрю на море, чтобы не смотреть на поселок». К примеру, те же норвежские поселки на берегу: стоят красивые цветные домики — по факту это просто рыбацкий поселок, но за счет того, что он выглядит интересно, всё ярко смотрится. У нас — кто как хочет и кто как может. Никакого контроля за происходящим нет. Ты можешь построить себе дворец кирпичный, а рядом кто-то поставит хибару. «Массовый туризм — всегда деревенский» — Кто вообще сейчас ездит больше — наши туристы или зарубежные? — Я не смогу прямо точно сказать, кто ездит. Конечно, в основном, это внутренний туризм, россияне. Есть определенный, почти случайный процент иностранцев. И парагвайцы приезжали, и индийцы, но это тоже очень редкая история. Они есть, конечно, но это, как правило, какие-то делегации или бизнес-миссии. В рамках общего объема зарубежного туристического потока на Байкал почти не существует. До ковида был европейский туризм, достаточно объемный, сейчас такого нет. — На последней пресс-конференции с представителями турбизнеса говорили, что ждут поток из Индии и арабских стран. Такое может быть? — А почему не с Марса? Я не отрицаю, такой тренд может быть. Индусов я видел, они приезжают, они есть в каком-то объеме — небольшом, но есть. Каких-то предпосылок по повышению этого спроса я не вижу. Да, даже у меня есть один контакт в Эмиратах, который хочет привезти на Байкал людей, но это всё в формате «может быть, когда-нибудь». А российских туристов много отовсюду — от Москвы и Питера до Камчатки и Сахалина. — По китайским туристам: много ли их стало после безвиза? — Насколько мне известно, тренд в Китае сместился на Алтай. Был период китайского туризма — 5–6 лет. Объем был огромный, все, кто хотел, уже съездили. Есть предубеждение против китайцев, отчасти оправданное: китайцы шумные, мусорят. Но это потому, что массовый туризм всегда деревенский. Обеспеченные китайцы — вежливые, приятные. Негатива у меня к китайцам нет: просто приезжает определенная прослойка. Ей нужно время, чтобы адаптироваться к туризму. «Российский туризм несовместим с природой» — Какие места вы считаете настоящим Байкалом, жемчужинами этих краев? Если человек скажет: «Я ничего не знаю про Байкал, покажите мне самое красивое», — куда повезете? — Я бы точно свозил такого человека на КБЖД (Кругобайкальская железная дорога. — Прим. ред.). По какой причине? Если всё сделать правильно, рассчитать тайминг по электричке, по народу, то ты приезжаешь на станцию, выгружаешься, ставишь палатку или арендуешь гостиницу, которая там есть. Электричка уезжает — и ты остаешься один. Там очень пусто.

Байкальский лед — это удивительное явление, знаменитое во всем мире Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»