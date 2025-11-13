А салют будет? Продажу пиротехники к Новому году хотят запретить

Проблема салютов остается актуальной уже несколько лет Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Фейерверки часто становятся причиной пожаров и травм среди населения, поэтому в стране хотят запретить продажу пиротехники перед Новым годом. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

«Из-за фейерверков у нас происходит много пожаров. Люди не умеют правильно обращаться с ними, зачастую не читают инструкции. В результате страдают не только те, кто сам запускает салюты. Могут пострадать и окружающие, включая детей, оказавшихся рядом. Бывают случаи, когда огни залетают на балконы и наносят ущерб», — рассказал Марченко «Абзацу».

Для примера можно вспомнить ситуацию, которая произошла в августе этого года в Красноярске, когда на дне рождения организации «БроДелайДобро» фейерверк выстрелил прямо в толпу. Из-за этого сильно пострадала женщина, ее увезли на скорой с ожогом второй степени, одежда на ней была разорвана и частично вплавилась в кожу. Помимо этого, многие получили травмы ушей и контузии.

Член комитета Госдумы считает, что проблема салютов остается актуальной уже несколько лет, а глобальных мер по ее решению до сих пор не приняли.

«Абсолютно не нужно все это. Я бы прекратил бы это (продажу. — Прим. ред.). В моем детстве ничего такого не было — и прекрасно было», — подчеркнул спикер Госдумы.

Марченко подчеркнул, что сейчас решение о проведении салютов принимают на местах и некоторые уже отказываются от праздничных фейерверков в Новый год. Например, в Екатеринбурге и Томске власти уже приняли решение отменить эту часть праздника.

Но речь идет о салюте на главных площадях городов. Полный запрет фейерверков в Новый год пока никто не вводил.

Власти отмечают, что многие люди продолжают использовать собственную пиротехнику в праздники. Горожан просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности при их запуске.