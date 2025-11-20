НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Хотел читать Толстого в оригинале»: бразилец переехал в Россию ради литературы и футбола

«Хотел читать Толстого в оригинале»: бразилец переехал в Россию ради литературы и футбола

Видеоинтервью с Марсело о том, чем различаются футбольные фанаты и знают ли бразильцы, что в их стране много диких обезьян

59

Бразилец с русской душой

Источник:

Антон Васильченко / 164.RU

Бразилец Марсело Гранада уже шесть лет живет в России, большую часть этого времени — в Саратове. Он преподает португальский, учится в магистратуре и является, по его словам, единственным бразильским болельщиком местного футбольного «Сокола».

Интерес к России у Марсело возник давно. Еще на родине он шесть лет изучал русский язык, увлекся классической литературой и историей.

«Я всегда хотел жить за границей. Изучал русский, любил русскую литературу. Хотел читать Достоевского и Толстого в оригинале, но это очень сложно», — рассказал он.

Помимо учебы на филолога, он работает репетитором португальского. Его студенты — в основном русские, живущие в Бразилии, которые находят его через объявления в интернете. А в свободное время Марсело играет на барабанах в метал-группе.

Выбор в пользу Саратова после семи месяцев жизни в Волгограде был сделан из-за более удобного формата обучения и схожести карты города с его родным городом Пелотас на юге Бразилии. Из российских городов больше всего Марсело впечатлил Санкт-Петербург, который он сравнивает с Рио-де-Жанейро по красоте.

Будучи страстным футбольным болельщиком, Марсело отмечает разницу между культурами фанатов. «В России болельщики более спокойные. В Бразилии стадион — жестокое место, драки были обычным делом», — говорит он.

Несмотря на то что русский язык дается непросто даже после 12 лет изучения, Марсело планирует и дальше жить в России, путешествовать по волжским городам и совершенствовать свой русский.

Антон Васильченко
Антон Васильченко
корреспондент 164.RU
Бразилия Футбол Иностранцы в России Литература Толстой
