Всемирная слава, убийство сына и эмиграция: как сложилась судьба «последней мисс СССР» — видео

Всемирная слава, убийство сына и эмиграция: как сложилась судьба «последней мисс СССР» — видео

Где и с кем живет бывшая топ-модель Советского Союза Юлия Лемигова

310
Источник:

Городские медиа

Юлию Лемигову называют последней мисс СССР. Хотя в 1990 году 18-летняя девушка заняла лишь второе место. Юля была протеже режиссера и бывшего супруга Аллы Пугачевой Александра Стефановича, но на всесоюзном конкурсе девушку обошла представительница Белоруссии Мария Кеже. Однако звезды сложились так, что именно Лемигова отправилась в Лос-Анджелес представлять нашу страну на «Мисс Вселенная» в 1991 году. Мария к тому моменту вышла замуж, что противоречило условиям международного конкурса красоты.

В США Юлия стала вице-мисс, ее модельная карьера пошла в гору, девушка уехала в Париж, снималась в рекламе известных брендов, даже открыла во Франции свой бизнес: салон красоты и запустила косметическую линейку. А вот о своей жизни личной Лемигова распространяться не любила, хотя ей приписывали романы с самыми известными и богатыми мужчинами. Достоверно было известно лишь об одних ее отношениях — с Эдуардом Стерном, банкиром-миллиардером, занимающим в то время 38-ю строчку в списке Forbes, и близком друге Саркози. Стерн даже бросил ради россиянки свою супругу, но и отношения с Юлией долго не продлились: пара распалась как раз перед рождением их сына.

Лемигова родила здорового мальчика, но еще в младенчестве его убили. Преступника так и не нашли, через пять лет был убит и сам Эдуард Стерн, а Юлия на несколько лет пропала из вида общественности. Как сложилась ее дальнейшая судьба, смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Мисс Вселенная Модель Эмиграция СССР
