Продажу табачной продукции решили резко ограничить — что хотят изменить

Продажу табачной продукции решили резко ограничить — что хотят изменить

Ограничения могут ввести из-за новой антитабачной политики

В стране хотят вырастить общество, свободное от табачной зависимости | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ стране хотят вырастить общество, свободное от табачной зависимости | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В стране хотят вырастить общество, свободное от табачной зависимости

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В России хотят запретить продажу табака гражданам, родившимся после 2017 года. Как заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев, ограничения обусловлены новым подходом к антитабачной политике.

«Идея „поколения без табака“ заключается в постепенном, но неуклонном выводе табачных изделий из легального оборота для всех, кто родился после определенной даты. Это не означает одномоментного полного запрета на курение для всех возрастных групп. Мера направлена на создание „табачного ценза“, который будет постоянно повышаться», — цитирует РИА Новости слова Хамзаева.

Стоит ли запретить продажу табачной продукции людям, которые родились после 2017 года?

Да
Нет
Свое мнение оставлю в комментарии

Ранее стало известно, что правительство планирует с 1 января 2026 года повысить акцизы на алкоголь и сигареты. Наши коллеги из MSK1.RU разобрались, к чему приведет эта налоговая мера — к оздоровлению нации или росту контрафакта, а также что ждет продавцов и производителей.

Помимо этого, президент России Владимир Путин поддержал предложение о том, чтобы регионы могли сами запрещать продажу вейпов — курительных устройств, превращающих специальную жидкость в пар. Ограничение, по данным аналитиков, коснется больше 5 миллионов россиян.

Комментарии
Гость
8 часов
Это всего лишь предложение, а не принятый закон
Ярпортал
10 часов
Лучше бы с закладками боррлись
Читать все комментарии
