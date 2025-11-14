Россия назвала свои условия для окончания СВО, а Украина оказалась на пороге блэкаута: главное о спецоперации за неделю

Перебои с электричеством стали возникать в обеих странах Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Переговоры России и Украины уже несколько месяцев стоят на паузе. В Киеве назвали свою версию остановки встреч, в Москве же поставили четкие условия для завершения конфликта. Тем временем обе страны стали сталкиваться с перебоями в электроснабжениии из-за ударов. Киеву предрекли полный блэкаут из-за того, что их ресурсы не справляются. Расскажем о происходящем на СВО и политических решениях за последние семь дней.

Удары по России

На этой неделе произошло несколько мощных атак по России. Одна из них прошла накануне. ПВО за ночь сбила 216 украинских дронов: 66 в Краснодарском крае и 59 над Черным морем, 45 в Саратовской области, 19 в Крыму, восемь в Волгоградской области, семь в Ростовской, четыре в Белгородской, три в Тамбовской, два в Брянской, по одному в Воронежской, Нижегородской и Оренбургской, сообщили в Минобороны.

В Новороссийске обломки упали на нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», там произошел пожар, его потушили, передает оперштаб Краснодарского края. Также повреждения получили несколько многоквартирных домов, в одном из них пострадал мужчина. В порту Новороссийска фрагменты сбитого дрона повредили одно из гражданских судов. Трое членов экипажа пострадали, их госпитализировали.

Другая атака прошла в Орловской области. Как сообщил глава региона Андрей Клычков, в микрорайоне «Болховский» в деревне Жилина повреждения получили жилые многоквартирные и частные дома, личный автотранспорт. В Хотынецком — гаражи и хозпостройки, выбито остекление в одном жилом доме.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотников пострадала женщина, также повреждены дома в одном из районов.

«Специалисты также обследуют всю территорию, чтобы исключить какую-либо опасность. После завершения всех мероприятий жители смогут вернуться домой. В случае необходимости гражданам предоставят возможность бесплатного размещения в гостиницах», — сказал Бусаргин.

В Белгородской области в селе Белянка дрон ударил по работающему в поле КамАЗу. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Он скончался в реанимации, передал глава региона Вячеслав Гладков.

Последствия одной из атак по Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Из-за ракетного обстрела система энерго- и теплоснабжения Белгорода серьезно пострадала, сказал губернатор. Над городом сбили несколько воздушных целей. Всего без света остались более 20 тысяч жителей. Пострадавших в результате атаки не было.

Подачу электричества приостанавливали и в некоторых частях Воронежа. Так пришлось поступить после возгорания на одном из коммунальных объектов из-за атаки, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. Подачу электроэнергии быстро восстановили.

ТЭЦ продолжила работать в штатном режиме Источник: Александр Хинштейн / Telegram

Прошла атака на ТЭЦ Курской области, заявил глава региона Александр Хинштейн. Он также рассказал, что в деревне Яньково ранен мужчина. Дрон попал в гражданский автомобиль, в результате 63-летний водитель получил ожог головы.

Что происходит на Украине

Проблемы с электричеством есть и на Украине, но более глобальные. Уже сейчас его отключают в некоторых районах страны на длительный период — до 16 часов в сутки, передает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Экс-министр энергетики Украины Плачков и вовсе видит угрозу тотального блэкаута для Украины. О своих опасениях он заявил телеканалу «Новости. LIVE».

«Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? <…> Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет. Что мы будем делать тогда?» — задался вопросом Плачков.

Его опасения разделают и иностранные аналитики. По данным американского журнала Foreign Affairs, ситуация может усугубиться, и, вероятно, Украина не сможет обеспечить достаточное количество электроэнергии для всей страны в зимний период. По мнению издания, предстоящая зима может стать переломным моментом в конфликте на Украине, поскольку возможности сторон в плане обеспечения собственными ресурсами существенно различаются.

Ситуация в зоне спецоперации

Российские военные освободили несколько населенных пунктов. В их числе Орестополь, Волчье, Даниловка в Днепропетровской области, Рыбное, Новое, Сладкое, Новоуспенское Запорожской области и Синельниково в Харьковской области. Также ВС РФ завершили зачистку от ВСУ населенного пункта Сухой Яр и Рог в ДНР. Еще российские войска поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, заявили в Минобороны РФ.

Сводки военного ведомства говорят и о продвижении в районе Красноармейска. Президент Украины Владимир Зеленский признал ситуацию на этом направлении сложной. Там украинские военные находятся в окружении уже несколько недель. Однако решение о выводе войск он принять не может, поскольку это делают исключительно военное командование на местах, уточнил Зеленский.

По его мнению, установив контроль над городом, Россия «попытается убедить» президента США Дональда Трампа, что Украина должна отказаться от Донбасса для прекращения военного конфликта.

«Мы не можем покинуть Восточную Украину. Никто этого не поймет, люди этого не поймут», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg Television.

Помощь Украине

Киеву продолжает поступать поддержка от других стран. ЕС выделил новый транш финансовой помощи Украине на 6 млрд евро по программе ERA Loans (кредиты, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов) и в рамках грантового механизма Ukraine Facility. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа отметила, что Киев ожидает поступления средств от ЕС сегодня, 13 ноября.

Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что хочет заказать 27 зенитных ракетных комплексов Patriot у американских производителей. В то же время, по его словам, европейские страны могли бы пока предоставить Украине имеющиеся у них системы ПВО.

На вопрос, достаточно ли делают ЕС и Великобритания в плане поддержки для Украины, Зеленский ответил, что «никогда не бывает достаточно», а будет достаточно, когда конфликт завершится.

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования замороженных на Западе российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита». Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что если ЕС выдаст Украине кредит за счет замороженных активов России, то конфликт затянется на два года.

Переговоры и окончание конфликта

Главы МИД стран G7 в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня на Украине. Документ опубликован пресс-службой МИД Канады по итогам встречи министров в Онтарио.

«Мы увеличиваем экономические издержки для России и изучаем возможность принятия мер в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать ее военные усилия», — говорится в документе.

При этом дипломаты «Большой семерки» считают, что нынешняя линия соприкосновения должна стать основой для переговоров, а «изменение границ силой» недопустимо.

Киев же показывает двоякую позицию. С одной стороны Зеленский говорит, что страна остается «открытой для переговоров с россиянами», чтобы достичь прекращения огня. По его словам, если Москва хочет прекратить конфликт, то «нужно переходить на дипломатический путь».

С другой стороны, The Times со ссылкой на замглавы украинского МИДа Сергея Кислицу пишет, что возобновленные в 2025 году мирные переговоры между Россией и Украиной завершились без особого прогресса, поэтому их было решено приостановить.

Россия четко заявила, что будет вынуждена продолжать спецоперацию на Украине, поскольку Киев не намерен вести переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать специальную военную операцию», — сказал Песков.

По его мнению, Киеву все равно придется возобновить переговоры, но его позиции уже ослабнут.

Однако как все продолжится сложно предлагать. Как заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник, договоренности с Киевом малосодержательны, поскольку Украина может их не выполнить. Однако Украину нельзя убрать из переговорного процесса, так как она сторона конфликта.

Тем не менее Европа планирует продолжить давление на Москву. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Зеленским и заявил, что работа по более эффективному использованию замороженных российских государственных активов продолжится.

От диалога они тоже не отказываются. Он будет возобновлен, считает президент Финляндии Александр Стубб.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Западу следует осознать безысходность сценария о прекращении боевых действий и продолжения накачивания Украины.

«Нужно поступить так, как предложил президент Трамп в свое время перед Аляской, когда он сказал, что перемирие ничего не решит, нужно прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования», — отметил Лавров.

Однако удалось добиться послаблений для России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом в Белом доме объявил о частичном снятии санкций с РФ. От них полностью освободили поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Также Вашингтон отменит санкции против строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, реализуемого по проекту Росатома.

По словам Орбан, встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште остается в планах, хотя точная дата пока не определена. Глава Белого дома заявил, что вместе с Орбаном они «положат конец конфликту в не столь отдаленном будущем».

Сам же конфликт завершится тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она оставила изначально, но предпочтительнее решить все политико-дипломатическими средствами, предупредил Дмитрий Песков.