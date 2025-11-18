За свадьбу хотят платить по 20 тысяч рублей, а за развод — штрафовать на 40 тысяч. Новости 18 ноября

Инициатива касается поддержки семьи и рождаемости Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 ноября.

Когда выгодно брать отпуск в 2026 году

Самым выгодным для отпуска в 2026 году станет июль. Об этом сообщил руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. Чуть уступают ему апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Для работников на окладе действует такое правило: чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее уходить в отпуск.

Почему так:

ваш оклад не меняется из‑за праздничных или выходных дней — вы получаете ту же сумму, независимо от количества рабочих дней в месяце;

отпускные рассчитываются исходя из средней заработной платы за предыдущий период.

Чтобы понять, насколько выгоден отпуск в конкретном месяце, нужно сравнить:

свой дневной заработок в этом месяце (оклад, деленный на число рабочих дней);

среднедневной заработок, на основе которого начисляются отпускные.

Если дневной заработок выше среднедневного — отпуск невыгоден, рассказал Александр Южалин агентству РИА Новости. Вы как бы «теряете» разницу, ведь вместо полноценного рабочего дня получаете отпускные, рассчитанные по среднему. А вот в месяцах, где эти показатели близки, отпуск не бьет по карману.

Под Омском взорвалась газовая труба

Мощный взрыв и последующий пожар произошли в пригороде Омска рядом с поселком Ростовка. О происшествии сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Местные жители сообщили, что сначала услышали громкий звук, а затем начался пожар. Зарево осветило небо. Его видно с очень большого расстояния.

Источник: Новости Омска | Жесть / Telegram

По данным ФСБ, на газопроводе проводились ремонтные работы. Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку происшествия возле Ростовки. Местные жители рассказали NGS55.RU, как все случилось.

Овечкин установил два новых рекорда в НХЛ одной шайбой

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по числу победных шайб в домашних матчах в регулярных чемпионатах и плей-офф.

В ночь на вторник его команда обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 2:1. Овечкин отличился на 22-й минуте и довел число победных голов на домашнем льду до 81. Ранее капитан «Кэпиталз» делил лидерство с чехом Яромиром Ягром (по 80 голов).

Также его шайба в ворота гостей позволила хоккеисту достичь 442 голов, забитых на домашней арене Capital One Arena в матчах НХЛ. Таким образом он превзошел прежний рекорд Горди Хоу (441 шайба на старом стадионе Детройта) и стал новым лидером лиги по голам на одной арене за всю историю.

Когда можно законно не платить штраф и не нарваться на последствия

Есть три ситуации, при которых человек может не оплачивать свой штраф, не получив при этом наказания в виде пени или другого взыскания. Они перечислены в постановлении Пленума Верховного суда РФ.

К данным препятствиям относится:

длительное нахождение на стационарном лечении в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность;

нахождение на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации;

невозможность совершить платеж из-за неверно указанных в постановлении, решении арбитражного суда реквизитов или если они не читаемые. При этом важно попытаться их уточнить.

Одновременно с этим в проекте указано, что тот, кто получил штраф должен сделать все возможное для оплаты штрафа. Пока проект направили на доработку в редакционную комиссию.

Кембриджский словарь выбрал слово года

Кембриджский словарь назвал слово года за 2025 год. Им стало слово «парасоциальный».

Оно означает одностороннюю привязанность человека к кому-то или чему-то без личной связи. Термин появился в 1956 году, тогда социологи им описали интерес телезрителей к определенным персонажам или актерам.

Сейчас, по словам ученых, парасоциальность трансформируется и принимает новые формы, становясь не совсем здоровым явлением, — люди выстраивают подобные отношения теперь не только с актерами или любимыми музыкантами, но и с искусственным интеллектом, пишет CNN.

Какие подарки просят у Деда Мороза

Ежегодно почта Деда Мороза возобновляет работу в начале ноября. Уже пять тысяч детей со всей страны прислали свои письма.

Традиционно ребята просят домашнего питомца, сладости и игрушки. В этом сезоне все чаще в посланиях стали встречаться просьбы о мобильном телефоне, сообщили в пресс-службе АО «Дед Мороз».

Самым распространенным подарком в этом году стала умная колонка. Причем все чаще малыши подкрепляют желаемые презенты конкретными артикулами с маркетплейсов. В беседе с «Абзацем» они уточнили, что последнее время многие пишут, что у них все есть, и просто благодарят Дедушку Мороза за его работу.

Когда кредит не выгодно закрывать досрочно

Существуют ситуации, когда не стоит закрывать кредит досрочно. О плюсах и минусах такого решения рассказал доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

Досрочное закрытие кредитов будет невыгодно в следующих случаях:

Если кредит взят на льготных условиях по ставке, которая ниже рыночной. Речь идет, например, о семейной ипотеке и других подобных программах. Досрочное погашение, с одной стороны, показывает банку, что вы ответственный заемщик, однако с другой стороны банку такой заемщик становится невыгодным. Такому клиенту могут отказать из-за низкой рентабельности сделки. Если кредит взят до повышения ключевой ставки, то следует сопоставить процентную ставку по нему и текущую ставку по депозитам. Возможно, выгоднее будет эти деньги направить на вклад и получить дополнительный доход, объяснила эксперт в беседе с «Прайм».

За развод предложили ввести крупный штраф

Нужно ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в размере 40 тысяч рублей за развод. С таким предложением выступил депутат Брянской облдумы Михаил Иванов.

«Нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч», — сказал Иванов на сессии Всемирного русского народного собора.

Всемирный русский народный собор (ВРНС) — международная общественная организация, основанная в мае 1993 года под эгидой Русской православной церкви. Организация представляет собой платформу для обсуждения важных социальных, культурных и духовных вопросов, касающихся России и русского народа в целом.