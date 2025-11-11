Миллиардер Слуцкер, отнявший со скандалом детей у жены, умер в швейцарском хосписе. Наследникам он оставил десятки млн фунтов долгов

У Слуцкера за плечами два развода Источник: Rus.team

Бизнесмен, бывший член Совета Федерации Владимир Слуцкер умер от рака в Женеве. О его смерти сообщает The Guardian.

По данным издания, Слуцкера не стало еще в сентябре. Он тяжело болел и последние дни жизни провел в хосписе. О смерти бизнесмена рассказал адвокат его бывшей жены Алены Дэвид Эллисон.

Экс-супруги судились из-за имущества. В ответ на иск от Алены в 2024 году Слуцкер заявил, что у него возникли серьезные финансовые трудности. Якобы его активы украли, и он даже не может внести 27 млн фунтов стерлингов по ипотечному кредиту за дом стоимостью 45 млн фунтов в Лондоне.

Однако суд нашел у Слуцкера имущество на сумму около 285 млн долларов, включая недвижимость и землю в Лондоне и Москве. Кроме особняка с девятью спальнями, бассейном, кинозалом, винным погребом и гаражом на четыре автомобиля у бизнесмена обнаружили инвестиции и коллекцию произведений искусства на миллионы долларов.

«Ни он, ни его наследники не заплатили ни копейки бывшей жене, а незадолго до смерти он исчез, прервав все контакты со своими маленькими детьми», — утверждает Эллисон.

Суд постановил, что наследники Слуцкера должны выплатить его бывшей жене Алене 25 млн фунтов стерлингов, а также погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам в размере 1 млн фунтов стерлингов.

Владимир Слуцкер родился 27 августа 1956 года в Москве. В 1990-х был председателем совета директоров «Группы Финвест». В 2002–2010 годах он занимал пост члена Совета Федерации от Чувашии, а также президента Российского еврейского конгресса.