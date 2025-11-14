Одна обрела семью в Испании, другая — потеряла все в России. История сестер, разделенных в детстве 25 лет назад

Две сестры нашлись спустя 25 лет разлуки Источник: предоставлено Юлией Деминой

Нижегородских сестер Нину и Наташу разлучили в детдоме после того, как маму и папу лишили родительских прав за маргинальный образ жизни. Младшей повезло вытянуть счастливый билет: Нину удочерила женщина из Испании, а Наташа осталась в приюте. Спустя много лет ее забрал к себе дядя. Но разлука с сестрой была не худшим испытанием, которое предстояло пройти оставшейся в России девочке.

Спустя 25 лет Нина решила найти старшую сестру. И хотя это было непросто, поиски увенчались успехом: родственницы впервые за много лет смогли связаться друг с другом хотя бы по видеозвонку. Однако хеппи-энда у этой истории пока нет. Благодаря вниманию к семейной драме общественность узнала, что Наташа нуждается в реабилитации и элементарном улучшении жилищных условий. Подробности ситуации NN.RU рассказала блогер из Подмосковья, по стечению обстоятельств ставшая «мостиком» между сестрами.

История сестер из Нижегородской области, которые нашли друг друга спустя 24 года Источник: Городские медиа

Эта непростая история началась с обычного сообщения в интернете, которое получила блогер из Орехово-Зуево Юлия Демина. Испанка Нина Родригес написала девушке, что ищет свою сестру в России. Иностранка связалась с Юлией, потому что в соцсетях на странице девушки увидела знакомую, как она думала, фамилию — Петрович. Но, как выяснилось, это было отчество ее отца, и все это время Нина шла по ложному следу, когда искала всевозможных Петровичей в интернете. Но очередной промах стал настоящей удачей. Юлия начала распространять в соцсетях информацию о поиске сестры. К почти настоящему расследованию подключились и другие люди, которые вышли на нужный след и нашли Наташу Герасимову. Тогда история и получила новый поворот.

Наташа в детстве Источник: предоставлено Юлией Деминой Нина в детстве Источник: предоставлено Юлией Деминой

— Мы создали чат, в котором обменивались информацией: смотрели соцсети, документы в открытых источниках, решения судов, опрашивали людей. Мы понимали, что она жива, что она где-то там рядом с Неклюдово (под Нижним Новгородом. — Прим. ред.). В один момент до нас добрел слух, что есть некая Наташа из детдома, которую избили и выгнали из квартиры. И что она сейчас находится в тяжелом физическом состоянии, за ней ухаживает дядя. Спустя три недели с начала поисков девочка из нашей группы поехала к ним домой, к дяде с Наташей. Тогда Нина с Наташей созвонились впервые по видеосвязи. Мы проверили все документы Наташи, и все сошлось, — поделилась подробностями блогер.

Как сейчас выглядит Наташа Источник: предоставлено Юлией Деминой Как сейчас выглядит Нина Источник: предоставлено Юлией Деминой

Как следует из документов, которые есть в распоряжении NN.RU, Наталья родилась в 1992 году в поселке Неклюдово вблизи Нижнего Новгорода. В 1994 году на свет появилась ее сестра Нина. Спустя несколько лет девочки попали в интернат в деревне Попово на Бору. Потом Нину перевели в детдом в Желнино под Дзержинском. В 2001 году оттуда ее удочерила незамужняя гражданка Испании Мария Луиса Родригес. Достоверно неизвестно, почему иностранка не рассказала приемной дочери о существовании сестры, не знала или не захотела. Только спустя 10 лет после переезда, когда повзрослевшая Нина изучала документы, вспомнила, что в России у нее остался родной человек. К настоящему моменту сама девушка родным языком не владеет. Зато жизнь ее сложилась вполне удачно. Нина вышла замуж и родила малыша, которому всего несколько месяцев. Пока эта радость — препятствие к тому, чтобы отправиться в дальний путь в Россию, чтобы встретиться с родной сестрой.

Недавно Нина родила ребенка Источник: предоставлено Юлией Деминой А это Нина в детстве Источник: предоставлено Юлией Деминой

У Наташи все совсем по-другому. Когда волонтеры попали в квартиру, где нижегородка живет с дядей, ужаснулись: там не было даже туалета, в комнате для справления нужды стояло ведро. Само жилье находится в полуразрушенном доме. Волонтеры начали собирать вещи и средства гигиены для семьи, взялись восстанавливать документы девушки.

Наташа в юности Источник: предоставлено Юлией Деминой Так девушка выглядела раньше Источник: предоставлено Юлией Деминой

Блогер Юлия Демина рассказала, что в окружении нижегородки ходят слухи: мол, она связалась с плохой компанией, которая несколько месяцев держала ее в подвале и спаивала. Делали это якобы для того, чтобы завладеть квартирой девушки, которая положена ей как сироте. В администрации города Бора заявили, что жилья у девушки в собственности нет, но есть квартира в специальном жилищном фонде, на которую она имеет право по договору социального найма. Раз в пять лет чиновники проводят заседание комиссии, которая решает, можно ли передать жилье в собственность. В случае Натальи такое заседание проводили в 2018 и 2023 годах. Оба раза решили, что передавать квартиру в собственность девушке пока не стоит.

Квартира, в которой Наташа живет с дядей Источник: предоставлено Юлией Деминой

Доподлинно о многих деталях непростой истории Натальи неизвестно. После всего пережитого ее физическое и ментальное здоровье сильно пострадало: она начала терять слух, зрение и память. Нижегородке бывает сложно сформулировать даже предложение и она с трудом ходит, хотя изначально была обычным здоровым человеком. Близкие девушки подмечают, что раньше она жила с молодым человеком, училась, работала, но потом возлюбленный умер. Якобы именно после этого Наташа попала в плохую компанию, а потом находилась в плену. Блогер Юлия Демина, пропустившая историю двух сестер через себя, говорит, что потом неизвестные привезли Наталью к дому ее дяди и бросили.

На пенсию дядя содержит себя и заботится о племяннице Источник: предоставлено Юлией Деминой

Сейчас добровольцы работают над тем, чтобы помочь Наталье получить качественную реабилитацию в Москве. Сестры надеются, что рано или поздно кому-то из них удастся преодолеть такое огромное расстояние, чтобы обнять друг друга. Кто знает, может быть, эта история еще получит по-настоящему счастливый конец.

Наташа созванивается с Ниной Источник: предоставлено Юлией Деминой