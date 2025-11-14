Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка

Туристка побывала во Вьетнаме в шестой раз Источник: личный архив Валентины Лемяговой

Валентина Лемягова из Тюмени влюбилась во Вьетнам еще много лет назад и с тех пор возвращается туда снова и снова. Одно время она там даже жила и работала. В этом году Валентина побывала в Нячанге в шестой раз. Путевка на девять дней с перелетами и четырехзвездочным отелем обошлась ей в 90 тысяч. Она рассказывает 72.RU, почему выбирает именно Нячанг, как изменилась жизнь после пандемии, сколько теперь стоит ужин из морепродуктов и почему во Вьетнаме деньги тратятся с удивительным трудом. Подробнее обо всем — в ее колонке.

Валентина Лемягова

Почему Вьетнам?

С огромным удовольствием в шестой раз я вернулась в любимый Нячанг. Была в разных странах, но именно Вьетнам отозвался в моей душе как удивительная, дружелюбная и многогранная страна, изучать которую можно бесконечно. Ведь именно сюда хочется возвращаться вновь и вновь.

Я выбираю Нячанг по нескольким критериям: здесь всё дешевле, чем в Муйне или на Фукуоке. Очень много движения — сами прогулки по городу становятся своеобразной экскурсией. На каждом углу тебя ждет что-то необычное: от приготовления прямо на твоих глазах азиатских блюд до продажи диковинных вещей и безделушек.

Вьетнамцы, поющие «Калинку-малинку», продавцы, несущие на голове огромные подносы с товарами… В Нячанге можно выбрать прогулку по настроению: у моря — тишина, релакс, спортивные тренажеры, а стоит перейти дорогу — и попадаешь в экзотическое хаотичное движение города. Самое удивительное, что от этого не устаешь — наоборот, ловишь драйвовое настроение.

Почти во всех отелях бассейны с панорамным видом Источник: личный архив Валентины Лемяговой

Во время коронавируса вьетнамцы, кажется, соскучились по нашим туристам. Многие кафе и рестораны закрылись, появились новые вывески. Многие соотечественники покинули Нячанг, а те, кто остался, рассказывали, как пережили период без туристов и работы. Сначала владельцы компаний поддерживали сотрудников, выплачивая зарплату, потом люди начали получать гуманитарную помощь от государства — продукты и напитки. Позже приходилось искать другую работу, не связанную с туризмом. Например, устраиваться преподавателем английского языка в деревне, где уровень образования невысок.

«Потратить деньги просто невозможно»

Сейчас, вернувшись вновь, я отметила: цены стали чуть ниже, чем до пандемии. Блюда остались такими же огромными — тарелку супа можно смело заказывать на двоих. Смузи из свежих экзотических фруктов — 60 рублей, порция устриц (12 штук) — 300 рублей. Экскурсия в город Далат (1500 метров над уровнем моря), где знаменитый Crazy House, стеклянный мост и «Парк влюбленных», стоит 55 долларов с человека — с шикарным питанием. Экскурсии смело можно брать прямо на улице в местных фирмах.

Во Вьетнаме стоит купить одежду: вещи с местных фабрик качественные и долговечные. Кроссовки известного бренда обойдутся в 1500 рублей, тогда как такие же в России стоят 21 000. Ощущение, что во Вьетнаме потратить деньги просто невозможно!

Местная валюта похожа на пластиковую. Это сделано для того, чтобы моряки и рыбаки не боялись намочить купюры Источник: личный архив Валентины Лемяговой

Если сравнивать Вьетнам с другими странами, Азия — это совершенно другой вектор отдыха, не такой, как в Турции, Египте или России. Не рекомендую брать отель «всё включено» — максимум завтраки. Иначе вы привяжете себя к отелю, а во Вьетнаме это лишнее: вокруг масса ресторанов самых разных направлений и кухонь мира.

Свежие морепродукты прямо из аквариума, окрошка, пюре с котлеткой, итальянская паста — и всё очень-очень дешево. Вечером стоит гулять и смотреть, а не спешить на ужин. На пляже днем можно купить свежие фрукты: питахайю, манго, лонган — фреши по 60 рублей, кукурузу по 90. Для сравнения: в Сочи вряд ли вы съедите огромную порцию свежих креветок за 350 рублей, а кукуруза там стоит от 200 рублей. Алкоголь тоже дешевле: рисовое пиво «Сайгон» — 30 рублей за бутылку, натуральный ром — 180.

Именно тут можно полакомиться не только свежими, но и дешевыми морепродуктами Источник: личный архив Валентины Лемяговой И попробовать множество деликатесов Источник: личный архив Валентины Лемяговой

Куда отправиться туристу?

Сейчас в Нячанге отдыхает много туристов из России, Казахстана, а также по-прежнему много китайцев. Если решите посетить Нячанг, обязательно съездите на экскурсию в Далат: 55 долларов для взрослого и 40 — для ребенка. Там можно пройтись по стеклянному мосту, прокатиться на электросанях с гор, попробовать самый дорогой кофе в мире, который производит зверек копи-лувак, и многое другое.

Выбор экскурсий огромный: остров обезьян, водопады, быт вьетнамцев, храмы, дайвинг, райские острова. Всё зависит от вашего желания. Также можно самостоятельно съездить на остров развлечений Vinpearl, туда ведет захватывающая канатная дорога.

На местном автобусе № 12 можно отправиться в уединенный Paradis Resort — виллы, белый песок и тишина, настоящее райское место вдали от города. Еще одна самостоятельная поездка — чамские башни По Нагар, древний храмовый комплекс возрастом более тысячи лет. Не стесняйтесь спрашивать у русских ребят, работающих в Нячанге, как добраться — они с радостью подскажут.

О жизни в Нячанге

Город Нячанг прекрасен, но и опасен. Бдительность на отдыхе никогда не помешает. У отелей нет собственных пляжей — всё побережье общее. Поэтому за вещами нужно следить. Если вы арендуете лежак с зонтом (100 000 донгов, около 300 рублей), можно отдыхать спокойно — за вещами присмотрят. Вечером «просыпается мафия»: примерно в 22 часа все кафе, магазины и рестораны закрываются, огни гаснут, и появляются люди на байках, предлагающие наркотики. Они могут выхватить сумку или сорвать цепочку, поэтому лучше не надевать украшений и не носить с собой крупные суммы.

Когда Валентина жила в Нячанге, она работала в туристической фирме. После ковида многие офисы закрылись и остались единицы Источник: личный архив Валентины Лемяговой

Однажды я и вовсе прилетела в Нячанг «своим ходом»: купила билет в одну сторону и забронировала номер всего на три дня, чтобы найти жилье примерно на месяц. В итоге осталась на полгода. Хотелось изучить традиции и быт «изнутри». Я устроилась в местную компанию и занималась продажей экскурсий для русских туристов. Директор отправлял меня вместе с туристами, и я постепенно расширяла кругозор по окрестностям Нячанга. Вьетнамцы всегда хорошо относились к русским — ведь наши солдаты помогали им выиграть войну с Америкой. Эти страшные воспоминания до сих пор живы в людях.

Вьетнам — удивительный, колоритный и оздоравливающий мир. Я с удовольствием снова бы уехала пожить в Нячанг. Главный плюс — здоровье: каждый день свежие морепродукты, фрукты, фреши, солнце, соленое море. Всё это положительно влияет на кожу, волосы и организм в целом. Из минусов — маленькие зарплаты: местные не могут позволить себе рестораны, рассчитанные на туристов. Для нас цены смешные, а для них — дорогие. Хорошо тем, у кого есть бизнес в России или возможность работать удаленно. По законам Вьетнама в стране можно находиться до трех месяцев. Затем нужно выехать — достаточно пересечь границу, например прокатиться на sleeping bus (это специально приспособленный автобус со спальными местами для пассажиров, который ездит на дальние расстояния. — Прим. ред.) до Камбоджи и вернуться.

P. S.

Теперь немного о море. Во Вьетнаме оно называется Южно-Китайским, но местным не нравится это название — при них лучше так не говорить. Они называют его Восточно-Вьетнамским.

И, глядя на такие виды, нельзя не согласиться, что Вьетнам прекрасен Источник: личный архив Валентины Лемяговой

Отсюда понятно их доброе отношение к русским: мы никогда не нападали, а всегда помогали. Море здесь чистое, бирюзовое, с минимумом подводной живности и почти всегда с волнами. Однажды я прилетела в ноябре — не сезон для отдыха. Море штормило, шли дожди, вода мутнела, волны выбрасывали мусор на берег. Тогда я не узнала свое любимое море, таким переменчивым оно бывает. Купаться было невозможно. Поэтому лучшее время для отдыха — с марта по октябрь.