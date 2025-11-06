Ожидается череда сильнейших магнитных бурь. Когда ждать их пика

Публикуем расписание магнитных бурь Источник: Иван Митюшев / 29.RU

На Землю обрушится серия сильных магнитных бурь. Геомагнитные возмущения ожидаются с 21:00 6 ноября до 18:00 7 ноября. Пик активности прогнозируется с 12:00 до 15:00 7 ноября. Интенсивность бурь достигнет уровня G3, что соответствует категории сильных магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

По данным ученых, 7 ноября сила магнитных бурь в течение дня будет колебаться.

Прогноз магнитных бурь на несколько дней Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ

Следующие магнитные бури ожидаются в конце ноября — 25 и 26 числа. Правда, их интенсивность будет небольшая — на уровне G1, что это считается слабой силой.

Расписание магнитных бурь на ноябрь Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ