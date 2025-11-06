НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 752мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,38
EUR 93,76
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Беспилотная опасность
«Умные решения» в недвижимости
Райдер Булановой
Пропал музейный кот Василий
Что делать при беспилотной опасности
Продают легендарный недострой
Афиша на ноябрь
Скандал из-за детских костюмов
Страна и мир Ожидается череда сильнейших магнитных бурь. Когда ждать их пика

Ожидается череда сильнейших магнитных бурь. Когда ждать их пика

Публикуем данные ученых

204
Публикуем расписание магнитных бурь | Источник: Иван Митюшев / 29.RUПубликуем расписание магнитных бурь | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Публикуем расписание магнитных бурь

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

На Землю обрушится серия сильных магнитных бурь. Геомагнитные возмущения ожидаются с 21:00 6 ноября до 18:00 7 ноября. Пик активности прогнозируется с 12:00 до 15:00 7 ноября. Интенсивность бурь достигнет уровня G3, что соответствует категории сильных магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

По данным ученых, 7 ноября сила магнитных бурь в течение дня будет колебаться.

Прогноз магнитных бурь на несколько дней | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФПрогноз магнитных бурь на несколько дней | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ

Прогноз магнитных бурь на несколько дней

Источник:

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ

Следующие магнитные бури ожидаются в конце ноября — 25 и 26 числа. Правда, их интенсивность будет небольшая — на уровне G1, что это считается слабой силой.

Расписание магнитных бурь на ноябрь | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФРасписание магнитных бурь на ноябрь | Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ

Расписание магнитных бурь на ноябрь

Источник:

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ

Врачи предупреждают, что во время магнитных бурь у метеозависимых людей может ухудшаться самочувствие. В группе риска — люди старше 50 лет, а также пациенты с болезнями сердца, диабетом и гипертонией. Медики советуют следить за самочувствием, высыпаться, правильно питаться, пить больше воды и ограничить соль.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Магнитная буря Расписание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление