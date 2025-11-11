НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Страна и мир Миллиардер Слуцкер, отнявший со скандалом детей у жены, умер в швейцарском хосписе. Наследникам он оставил десятки млн фунтов долгов

Миллиардер Слуцкер, отнявший со скандалом детей у жены, умер в швейцарском хосписе. Наследникам он оставил десятки млн фунтов долгов

У Владимира Слуцкера был рак

3 357
У Слуцкера за плечами два развода | Источник: Rus.teamУ Слуцкера за плечами два развода | Источник: Rus.team

У Слуцкера за плечами два развода

Источник:

Rus.team

Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер умер от рака в Женеве. О его смерти сообщает The Guardian.

По данным издания, Слуцкера не стало еще в сентябре. Он тяжело болел и последние дни жизни провел в хосписе. О смерти бизнесмена рассказал адвокат его бывшей жены Алены Дэвид Эллисон.

Экс-супруги судились из-за имущества. В ответ на иск от Алены в 2024 году Слуцкер заявил, что у него возникли серьезные финансовые трудности. Якобы его активы украли, и он даже не может внести 27 млн фунтов стерлингов по ипотечному кредиту за дом стоимостью 45 млн фунтов в Лондоне. 

Однако суд нашел у Слуцкера имущество на сумму около 285 млн долларов, включая недвижимость и землю в Лондоне и Москве. Кроме особняка с девятью спальнями, бассейном, кинозалом, винным погребом и гаражом на четыре автомобиля у бизнесмена обнаружили инвестиции и коллекцию произведений искусства на миллионы долларов.

«Ни он, ни его наследники не заплатили ни копейки бывшей жене, а незадолго до смерти он исчез, прервав все контакты со своими маленькими детьми», — утверждает Эллисон.

Суд постановил, что наследники Слуцкера должны выплатить его бывшей жене Алене 25 млн фунтов стерлингов, а также погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам в размере 1 млн фунтов стерлингов.

Владимир Слуцкер родился 27 августа 1956 года в Москве. В 1990-х был председателем совета директоров «Группы Финвест». В 2002–2010 годах он занимал пост члена Совета Федерации от Чувашии, а также президента Российского еврейского конгресса.

Первой женой бизнесмена была основатель и глава сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер. У них есть двое детей — сын Миша и дочь Аня, рожденные суррогатной матерью. Они развелись в 2009 году. Пара делила имущество и судилась за опеку. Бизнесмен претендовал на половину дома в Лондоне стоимостью в 40 миллионов фунтов стерлингов, но суд Британии встал на сторону женщины, и недвижимость полностью отошла ей. Со временем она смогла добиться прав на опеку над их общими детьми.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Миллиардер Развод Владимир Слуцкер
Гость
11 ноября, 16:07
На том свете карманов нет.
Гость
11 ноября, 15:52
Невелика потеря.
