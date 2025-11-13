НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
А салют будет? Продажу пиротехники к Новому году хотят запретить

А салют будет? Продажу пиротехники к Новому году хотят запретить

В некоторых регионах фейерверк и вовсе отменили

Фейерверки часто становятся причиной пожаров и травм среди населения, поэтому в стране хотят запретить продажу пиротехники перед Новым годом. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

«Из-за фейерверков у нас происходит много пожаров. Люди не умеют правильно обращаться с ними, зачастую не читают инструкции. В результате страдают не только те, кто сам запускает салюты. Могут пострадать и окружающие, включая детей, оказавшихся рядом. Бывают случаи, когда огни залетают на балконы и наносят ущерб», — рассказал Марченко «Абзацу».

Для примера можно вспомнить ситуацию, которая произошла в августе этого года в Красноярске, когда на дне рождения организации «БроДелайДобро» фейерверк выстрелил прямо в толпу. Из-за этого сильно пострадала женщина, ее увезли на скорой с ожогом второй степени, одежда на ней была разорвана и частично вплавилась в кожу. Помимо этого, многие получили травмы ушей и контузии.

Член комитета Госдумы считает, что проблема салютов остается актуальной уже несколько лет, а глобальных мер по ее решению до сих пор не приняли.

«Абсолютно не нужно все это. Я бы прекратил бы это (продажу. — Прим. ред.). В моем детстве ничего такого не было — и прекрасно было», — подчеркнул спикер Госдумы.

Марченко подчеркнул, что сейчас решение о проведении салютов принимают на местах и некоторые уже отказываются от праздничных фейерверков в Новый год. Например, в Екатеринбурге и Томске власти уже приняли решение отменить эту часть праздника.

Но речь идет о салюте на главных площадях городов. Полный запрет фейерверков в Новый год пока никто не вводил.

Власти отмечают, что многие люди продолжают использовать собственную пиротехнику в праздники. Горожан просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности при их запуске.

Как вы считаете, стоит ли полностью запретить новогодние фейерверки?

Да, это необходимо для безопасности.
Нет, это важная традиция для праздника.
Люди все равно найдут способы запустить пиротехнику.
Свой ответ напишу в комментарии
Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
