В России призвали не ждать встречи Путина с Трампом и назвали причины остановки переговоров с Украиной: главное об СВО за неделю

Россия отразила несколько попыток прорыва ВСУ из окружения Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом затягиваются, а прямые встречи между Москвой и Киевом вовсе встали на паузу. Тем временем в зоне спецоперации разворачивается настоящий накал. Украинские военные сразу на нескольких участках фронта попали в окружение, но это не стало поводом для того, чтобы прекратить атаки по российским регионам. Расскажем о происходящем на СВО и политических решениях за последние семь дней.

Удары по России

На этой неделе российские регионы пережили несколько мощных атак. Они привели к разрушения и смертям. Расскажем о некоторых из них.

Прошла массированная атака дронов на Волгоградскую область, сообщил губернатор Андрей Бочаров. БПЛА попали в 24-этажный жилой. Повреждения получили четыре балкона, в соседних зданиях выбило стекла.

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет», — сказал губернатор. Также на территории промзоны произошел пожар.

Из-за атаки на заводе в Башкирии случился взрыв. По информации мэра Стерлитамака Эмиля Шаймарданова, на предприятии произошло частичное обрушение цеха.

Больше всего пострадала Белгородская область. Там FPV-дроны ударили по двум коммерческих предприятиям в селе Червона, один из сотрудников получил баротравму. Повреждены административное здание, три легковых и два грузовых автомобиля. Также госпитализировали с баротравмой житель села Новостроевка-Первая.

Последствия ударов по Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Вячеслав Гладков добавил, что в хуторе Михайловка дрон ударил по частному домовладению, женщина погибла на месте. Также пострадали три человека, а один погиб в результате детонации беспилотника в хуторе Кургашки. В селе Дорогощь пострадали двое 15-летних братьев. Их доставили в больницу. У обоих предварительно диагностированы баротравмы.

Разрушения в Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области. Повреждения получили газопровод, линия электропередачи, частные дома, фасады и заборы, пострадавших нет, заявил губернатор Александр Хинштейн.

В Курской области под ударом оказались частные дома Источник: Александр Хинштейн / Telegram

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в результате атаки украинских дронов «нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона».

«По предварительным данным пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

В хуторе Ленинаван Ростовской области во время атаки БПЛА пострадали два человека, повреждены два частных дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Пожар был оперативно потушен. В нескольких соседних домах выбиты стекла <…> На место выехали все дежурные службы. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал глава региона в Telegram-канале.

В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер, уточнил оперштаб Краснодарского края. Повреждена палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали.

«На судне возник пожар. Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала. Кроме того, в здании железнодорожного вокзала повреждено остекление», — сообщил оперштаб.

Ситуация в зоне СВО

Кроме этого активно идут бои на земле в зоне СВО. Российские войска освободили Успеновку в Запорожской области, Новоалександровку в Днепропетровской области.

Ситуация обостряется и на других направлениях. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявлял, что украинские военные заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он предложил пустить СМИ, включая украинские и зарубежные, чтобы они могли оценить обстановку в зоне окружения.

Как позднее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, иностранные журналисты проявляют очень большой интерес к предложению Путина. Однако украинская сторона, препятствуя инициативе Путина пустить СМИ в места окружения ВСУ, пытается скрыть бедственное положение своих войск. Более того, Россие неизвестно о каких-либо украинских журналистах, которые бы изъявили желание поехать туда.

Ситуация же в данной местности не на стороне Украины. В Минобороны сообщили, что окруженные в Красноармейске украинские военнослужащие начали сдаваться в плен.

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук заявил, что события вокруг этого населенного пункта означают начало более мрачного этапа конфликта на Украине. Дмитрук подчеркнул, что в зоне СВО происходит переход в трагичную фазу из-за ‎котла в этом городе.

«Покровск (Красноармейск — прим. ред.) — это концентрат. Сгусток всех непрофессиональных, безответственных решений [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения. Это зеркало всей трагедии, которая сегодня разворачивается на Украине», — отметил он.

ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили Минобороны РФ. Украинские военные несколько раз пытались выбраться из кольца. Также российские военнослужащие помешали им восстановить разрушенную переправу через реку Оскол.

Помощь Украине

Европа продолжает оказывать поддержку Украине. Так, по данным Bloomberg, Великобритания отправила партию Storm Shadow. Их количество пока не известно, но как утверждает издание, ракет должно хватить на всю зиму.

Германия же ланирует увеличить помощь Украине примерно на 3 млрд евро в 2026 год, сообщает Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве. Как пишет агентство, ранее в бюджете 2026 года на Украину было выделено 8,5 млрд евро. По данным источника издания, канцер Германии Фридрих Мерц уже поддержал эти планы.

Однако не все оказались столь щедры на военную помощь. С приходом к власти нового правительства Чехия переключилась на гуманитарную поддержку, заявил бывший депутат Европарламента, возможный новый глава чешского МИДа Филип Турек в интервью Politico.

«Новое правительство будет придерживаться обязательств перед НАТО и международного права. Но оно сделает приоритетными дипломатические усилия по прекращению войны в Украине и снижению рисков конфликта в Европе, переключив внимание с военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, на гуманитарную поддержку и сосредоточив внимание на потребностях Чехии в области безопасности», — сказал Турек.

Польша же ведет переговоры о наращивании импорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов для поставок на Украину и в Словакию﻿. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом обсуждений. Целью называется усиление энергетической безопасности региона и укрепление связи ЕС с американским энергетическим сектором.

Завершение конфликта

О попытках мирного урегулирования ситуации на Украине говорят практически ежедневно. Как заявил президент США Дональд Трамп, работа по этому вопросу еще не завершена, но удалось добиться большого прогресса. Американский лидер уверен, что стороны в итоге «поступят очень умно» и договорятся о прекращении боев.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф тоже увидел «некоторый прогресс» в урегулировании конфликта на Украине.

«Но, думаю, что это сложный конфликт, и обе стороны не доверяют друг другу», — сказал он в ходе бизнес-форума в Майами.

Уиткофф отметил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным шесть раз, и каждая встреча длилась более четырех часов. Вместе с тем, по его словам, предстоит «много работы по протоколам безопасности для Украины» и «много обсуждений технических команд».

Соединенные Штаты рассчитывают на поддержку мирового сообщества в своих усилиях по урегулированию конфликта, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью изданию Breitbart.

«Только президент Трамп мог заставить Россию и Украину хотя бы начать разговаривать. Мы еще не совсем там, и остальной мир должен нам помочь», — отметил дипломат, комментируя действия Вашингтона по достижению мирного соглашения.

В конце октября глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин также не исключает его проведения в будущем.

Саммит России и США в Будапеште может состояться через несколько дней после того как Москва и Вашингтон урегулируют «один-два» вопроса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. Однако он не уверен, что встреча приведет к скорому завершению конфликта.

В Кремле призвали не пытаться угадать сроки саммита России и США. По словам Пескова, любые прогнозы сейчас несостоятельны.

Глава Финляндии Александер Стубб предложил свой формат встречи между президентами России и США. Он выступил за организацию переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Йоханнесбурге в ноябре.

В Турции объявили о готовности принять новый раунд переговоров между Россией и Украиной. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Хакан Фидан. Там стороны встречались несколько раз и даже добились ряда мирных договоренностей, в частности о передаче пленных и тел погибших.