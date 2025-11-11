Больше 40 человек попали в больницу после обрушения балкона на похоронах в Чечне: новости 11 ноября

Двое пострадавших попали в реанимацию Источник: СУ СКР по Чеченской Республике / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 ноября.

Ставки по семейной ипотеке думают поднять до 12%

Госдума уже до конца года может принять новый закон о семейной ипотеке. Он введет дифференцированную ставку. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«На данный момент обсуждаются ставки 4%, 6% и 10% либо 12%. Если один ребенок, то 10% либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%», — заявил Аксаков.

По его словам, уже удалось достичь согласия по ставке для семей с тремя детьми. Осталось договориться по условиям, когда их больше.

В России предложили серьезно повысить пенсии

В Госдуме предложили увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее предлагается проиндексировать, увеличив до 17 815 рублей. Соответствующее обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сегодня размер фиксированной выплаты составляет 8907 рублей в месяц. Каждый год ее индексируют. По мнению депутата, ее нужно сразу удвоить. Сейчас такую сумму получают только пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста.

Миронов добавил, что изначально фиксированная выплата вводилась как гарантированный базовый компонент пенсии. Он должен был обеспечивать минимальный уровень доходов пенсионеров. Однако со временем, по мнению парламентария, эта выплата перестала соответствовать реальным потребностям людей, пишут РИА Новости.

Россияне разбились в ДТП в Египте

В Египте на трассе Рас-Гариб — Хургада автобус с туристами столкнулся с грузовиком. Погибли два человека, одна из них — жительница РФ. Еще 27 россиян пострадали.

Также сообщается, что умер водитель. Всего в автобусе находилось 36 человек, сообщает газета Al Masry Al Youm.

На кадрах с места аварии видно, что автобус сильно смят. Особенно пострадала его передняя часть.

Источник: Almasryalyoum.com

На данный момент все пострадавшие находятся в госпитале, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Госдуме придумали, как обеспечить всех россиян жильем

В качестве альтернативы дорогостоящей ипотеке можно ввести систему арендного жилья и субсидий на съем. С таким предложением выступила заместитель председателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Субсидия на аренду — это финансовая помощь от государства, которая частично компенсирует затраты на оплату арендованного жилья.

«У нас на эти наемные дома могут претендовать исключительно люди со средними доходами, а также люди с низкими доходами. В то же время не встает очередь муниципалитета на улучшение жилищных условий, чтобы приобрести жилье по социальному найму. Поэтому задача строительства наемного жилья у нас зафиксирована в стратегии ЖКК до 2030 года», — рассказала Разворотнева «Известиям».

В Госдуме предложили смягчить наказание за наркотики

Необходимо разграничить уголовную ответственность за сбыт наркотиков и их перевозку без цели продажи. С таким предложением выступил депутат Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, настоящий преступник — дилер, который эти наркотики продал.

«Пострадавшим — милосердие и поддержка, виновным в производстве и дистрибьюции — максимально жесткое наказание и конфискация имущества, которое должно быть обращено на цели, связанные с реабилитацией пострадавших», — отметил депутат.

Также среди его предложений:

создать государственную сеть бесплатных реабилитационных центров во всех субъектах РФ;

ввести реальные, а не формальные программы профилактики в школах и колледжах — через массовый спорт, волонтерство, наставничество и личный пример;

внедрить систему на базе искусственного интеллекта, способную в режиме реального времени выявлять и фиксировать распространение информации о наркотических средствах.

Стало известно, сколько россияне недоплачивают за коммуналку

Россияне платят 50% от стоимости коммунальных услуг, а то и меньше. О необходимости реформы тарифов заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» Марк Геллер.

По его словам, необходима реформа системы образования тарифов. Всё само собой не решится, так как система деградирует, долги растут, а изношенные сети вот-вот начнут массово рушиться, отметил он в беседе с «Интерфаксом».

Российский миллиардер умер в хосписе за границей

Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер умер от рака в хосписе в Женеве. Об этом рассказал адвокат его бывшей жены Алены Дэвид Эллисон.

Бывшие супруги делили имущество. Слуцкер заверял, что у него всё украли и ему нечем платить ипотеку за особняк в Лондоне. Но суд нашел у него массу дорогостоящих активов.

Теперь наследникам бизнесмена предстоит выплатить его бывшей жене Алене 25 млн фунтов стерлингов, а также погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам в размере 1 млн фунтов стерлингов.

Развод с первой женой, главой сети фитнес-клубов Ольгой Слуцкер, тоже прошел не гладко. Пара делила имущество и судилась за опеку. Бизнесмен претендовал на половину дома в Лондоне стоимостью в 40 миллионов фунтов стерлингов, но суд Британии встал на сторону женщины, и недвижимость полностью отошла ей. Со временем она смогла добиться прав на опеку над их общими детьми, хотя изначально их отдали бизнесмену.

Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре

Бюджетники-медики будут обязаны заключить договор о целевом обучении в ординатуре. Госдума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.

Эта мера направлена на борьбу с кадровым дефицитом в системе здравоохранения. По новым правилам, если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест. Квоту целевого приема для студентов специалитета будет определять правительство.

В Китае частично обрушился автомобильный мост

Часть недавно открытого моста обрушилась в юго-западной провинции Китая — Сычуань. Всё случилось из-за того, что с горы сошел оползень. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обрушения нет, сообщает China Daily.

Источник: Weather Monitor / X

10 ноября на склонах в районе моста заметили признаки оползня — трещины и деформации в грунте. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Мост закрыли для движения. Оставшиеся на мосту автомобили эвакуировали.

Правительство разрабатывает механизм для использования денег умерших граждан

Правительство России разрабатывает алгоритм обмена данными о деньгах и ценных бумагах, которые остались невостребованными после смерти граждан. После этого внесут изменения в закон для их использования.

По подсчетам аналитиков, общая стоимость невостребованных денежных средств и ценных бумаг после смерти граждан может составлять до триллиона рублей.

На бутылках с алкоголем хотят указывать статистику о болезнях и смертях из-за спиртного

Депутаты Госдумы обратились к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей, болезней или увольнений из-за употребления спиртного.

Депутаты отметили, что сейчас оформление упаковки алкогольной продукции в России не содержит наглядных предупреждений о вреде для здоровья. А наглядная демонстрация может побудить россиян более ответственно относиться к употреблению спиртного, передает РИА Новости.

Десятки человек пострадали во время обрушения балкона на похоронах в Чечне

В Республике Чечня в селе Ишхой-Юрт во время похорон обрушился деревянный балкон. Об этом сообщили в Следственном комитете. Уточняется, что конструкция была временной. Десятки человек пострадали.

Всего за медицинской помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализировали, двое из них — в отделении реанимации.

«Остальные получили лечение амбулаторно и находятся под наблюдением врачей по месту жительства», — сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.