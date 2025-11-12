НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю

12 ноября на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ее мощность достигла почти высшего уровня — G5. Об этом сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В настоящий момент сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится», — сообщили в лаборатории.

По данным ученых, в Ярославле пик магнитной бури будет ощущаться в период с 18:00 до 21:00 12 ноября. Далее интенсивность возмущения геомагнитных полей пойдет на спад. К вечеру 13 ноября фон придет в норму.

Согласно долгосрочному прогнозу, следующие магнитные бури ожидаются 25 и 26 ноября. Правда, их интенсивность будет в районе уровня G1, что считается слабой бурей.

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. Врачи предупреждают, что в группе риска — люди старше 50 лет, а также пациенты с заболеваниями сердца, диабетом и гипертонией. Медики советуют следить за самочувствием, высыпаться, правильно питаться, пить больше воды и ограничить потребление соли.

А вы ощущаете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь?

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Магнитная буря
Комментарии
Гость
12 ноября, 16:37
А я то думаю,чего это сегодня лень какая,делуна нет.А оказывается бури...
Гость
12 ноября, 13:19
Геворкян, ты уже почувствовала?
Читать все комментарии
