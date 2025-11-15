«Проверяют на раздолбайство». Туристы рассказали, сколько сейчас стоит съездить в Японию, как туда лучше добраться и трудно ли получить визу

Улица Амейоко рядом со станцией «Уэно» в Токио Источник: личный архив

Япония — это страна, в которой поезда и автобусы приходят с точностью до минуты, в уличных кафе можно попробовать тысячу и один вид лапши, никто из местных тебе не нахамит (по крайней мере, в лицо) и на каждом шагу тебя ждет неповторимый азиатский колорит.

Путешественники Наталья и Сергей в этом году решили провести свой отпуск именно там. Наташа бывала в Японии уже не раз и относится к этой стране с трепетом, а для Сережи это было первое знакомство. Из Москвы супруги прилетели в Иркутск, затем добрались до Улан-Батора, а уже оттуда рванули в Токио. О том, как спланировать путешествие в Японию самостоятельно, как получить визу, сколько денег придется потратить, на что посмотреть и что обязательно стоит попробовать, ребята рассказали журналисту «ИрСити».

«Туалеты есть в каждом храме»

— Я с огромной нежностью отношусь к Японии еще с 2009 года. Я побывала там шесть раз за четыре года, хотя получить визу тогда было на порядок сложнее, чем сейчас. Я очень хотела показать Японию любимому человеку, и вот всё случилось. Благо сейчас съездить в Азию проще, чем в Европу, — рассказывает Наташа.

Здесь ей нравится абсолютно всё: атмосфера, природа, еда, язык. Япония максимально фотогенична, плюс полный порядок с общественным транспортом — если ты не водишь машину, всё равно сможешь доехать почти куда угодно.

Красные клены — то, что туристы любят в Японии не меньше цветущей сакуры Источник: личный архив

— Та же Исландия, которую я тоже нежно люблю, всё же лучше подходит тем, кто может взять автомобиль напрокат. А в Японии ты практически везде можешь добраться на поездах и автобусах. И эти поезда и автобусы не опаздывают. Хотя рассказы об этом я слышала, но сама не сталкивалась, — признается собеседница.

Наконец, еще один плюс для туристов — наличие туалетов во всех популярных и не очень местах.

— Отрада и жемчуг моего сердца — туалеты в Японии есть везде. Прямо совсем. На каждой станции метро. В каждом сквере, храме. Посреди ничего в горах. Туалеты бесплатные и чистые. В этой стране ты можешь смело соблюдать питьевой режим и не переживать: туалет всегда будет за углом. Только рекомендую сразу купить и носить с собой маленькое полотенчико для рук, потому что там нет бумажных полотенец. Это норма. Все ходят со своими, — продолжает Наталья.

В Японии есть скоростные поезда — синкансены. На них очень быстро можно добраться почти куда угодно Источник: личный архив

Девушка рассказывает, что за последние 14 лет в Японии стало значительно больше туристов. Ее, например, до глубины души поразила очередь из желающих сфотографироваться с памятником Хатико. Кроме того, в стране улучшилась система навигации.

— Помимо цветовой дифференциации и дублирования на английском, которые и так были, появилось больше стрелок и подписей с указанием, где и с какой стороны идти. С учетом того, что в Токио левостороннее движение, а в Кансайском регионе (Осака, Киото) все движутся кто в лес кто по дрова, это очень помогает не запутаться и не раздражать людей.

Это, кстати, еще одна штука, за которую я люблю Японию, — стремление никому не мешать, а еще магическое умение управлять огромными очередями везде, особенно в аэропортах с бестолковыми туристами. Наталья

«Кататься по стране легко и увлекательно»

В Японии Наталья и Сергей провели неделю. За это время пара посетила Токио, Камакуру, Киото и Осаку.

— По моим меркам, вообще ни о чем, толком ничего не увидели, — смеется Наташа.

Между городами пара перемещалась поездами и автобусами — это максимально легкий вариант.

— Вопрос исключительно денег: синкансен (скоростной поезд) дороже, местные электрички или ночные автобусы дешевле, но медленнее, — говорит наша собеседница.

Ночной Токио Источник: личный архив

В японской навигации преобладает, разумеется, японский язык, но понять, куда тебе ехать, всё-таки реально.

— Говорю это как человек, разобравшийся в транспортной системе Стамбула. Метро там, кстати, строили корейцы и, видимо, по японским заветам. В целом всё довольно быстро становится логичным, главное — не проехать свою станцию, — считает Сергей. Он отмечает огромный плюс путешествий по Японии: вся страна покрыта сетью железных дорог, поэтому «кататься по ней просто и увлекательно».

Копия американской статуи Свободы в Токио Источник: личный архив

Наталья советует купить японскую карту-«тройку», которая называется Suica. Она работает почти везде, поэтому с ней перемещаться по городам значительно проще.

— В чем тонкость: поезда в Японии управляются разными компаниями, поэтому, например, проездной JR Pass не сработает, если вам надо пересесть на линию под управлением Tobu. Suica работает почти везде, кроме совсем уж частных и маленьких компаний в глубинке. Но там вы просто купите нужный билет, и если что-то будет непонятно, то вам постараются максимально донести и объяснить, — рассказывает путешественница.

— Вроде как иногда встречаются обособленные линии, на которые нужно покупать отдельные билетики. И еще на высокоскоростные поезда нужны специальные билеты, потому что там места с нумерацией, — добавляет Сергей.

Вид на Токио Источник: личный архив

Сергей добавляет, что легкость перемещения по Японии его приятно удивила.

— Suica мы купили в Токио, закинули на них деньги и спокойно проходили через все турникеты с надписью IC. Удобно. Такой быстрой работы турникетов я нигде не видел. В метро прислоняешь карту на входе и на выходе — списываются деньги за длину поездки. В городском автобусе — только на выходе. Был момент ностальгии, когда выходить из автобуса нужно было только через переднюю дверь и платить при выходе. М-м-м, иркутский транспорт, — говорит Сергей.

Большой Будда в Камакуре Источник: личный архив

Английский — в «зачаточном состоянии»

Знание английского языка в Японии будет плюсом, но поможет не везде, потому что даже в туристических зонах у местных жителей он «в зачаточном состоянии». На такие случаи пригодится офлайн-переводчик с функцией перевода по картинке. Наталья говорит, что так можно переводить меню или этикетки в супермаркете. Кроме того, можно будет перекидываться с местными простыми фразами. В крайнем случае спасут жесты: объяснение «на пальцах» никто не отменял.

Сервисы, которые вам пригодятся Сервисы Google — переводчик и карта, по ней удобно смотреть маршруты и расписание поездов;

JapanTravel — там можно строить маршруты из точки А в точку Б;

Japan-travel.com — лучший сайт, где можно кратко почитать о ключевых местах и о том, как и на чем туда добраться (на английском). Также Наташа советует заранее скачать полную схему токийского метро и не падать сразу в обморок: на ней отмечены все пригороды, поэтому она такая огромная.

Храмы Киото Источник: личный архив

— Вы знаете японский? Тогда вам и карты в руки. Мой японский объективно в том же состоянии, что и у местных английский, но всё равно сильно помог. Заодно я потрясающе расширила словарный запас, объясняя хозяину крошечной кофейни, что паста анко из сладких бобов, к моему огромному сожалению, очень прошу прощения, отдает плесенью. В итоге мы заплатили только за кофе, хотя хозяин не хотел брать денег вообще. Нам даже стало неудобно, что мы наехали на их десерт, — признается Наталья.

Игрушечность домов и фотогеничность храмов

Говоря о местах, обязательных к посещению во время первого знакомства с Японией, ребята называют сразу целый список городов и локаций.

Японскую архитектуру можно разглядывать часами Источник: личный архив Храм Мэйдзи в Токио Источник: личный архив

Но у вас наверняка появятся свои любимые места.

— Допустим, если ты был в Японии, но не был в Токио и Киото, то, наверное, это вызовет вопросики, как тебе такое вообще удалось. В остальном всё индивидуально. Тот же Токио огромный. Я была там не раз, но сказать, что я прямо всё знаю, всё равно не могу. Но у меня есть список мест в Токио, где я бы обязательно ставила галочку при первом визите, — рассуждает Наталья.

Что посмотреть в Токио и Камакуре

Башня Tokyo Sky Tree — билет лучше купить заранее. Нужно быть готовым к бешеным толпам туристов и к тому, что в лифтах знатно закладывает уши;

район Асакуса — торговая пешеходная улица Nakamise, знаменитое буддистское святилище Sensoji, крытая торговая галерея Shin-Nakamise, парк Sumida. Есть где погулять и хлебнуть атмосферки;

район Гинза — богатый квартал с самыми гламурными брендами, дорогими магазинами и ресторанами, максимальная концентрация такси;

район Сибуя — туда едут за памятником Хатико, прогулкой по улочкам, набитым ресторанами и караоке, а еще за знаменитым пятиугольным пешеходным переходом;

район Императорского дворца — в сам дворец, точнее, в его сады пускают по предварительной записи, но можно погулять вокруг, и это очень приятный район;

район Акихабара — для фанатов японских субкультур, от анимешников до поклонников «Хелло, Китти». Именно там концентрация всех нужных магазинов;

район Харадзюку — здесь обычно собирается самая модная молодежь, те самые японки в кукольных платьях. Оттуда можно дойти пешком до святилища Мейдзи, окруженного довольно диким лесопарком, и парка «Йойоги», еще одного тихого островка, куда можно сбежать от толп, если только не сезон сакуры или красных кленов;

район Уэно — туда лучше ехать в сезон сакуры. По словам Наташи, там самая впечатляющая аллея цветущих деревьев. Они образуют как бы две белые волны, катящиеся навстречу друг другу, но это в том случае, если вы готовы к толпищам;

остров Одайба — там стоит интересный с точки зрения современной архитектуры телецентр, можно потрогать море (когда они закончат ремонт набережной), и оттуда открывается классный вид на Радужный мост. Туда лучше ехать вечером, когда мост подсвечивается.

Из Токио Наташа рекомендует выбраться в Камакуру — тихий прибрежный городок, где можно выйти к океану (рай для серфингистов), посетить великолепные храмы, залезть в Будду XIII века с дверцами в спине и увидеть небрежно поставленные в гаражи McLaren.

— Мы решили от океана до станции прогуляться по нетипичным улочкам и поняли, что тут, оказывается, не задрипанный курортный городишко, а прямо-таки Рублевка, — уверяет собеседница.

Типичный вид города Камакура Источник: личный архив Источник: личный архив

Что посмотреть в Киото и Осаке

В Киото обязательных к посещению мест, по мнению Натальи, гораздо больше. Для нас она составила список с самыми ключевыми локациями. Если вы в городе впервые, их стоит посетить непременно.

Вид на Киото ночью Источник: личный архив

Императорский дворец Киото;

храм Чистой Воды Kiyomizudera — во-первых, это вид на Киото, во-вторых, можно попить водички на удачу);

районы Гион и Понтотё (это там, где гейши и майко), а еще Хигасияма — здесь старые дома, сувенирные лавочки, туристы в прокатных кимоно и прочее;

Золотой павильон Kinkakuji — он действительно очень красивый, поэтому вокруг всегда толпы людей;

храм Nanzenji — там очень красивый сад камней, помимо прочего классического туристического экспириенса «ах, какие ворота, о, какие крыши, а вот тут разуйтесь»;

храм 1000 торий Fushimi-Inari — то самое место, где надо очень постараться, чтобы сфоткать эти красные коридоры без людей. Сам храмовый комплекс расположен на горе, и если вы дошли до верха, можно считать себя героем. Хоть и на трясущихся ногах;

Серебряный павильон Ginkakuji — не перепутайте его с Золотым. На самом деле после Золотого павильона Серебряный вызывает разочарование: он не серебряный. Но увидеть его и поставить галочку стоит: вокруг него красивейший парк;

Философская тропа — это улица вдоль канала. Конечно, в идеале там лучше гулять в сезон сакуры, но, сами понимаете, это если втиснетесь.

+1

Это лишь самые основные локации. По словам Наташи, гулять по Киото можно бесконечно: надоесть этот город не может.

Если говорить об Осаке, то обязательно нужно побывать в Осакском замке, на колесе обозрения Tempozan и в районе Намба, точнее, на улице Dotonbori.

А это Осака Источник: личный архив

— Там вы с ума сойдете от того, как вокруг вам всё подмигивает, сверкает, поет, кричит и обдает вас различными запахами, а куча людей вокруг фоткается на фоне огромного экрана с собачкой. Очень-очень кансайская атмосфера, — делится впечатлениями собеседница.

Сергей добавляет, что в Японии он нередко «офигевал» от игрушечности домов и переулков, фотогеничности храмов, «намоленности» кафе и общепита.

Храм Сэнсо-дзи Источник: личный архив

— Я впечатлен качеством построенных зданий и сооружений с инженерной и строительной точки зрения. Приятным открытием стал музей железнодорожного транспорта в Киото. Я настоял на его посещении, и у меня был дичайший восторг по поводу его информативности. Вот мне бы попасть в него в 14 лет, это было бы максимально яркое впечатление из детства. Правда очень разнообразная и живая экспозиция, — добавляет Сергей.

Что съесть: тысячи видов лапши, гёдза и бобы натто для смелых

По словам путешественников, в Японии очень много самой разной, вкусной и качественной еды, поэтому там никогда не бывает проблемы с тем, что поесть.

Сашими в Японии свежайшие и вкусные Источник: личный архив

Что нужно попробовать в первую очередь?

— Это, конечно, лапша во всех видах: соба, удон и так далее. Лучше берите половину порции. Если, конечно, не привыкли есть тазами, — говорит Наташа.

На втором месте — суши и сашими, которых здесь тоже сотни разных видов.

— В идеале найдите кайтензуши — сусичную с конвейером, где цена блюда определяется цветом тарелки. Или, если вам повезет, как нам, какой-нибудь крошечный семейный ресторан, где подают курс блюд. Наш включал мисо-суп, темпуру, свежайшие сашими, суши-сет и несколько вводных мини-блюд, — советует она.

Суши в Японии чуть другие, чем у нас: васаби часто уже заранее внутри риса, а ломтики рыбы — сверху Источник: личный архив

Также в топе — якинику, или жареное мясо, которое, возможно, нужно будет самим готовить на жаровне, мороженое с зеленым чаем, бобами, бататом и черным кунжутом, оконоимяки (капустная лепешка с наполнителями) и гёдза (лучшие — в городке Уцуномия).

— В Японии можно смело пробовать любую уличную еду: вкусняшки на шпажках, печенье таяки в виде рыбок со сладкими бобами адзуки, такояки — шарики из теста с осьминогом. Весь стритфуд безопасен, а тот инцидент с плесенью, про который я рассказывала, — редкость. Как выиграть в лотерее, только наоборот, — шутит Наташа.

В Японии огромное количество кафе, ресторанов и точек общепита, где можно попробовать всякое вкусное Источник: личный архив

Еще нужно обязательно продегустировать блюда с угрем и поэкспериментировать со вкусняшками из конбини. Это минимаркеты у дома: 7-Eleven, FamilyMart и Lawson.

Кроме того, Наташа советует попробовать классические японские сладости вагаси. Их существует более 60 видов. Некоторые даже знакомы нам, например моти и дайфуку, но в Японии их в разы больше, чем у нас.

— Классические вагаси на европейский вкус довольно специфичны, они могут быть несладкими или слабо сладкими, но это точно будет интересный опыт. Рекомендую пробовать мармелад ёкан и данго (шарики из рисового теста на шпажке в специальном соусе) или варабимоти (нежная трясущаяся желешка, обычно в продаже весной) в посыпке кинако — это пудра из жареных бобов. Также смело берите всякие сезонные штуки типа мармелада с бататом или кленовых листьев в темпуре — идеальная штука для соцсетей, если их не выхватит у вас пролетающий мимо ворон или орел. Да, это реальные случаи, и предупреждающие таблички висят везде, где это может случиться, — вдохновенно рассказывает девушка.

Роллы с бобами натто — блюдо для смельчаков Источник: личный архив

Совсем храбрецы обязательно должны попробовать натто — ферментированные бобы. Наталья говорит, что их часто можно найти там, где подают готовые завтраки.

К моему натто подавали сырое яйцо, и вот это было ужасно. Еще можно отыскать ролл с натто в конбини, они обычно лежат на полке рядом с онигири. Вообще, даже не все японцы любят эти бобы. Лично я натто обожаю, для меня в нем есть что-то упоительно сырное. Наталья

Сергей добавляет, что главное, когда собираешься идти поесть, — это иметь в кармане наличку: карты принимают не везде.

— В 90% случаев еда в Японии качественная, но немного однообразная. Как оказалось, за восемь дней мы оба немного соскучились по родным котлеткам и пюрешке. Еще, кстати, в Токио есть кофейная культура, и это прям здорово, — восторгается кофеман Сергей.

Статуи Будды в Японии на каждом шагу Источник: личный архив

Что привезти из Японии: сладости, дарума и национальная одежда

На память из Страны восходящего солнца можно привезти много всего интересного. Вот что советуют наши путешественники.

— Я всегда везу оттуда в большом количестве сладости (можно просто набрать в аэропорту подарочные наборы), обязательно — треугольные моти из Киото (потому что это местный специалитет). Всякие магнитики, потому что так положено, и обязательно даруму. Это фигурка без глаз, приносящая удачу. Когда рисуешь ей один глаз, нужно загадать желание, а цвет выбирать, исходя из темы желания. Розовый — любовь, бизнес и отпугивание неудач — черный, деньги — золотой и так далее. Затем вы ставите даруму на видное место и, когда желание сбывается, рисуете кукле второй глаз. У меня сбывалось, — рассказывает Наташа.

Часть храмового комплекса Инари в Киото Источник: личный архив

Кроме того, стоит приобрести традиционную японскую одежду, которая в секондах или на блошиных рынках стоит не так уж дорого. Наташа, например, купила настоящее шелковое хаори с вышивкой всего за 1 тысячу йен, то есть 600 рублей по нынешнему курсу. Также в Японии много классной керамики.

— Можно прикупить модные палочки с каким-нибудь рисунком или офигеть от посещения 12-этажного флагманского магазина Uniqlo. Там самая могучая концентрация русскоговорящих людей во всём Токио. Не забудьте только, что местные размеры в 1,5 раза меньше, чем в европейских магазинах. Впрочем, там вся страна, если честно, в обтяжку. Но замечаешь это, только приехав на родину и оценив, какое у нас всё большое: и дома, и высота потолков, и поручни в метро, которые не упираются в нос. Даже низкий первый этаж в целом вовсе не низкий в сравнении, — заметила Наталья.

Упитанный котик в Киото Источник: Наталья

Сколько стоит путешествие в Японию

Спланировать поездку сейчас довольно легко, вопрос лишь в количестве денег. Ребята летели через Иркутск и Улан-Батор, им принципиально не хотелось лететь через Пекин, потому что там всегда слишком много людей в аэропорту, поэтому билеты обошлись дороже, чем могли бы.

— Перелет на двоих из Иркутска в Улан-Батор нам обошелся в 23 тысячи рублей. Оттуда в Токио — 890 долларов (72,6 тысячи рублей). Обратно мы летели из Осаки через Пекин в Москву за 100 тысяч на двоих. Билеты брали за полтора месяца до поездки, — рассказывает Сергей.

Перелет из Москвы в Токио через Пекин стоил бы около 87 тысяч рублей на двоих туда и обратно (цены на начало декабря).

Еще немного пейзажей Киото Источник: личный архив

Отель в Токио на четыре дня обошелся ребятам в 500 долларов, а проживание в Киото в течение трех дней — в 350 долларов. Суммарно на жилье они потратили около 70 тысяч рублей. Бронировать жилье можно через Trip.com или «Островок». Если есть зарубежные карты, то можно пользоваться старым добрым Booking.com. Главное — помнить, что номера в японских отелях рассчитаны на невысоких людей. Если ваш рост выше 160 сантиметров, придется пострадать.

Enoshima Electric Railway Источник: личный архив

Про цены могу сказать, что на еду здесь примерно московский ценник, отели чуть дороже. Перелет кривой, но это пока не вернут прямое авиасообщение. Через Китай самолеты летают битком, особенно после того, как отменили визы. Сергей

Поесть лапши в раменных на двоих будет стоить 2–3 тысячи йен, или 1–1,5 тысячи рублей. Вкусняшки на вечер и на завтрак в конбини (магазинах у дома) — от 2,6 до 3,7 тысячи рублей на пару. Суши в ресторане обойдутся в 12 тысяч йен, или 6,3 тысячи рублей. Поездки в метро стоят 200 йен, или 106 рублей.

На еду, транспорт, сувениры и прочие расходы Наталья и Сергей потратили около 88 тысяч рублей.

Итого — 353 600 рублей на двоих. Если лететь из Москвы через Пекин, путешествие выйдет гораздо дешевле — 245 тысяч рублей на всё про всё.

Как получить визу: тонкости оформления

Когда билеты и отель забронированы, нужно озадачиться визой.

— В 2022 году Япония отменила коронавирусные запреты и решила отыграться за потраченные годы, поэтому снизила требования к туристическим визам. Мы их изучили и поняли, что на востоке нас любят больше, чем в ЕС. Правда, удивило, что сайт консульства Японии в РФ заблокирован у мобильных операторов, зайти на него можно только с домашнего Wi-Fi, — поделился деталями Сергей.

Типичная японская улочка Источник: личный архив

Собирать документы на визу нужно максимально педантично и внимательно. Там, где написано, что бумага должна быть на английском, нужно сделать ее именно на английском.

— Весь перечень указан на сайте посольства: две подписанные анкеты с фотками, загранник, копия российского паспорта и типовое письмо с просьбой дать мультивизу. Также необходимо предоставить письмо с места работы с синей печатью, в котором указаны должность и уровень зарплаты, распечатку из банка с синей печатью и подписью сотрудника о количестве денег на счете, расписать программу пребывания, желательно на английском языке по шаблону с сайта с подписями, распечатать авиабилеты и чек на них. Плюс доверенность от попутчика, чтобы минимизировать количество человек в очереди, — рассказывает Сергей.

В Японии можно встретить вот таких очаровательных насекомых Источник: личный архив

Что касается финансовой стороны: на счете в банке должна быть сумма из расчета не менее 100 долларов на один день на человека. Собираетесь на 10 дней, значит, надо накопить 2000 долларов.

— Я думаю, там не сильно жестко смотрят на уровень дохода. 60 тысяч рублей в месяц при достаточных накоплениях должно хватить, — рассуждает собеседник.

Все собранные документы нужно разложить в правильном порядке — он тоже указан на сайте консульства. Ошибетесь, и вас могут отправить в конец очереди. Также обратите внимание: если в банке отказываются предоставлять справку с «мокрой» печатью, нужно стоять на своем. Распечатки с электронной цифровой подписью и печатью не годятся.

Сама виза, кстати, бесплатная, и это приятный бонус.

Бамбуковый лес — невероятное зрелище Источник: личный архив

Консульства Японии есть в пяти городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Ребята получали визу в Москве и говорят, что это интересный опыт. Совсем не то же самое, что получить «шенген».

— В итоге сложилось впечатление, что, помимо минимальной финансовой состоятельности (в очередной раз привет «шенгену» с негласным правилом в полмиллиона рублей на счету), тебя «между строк» проверяют на раздолбайство. На все вопросы нужно отвечать уверенно, даже если несешь фигню, — убежден собеседник.

Также он предупреждает, что очереди в визовый центр в столице просто гигантские.

Типичный для Киото вид Источник: личный архив

— В Москве заявления принимают с 09:30 до 12:00. Мы приехали к 08:30 и встали в конец 200-метровой очереди. Только к 11:30 я зашел в здание и взял номер в электронной очереди. Минут через 70 меня вызвали к окошку, молниеносно проверили все документы и приняли их к рассмотрению. Еще через 20 минут вынесли зарегистрированный квиток, что документы поданы. В нем же указано, когда тебе вернут паспорт. Я приехал через три дня, простоял в очереди каких-то 1,5 часа, и всё — получил два паспорта с мультивизами на три года. Как пошутила Наташа, японцы еще с консульства приучают русских туристов стоять в очередях, — улыбается Сергей.

Кстати