НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 745мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,13
EUR 94,42
Экопроекты российских компаний
Новый автобус
«Умные решения»
Что будет с «Шинником»
Компании, которые создают будущее области
«Локомотив» покинул тренер
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Изменения в работе травмпунктов
Предупареждение о снегопаде
Страна и мир Дональд Трамп оказался в центре сексуального скандала: подробности и при чем тут Билл Клинтон

Дональд Трамп оказался в центре сексуального скандала: подробности и при чем тут Билл Клинтон

Конгресс США опубликовал целый архив документов, которые породили множество слухов

41
Трамп решительно опровергает все слухи | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUТрамп решительно опровергает все слухи | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Трамп решительно опровергает все слухи

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Америку всколыхнул новый секс-скандал, в центре которого оказался Дональд Трамп. Пока президент США настойчиво опровергает все слухи, общественность оживленно обсуждает подробности громкого дела. В этом материале разбираемся, что обнаружили американские журналисты.

В чем суть

12 ноября Конгресс США неожиданно опубликовал целый архив — 23 тысячи страниц документов, которые принадлежали скандальному миллиардеру Джеффри Эпштейну. Эта кипа бумажек вызвала настоящий бум в сети: слухи о возможных связях высокопоставленных американских политиков, включая Трампа и Билла Клинтона*, буквально взорвали общество. Всё это пишет газета The Telegraph.

Большая часть документов — это личные переписки Эпштейна. Особенно внимание общественности привлекает слухи о сексуальной связи Трампа с неким «Буббой», о чем говорится в переписках.

«Бубба» — это американское ласковое обращение, а также известное прозвище Билла Клинтона. Слухи о таком разговоре быстро разошлись по интернету, вызвав волну предположений о возможной интимной связи между президентами США*. Марк Эпштейн официально опроверг наличие подобных данных, однако публикация вызвала шквал обсуждений и спекуляций.

Реакция Трампа

Дональд Трамп заявил, что у него были плохие отношения с Джеффри Эпштейном и, более того, он никогда не был на известном острове, связанного с этим финансистом. Глава США уверен, что происходящее — лишь очередная попытка демократов отвлечь общественность от внутренних проблем.

«Демократы снова пытаются поднять эту мистификацию с Джеффри Эпштейном, чтобы отвлечь внимание от того, как плохо они справились с шатдауном и многими другими вопросами. Только очень плохой или глупый республиканец попадется на эту уловку», — написал Трамп в своем акаунте в соцсети Truth Social Трамп.

По его мнению, именно демократы связаны с большинством значимых контактов финансиста, и вся эта история — лишь часть попыток создать новую волну скандалов, чтобы отвлечь от реальных проблем страны.

* ЛГБТ признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Скандал Секс США
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 минуты
-------------А что будем делать с двумя санами- Ваня и Гриша= \ погодки\ Ну вы же сами всё понимаете
Гость
1 минута
Кто знает почему от него жена в чём стояла в том и сбежала- Красавица- умница и просто комсомолка-
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление