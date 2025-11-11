Миллиардер Слуцкер, отнявший со скандалом детей у жены, умер в швейцарском хосписе. Наследникам он оставил десятки млн фунтов долгов

Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер умер от рака в Женеве. О его смерти сообщает The Guardian.
По данным издания, Слуцкера не стало еще в сентябре. Он тяжело болел и последние дни жизни провел в хосписе. О смерти бизнесмена рассказал адвокат его бывшей жены Алены Дэвид Эллисон.
Экс-супруги судились из-за имущества. В ответ на иск от Алены в 2024 году Слуцкер заявил, что у него возникли серьезные финансовые трудности. Якобы его активы украли, и он даже не может внести 27 млн фунтов стерлингов по ипотечному кредиту за дом стоимостью 45 млн фунтов в Лондоне.
Однако суд нашел у Слуцкера имущество на сумму около 285 млн долларов, включая недвижимость и землю в Лондоне и Москве. Кроме особняка с девятью спальнями, бассейном, кинозалом, винным погребом и гаражом на четыре автомобиля у бизнесмена обнаружили инвестиции и коллекцию произведений искусства на миллионы долларов.
«Ни он, ни его наследники не заплатили ни копейки бывшей жене, а незадолго до смерти он исчез, прервав все контакты со своими маленькими детьми», — утверждает Эллисон.
Суд постановил, что наследники Слуцкера должны выплатить его бывшей жене Алене 25 млн фунтов стерлингов, а также погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам в размере 1 млн фунтов стерлингов.
Владимир Слуцкер родился 27 августа 1956 года в Москве. В 1990-х был председателем совета директоров «Группы Финвест». В 2002–2010 годах он занимал пост члена Совета Федерации от Чувашии, а также президента Российского еврейского конгресса.
Первой женой бизнесмена была основатель и глава сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер. У них есть двое детей — сын Миша и дочь Аня, рожденные суррогатной матерью. Они развелись в 2009 году. Пара делила имущество и судилась за опеку. Бизнесмен претендовал на половину дома в Лондоне стоимостью в 40 миллионов фунтов стерлингов, но суд Британии встал на сторону женщины, и недвижимость полностью отошла ей. Со временем она смогла добиться прав на опеку над их общими детьми.