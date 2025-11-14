Одна обрела семью в Испании, другая — потеряла все в России. История сестер, разделенных в детстве 25 лет назад

Нижегородских сестер Нину и Наташу разлучили в детдоме после того, как маму и папу лишили родительских прав за маргинальный образ жизни. Младшей повезло вытянуть счастливый билет: Нину удочерила женщина из Испании, а Наташа осталась в приюте. Спустя много лет ее забрал к себе дядя. Но разлука с сестрой была не худшим испытанием, которое предстояло пройти оставшейся в России девочке.
Спустя 25 лет Нина решила найти старшую сестру. И хотя это было непросто, поиски увенчались успехом: родственницы впервые за много лет смогли связаться друг с другом хотя бы по видеозвонку. Однако хеппи-энда у этой истории пока нет. Благодаря вниманию к семейной драме общественность узнала, что Наташа нуждается в реабилитации и элементарном улучшении жилищных условий. Подробности ситуации NN.RU рассказала блогер из Подмосковья, по стечению обстоятельств ставшая «мостиком» между сестрами.
Эта непростая история началась с обычного сообщения в интернете, которое получила блогер из Орехово-Зуево Юлия Демина. Испанка Нина Родригес написала девушке, что ищет свою сестру в России. Иностранка связалась с Юлией, потому что в соцсетях на странице девушки увидела знакомую, как она думала, фамилию — Петрович. Но, как выяснилось, это было отчество ее отца, и все это время Нина шла по ложному следу, когда искала всевозможных Петровичей в интернете. Но очередной промах стал настоящей удачей. Юлия начала распространять в соцсетях информацию о поиске сестры. К почти настоящему расследованию подключились и другие люди, которые вышли на нужный след и нашли Наташу Герасимову. Тогда история и получила новый поворот.
— Мы создали чат, в котором обменивались информацией: смотрели соцсети, документы в открытых источниках, решения судов, опрашивали людей. Мы понимали, что она жива, что она где-то там рядом с Неклюдово (под Нижним Новгородом. — Прим. ред.). В один момент до нас добрел слух, что есть некая Наташа из детдома, которую избили и выгнали из квартиры. И что она сейчас находится в тяжелом физическом состоянии, за ней ухаживает дядя. Спустя три недели с начала поисков девочка из нашей группы поехала к ним домой, к дяде с Наташей. Тогда Нина с Наташей созвонились впервые по видеосвязи. Мы проверили все документы Наташи, и все сошлось, — поделилась подробностями блогер.
Как следует из документов, которые есть в распоряжении NN.RU, Наталья родилась в 1992 году в поселке Неклюдово вблизи Нижнего Новгорода. В 1994 году на свет появилась ее сестра Нина. Спустя несколько лет девочки попали в интернат в деревне Попово на Бору. Потом Нину перевели в детдом в Желнино под Дзержинском. В 2001 году оттуда ее удочерила незамужняя гражданка Испании Мария Луиса Родригес. Достоверно неизвестно, почему иностранка не рассказала приемной дочери о существовании сестры, не знала или не захотела. Только спустя 10 лет после переезда, когда повзрослевшая Нина изучала документы, вспомнила, что в России у нее остался родной человек. К настоящему моменту сама девушка родным языком не владеет. Зато жизнь ее сложилась вполне удачно. Нина вышла замуж и родила малыша, которому всего несколько месяцев. Пока эта радость — препятствие к тому, чтобы отправиться в дальний путь в Россию, чтобы встретиться с родной сестрой.
У Наташи все совсем по-другому. Когда волонтеры попали в квартиру, где нижегородка живет с дядей, ужаснулись: там не было даже туалета, в комнате для справления нужды стояло ведро. Само жилье находится в полуразрушенном доме. Волонтеры начали собирать вещи и средства гигиены для семьи, взялись восстанавливать документы девушки.
Блогер Юлия Демина рассказала, что в окружении нижегородки ходят слухи: мол, она связалась с плохой компанией, которая несколько месяцев держала ее в подвале и спаивала. Делали это якобы для того, чтобы завладеть квартирой девушки, которая положена ей как сироте. В администрации города Бора заявили, что жилья у девушки в собственности нет, но есть квартира в специальном жилищном фонде, на которую она имеет право по договору социального найма. Раз в пять лет чиновники проводят заседание комиссии, которая решает, можно ли передать жилье в собственность. В случае Натальи такое заседание проводили в 2018 и 2023 годах. Оба раза решили, что передавать квартиру в собственность девушке пока не стоит.
Доподлинно о многих деталях непростой истории Натальи неизвестно. После всего пережитого ее физическое и ментальное здоровье сильно пострадало: она начала терять слух, зрение и память. Нижегородке бывает сложно сформулировать даже предложение и она с трудом ходит, хотя изначально была обычным здоровым человеком. Близкие девушки подмечают, что раньше она жила с молодым человеком, училась, работала, но потом возлюбленный умер. Якобы именно после этого Наташа попала в плохую компанию, а потом находилась в плену. Блогер Юлия Демина, пропустившая историю двух сестер через себя, говорит, что потом неизвестные привезли Наталью к дому ее дяди и бросили.
Сейчас добровольцы работают над тем, чтобы помочь Наталье получить качественную реабилитацию в Москве. Сестры надеются, что рано или поздно кому-то из них удастся преодолеть такое огромное расстояние, чтобы обнять друг друга. Кто знает, может быть, эта история еще получит по-настоящему счастливый конец.
Несколько лет назад мы рассказывали о похожей истории. Юлии Кирилиной было всего полтора годика, когда из Нижнего Новгорода ее увезли в Испанию приемные родители. На родине у нее также остались родственники. Спустя двадцать лет после разлуки она начала искать близких. Для этого девушка даже завела каналы в TikTok и на YouTubе, а также сделала тест ДНК. Свою историю не без помощи переводчика она рассказала NN.RU.