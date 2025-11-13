Продажу табачной продукции решили резко ограничить — что хотят изменить

В стране хотят вырастить общество, свободное от табачной зависимости Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В России хотят запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. Как заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, ограничения обусловлены новым подходом к антитабачной политике.

«Идея „поколения без табака“ заключается в постепенном, но неуклонном выводе табачных изделий из легального оборота для всех, кто родился после определенной даты. Это не означает одномоментного полного запрета на курение для всех возрастных групп. Мера направлена на создание „табачного ценза“, который будет постоянно повышаться», — цитирует РИА Новости слова Хамзаева.

