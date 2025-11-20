Ответные действия Турции? Почему круизное судно с россиянами не пустили в Стамбул

Россиянам не разрешили сойти на берег в Стамбуле Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В морском сообщении между Россией и Турцией новое недоразумение. После двухнедельного круиза с заходом в порты Аланьи, Антальи и Измира лайнер Astoria Grande с российскими пассажирами на борту прибыл к берегам Стамбула, однако не получил разрешения на швартовку. В чем причина и что будет с туристами дальше — рассказывает MSK1.RU. «Именно в Стамбуле возник вопрос» Круизное судно Astoria Grande под флагом Палау с российскими туристами на борту прибыло в Стамбул около 5 утра в четверг, 20 ноября, но не получило разрешения на вход в порт. После этого лайнер встал на якорь в районе Каракей у Галатапорта с пассажирами на борту.

Astoria Grande — первое международное российское круизное судно, курсирующее между РФ, Турцией, Египтом, Израилем, Италией и Мальтой. Лайнер рассчитан на 1328 пассажиров.

На борту Astoria Grande находятся более 600 российских туристов из Краснодарского края, Москвы и Ленинградской области, а также свыше 400 членов экипажа. Стамбул должен был стать финальной точкой круиза. До этого россияне посетили турецкие города Амасру, Бодрум, Мармарис, Анталью, Аланью и Измир.

Туристы могли полюбоваться Стамбулом только с воды Источник: Круизный лайнер Astoria Grande / T.me

Изначально туристы должны были сойти на берег в Стамбуле около 10 часов утра, но оказались заложниками ситуации. «Судно заходило в другие порты без проблем, именно в Стамбуле возник вопрос, — сообщил MSK1.RU источник, близкий к ситуации. Ответные действия на недопуск парома? В течение нескольких часов люди ожидали ответа от турецких властей на запрос о разрешении зайти в порт. По неофициальной версии, причина того, что турецкая сторона не предоставила лайнеру с россиянами возможность пришвартоваться в Стамбуле, связана с отказом российских властей пустить в Сочи паром из Трабозна.

5 ноября, после 14-летнего перерыва, турецкий паром Seabridge отправился из Трабзона и не получил разрешения зайти в порт Сочи. Пассажиры и экипаж ожидали решения российских властей 2,5 суток. В итоге турецкий паром 9 ноября вернулся к берегам Трабзона, а пассажиры смогли сойти с судна только на следующий день.

«В настоящее время нет официальной информации от властей или руководства порта о причинах задержки судна, — рассказала MSK1.RU Екатерина Караджа. — Думаю, что преждевременно делать выводы о том, что это ответные действия на недопуск парома в Сочи. Стоит дождаться сведений из официальных источников». «Они теряют прибыль» В ситуации с круизным лайнером в первую очередь присутствует экономическая подоплека — ущерб от простоев судна плюс компенсации недовольным туристам. По мнению кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве России Руты Абрамовой, здесь нет никакого политического контекста. До сих пор обе стороны — и российская, и турецкая — были очень заинтересованы в развитии туризма, в том числе и морского. «Это большие убытки и для туроператоров, — уверена Рута Абрамова. — Может, там какое-то недопонимание, может, мстят за что-то, например за то, что Россия в прошлый раз паром не пустила. Хотя для турецкой стороны это тоже невыгодно: они теряют прибыль, которую могли бы принести туристы — и евро, и доллары, и лиры».

Стамбул стабильно остается одним из популярных туристических направлений у россиян Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Случай с российским лайнером в порту Стамбула может ударить по турпотоку — и в первую очередь под угрозой спрос на круизы. «Российские туристы, по данным за 9 месяцев 2025 года, удерживают первое место среди зарубежных стран по турпотоку в Турцию. Конечно, роль круизного туризма в этом потоке небольшая, но проблемы с круизными судами могу повлиять на имидж Турции в глазах россиян и привести к снижению количества поездок, — считает эксперт по Турции Екатерина Караджа. Круизные маршруты открывают туристам настоящие жемчужины Черноморского побережья — те самые уютные турецкие городки, куда еще не добрались толпы отдыхающих. Это возможность показать Турцию с другой стороны, без раскрученных курортов и шумных набережных. «Например, за 38 месяцев с 2022 года турецкий город Амасра посетило 111 тысяч российских пассажиров лайнера Astoria Grande», — добавляет Екатерина Караджа. «Вынужден проследовать к следующему порту» В итоге лайнер взял курс обратно к российским берегам — в Сочи туристы должны сойти на берег 22 ноября. Им уже пообещали компенсацию. В стамбульском порту корреспонденту MSK1.RU отказались комментировать ситуацию.

Караджа International / T.me Источник: Круизные суда со всего мира регулярно можно увидеть у берегов Турции