«Туда берут лучших»: как студент-медик из Египта работает в реанимации новорожденных в Сибири

Студент учится уже на пятом курсе Источник: Абуелхамд Абделмохсен

22-летний Абуелхамд Абделмохсен уже пять лет учится в алтайском медуниверситете. Он приехал сюда из Каира, чтобы исполнить мечту — стать врачом. Сейчас посещение пар молодой человек совмещает с работой в перинатальном центре «Дар». Почему он выбрал вуз в Барнауле и как долго привыкал к другой стране — в интервью NGS22.RU.

«Играли в снежки около аэропорта»

До приезда в Россию Абделмохсен знал о ней только общие факты: о развитой культуре, холодной погоде и качественном образовании.

— Я много слышал, что здесь хорошо обучают студентов. Кроме того, в России можно много практиковаться, например, я могу работать медбратом прямо во время учебы, — поделился он.

О самом Барнауле парень услышал от своих знакомых, которые звали его перебраться в Сибирь. Ради получения образования он не побоялся на пять лет переехать в город с достаточно холодным климатом.

— Вообще, это даже интересно было, у нас очень жаркая погода, а до приезда в Россию я вообще ни разу не видел в жизни снег, — добавил парень.

Герой мечтает стать первым врачом в своей семье Источник: Абуелхамд Абделмохсен

А вот объяснить родителям свое решение Абделмохсену было сложно, однако в итоге близкие не стали отговаривать его на пути к его стремлению стать первым врачом в семье.

Когда молодой человек прилетел в Барнаул, то русская зима его поразила.

— Когда мы приехали, сразу возле аэропорта мы начали играть в снежки. Это было очень интересно. Первый раз в жизни я увидел такую зиму, — рассказал студент.

Сейчас, по прошествии пяти лет, к таким холодам и снегу он уже привык. При этом первый курс стал для него сильным стрессом, хотя обучение проходило на знакомом английском языке.

О Барнауле парень впервые услышал от своих знакомых Источник: Абуелхамд Абделмохсен

— Было очень сложно, но интересно. За этот год я получил очень много опыта, — признался герой.

По словам молодого человека, в первое время он множество раз терялся в городе.

— Это теперь легко, есть приложения на телефоне, а тогда нам люди очень сильно помогали. Я не разговаривал по-русски, но они пробовали мне на английском объяснять или через переводчик переводить. Писали и показывали, куда идти, — вспоминает он.

Сам же Абделмохсен начал разговаривать на русском языке через четыре месяца после приезда в Барнаул. Изучать язык ему очень интересно, даже несмотря на то, что он сильно отличается от арабского. При этом студент считает, что у русских и египтян схожий менталитет.

Обучение у парня проходит на английском, однако от изучения русского это его не избавило Источник: Абуелхамд Абделмохсен

— И там, и тут люди очень добрые, помогают друг другу. Хотя культура, конечно, в этих странах очень разная, — добавил парень.

Помимо холодного климата, герой также привык к русской еде, особенно ему нравится борщ.

— У вас тут много супов, это мне нравится. У нас в Египте тоже супы есть, но мы там едим гораздо больше всего, русские не любят так есть, как мы, — рассказал студент.

Кстати, в Барнауле Абделмохсен также отмечал Новый год — на праздник его к себе пригласила русская семья, и молодой человек остался в восторге.

«Пациенты не могли ждать, пока я привыкну»

Сейчас студент учится уже на пятом курсе лечебного факультета.

— Это моя мечта, мне нравится учиться. Конечно, была ситуация, когда хотелось все бросить, было много проблем и я скучал по семье. В один день я проснулся и сказал себе: «Что я тут делаю вообще?» Но потом ничего, собрался, перетерпел и вот уже пять лет здесь, — поделился молодой человек.

В перинатальном центре «Дар» Абделмохсен работает медбратом полгода. Там, как рассказывает студент, его пригласили в отделение реанимации новорожденных.

За пять лет жизни парень уже привык к низкой температуре и местной еде Источник: Абуелхамд Абделмохсен

— Я выбрал его, потому что мне нравится такая тяжелая работа. Туда берут лучших врачей и лучших медсестер и медбратьев. Меня позвали как одного из лучших студентов. Мне приятно там работать, это очень большой опыт, у меня хорошие коллеги, которые мне помогают, если нужно, — подчеркнул он.

Однако, по словам молодого человека, реанимация — это место, где риск смертельных исходов очень велик, поэтому прошло время, пока он адаптировался.

— Сначала было тяжело, но, как бы сложно ни было, нужно помогать пациентам, они не могли ждать, пока я привыкну. Сейчас уже все нормально, я втянулся в рабочий процесс, — рассказал студент.

При этом вуз в таких случаях идет навстречу, и, по словам парня, ставит ему занятия после работы.

«Полюбил Барнаул»

В группе, где учится Абделмохсен, одни иностранцы. Это студенты, приехавшие из Индии, Ирака или Сирии. Египтян, по словам молодого человека, в Барнауле тоже хватает.

— Мы тут в городе все друг друга знаем, общаемся, но у меня много и русских друзей. Раз в неделю я готовлю для них популярные египетские блюда, например, кошари — это микс из риса, макарон и соуса или виноградные листья. Они же в ответ угощают меня пельменями, — поделился он.

За годы жизни в России, по словам студента, иногда он попадал в неприятные ситуации, когда разговаривал на своем языке.

— Для нас нормально говорить громко, это наша культура, а здесь все по-другому. Русские люди любят, когда тихо. Теперь я к этому привык. Вообще, я полюбил Барнаул за его тишину и спокойствие, поэтому что-то, что творится у нас в городах, — это ужас, — отметил парень.

За все годы обучения студент ни разу не бывал дома, поэтому в один из своих будущих отпусков он планирует полететь в Египет Источник: Абуелхамд Абделмохсен

При этом Абделмохсен отметил, что стереотип о неулыбчивых русских в его случае не подтвердился.

— Русские люди просто считают, что не надо любить незнакомых людей, но если с ними познакомиться, то сразу понятно, что они добрые и хорошие, — заявил студент.

Несмотря на то, что большая часть университета уже позади, Абделмохсен еще не определился, каким врачом он хочет стать. Сейчас парню нравятся хирургия и отоларингология.

— Пока я еще не сделал свой выбор, потом на последнем курсе уже посмотрю, как будет, — добавил египтянин.

В свободное от учебы время студент занимается спортом — бодибилдингом. Он уже побывал как на городских соревнованиях, так и ездил на турниры в Кемерово, Новокузнецк и Москву.