Дональд Трамп оказался в центре сексуального скандала: подробности и при чем тут Билл Клинтон

Трамп решительно опровергает все слухи Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Америку всколыхнул новый секс-скандал, в центре которого оказался Дональд Трамп. Пока президент США настойчиво опровергает все слухи, общественность оживленно обсуждает подробности громкого дела. В этом материале разбираемся, что обнаружили американские журналисты.

В чем суть

12 ноября Конгресс США неожиданно опубликовал целый архив — 23 тысячи страниц документов, которые принадлежали скандальному миллиардеру Джеффри Эпштейну. Эта кипа бумажек вызвала настоящий бум в сети: слухи о возможных связях высокопоставленных американских политиков, включая Трампа и Билла Клинтона*, буквально взорвали общество. Всё это пишет газета The Telegraph.

Большая часть документов — это личные переписки Эпштейна. Особенно внимание общественности привлекает слухи о сексуальной связи Трампа с неким «Буббой», о чем говорится в переписках.

«Бубба» — это американское ласковое обращение, а также известное прозвище Билла Клинтона. Слухи о таком разговоре быстро разошлись по интернету, вызвав волну предположений о возможной интимной связи между президентами США*. Марк Эпштейн официально опроверг наличие подобных данных, однако публикация вызвала шквал обсуждений и спекуляций.

Реакция Трампа

Дональд Трамп заявил, что у него были плохие отношения с Джеффри Эпштейном и, более того, он никогда не был на известном острове, связанного с этим финансистом. Глава США уверен, что происходящее — лишь очередная попытка демократов отвлечь общественность от внутренних проблем.

«Демократы снова пытаются поднять эту мистификацию с Джеффри Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они справились с шатдауном и многими другими вопросами. Только очень плохой или глупый республиканец попадется на эту уловку», — написал Трамп в своем акаунте в соцсети Truth Social Трамп.

По его мнению, именно демократы связаны с большинством значимых контактов финансиста, и вся эта история — лишь часть попыток создать новую волну скандалов, чтобы отвлечь от реальных проблем страны.