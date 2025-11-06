НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 752мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,38
EUR 93,76
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Беспилотная опасность
«Умные решения» в недвижимости
Райдер Булановой
Пропал музейный кот Василий
Что делать при беспилотной опасности
Продают легендарный недострой
Афиша на ноябрь
Скандал из-за детских костюмов
Страна и мир Обзор Пособие на детей получат не все: в России запустят проект, который усложнит жизнь семьям. Новости 6 ноября

Пособие на детей получат не все: в России запустят проект, который усложнит жизнь семьям. Новости 6 ноября

Что произошло за сутки

234
Доходы граждан ждет тотальная проверка | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДоходы граждан ждет тотальная проверка | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Доходы граждан ждет тотальная проверка

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 ноября.

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в матче против «Сент-Луиз Блюз». Спортсмен стал первым в истории, кто забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

Свою юбилейную шайбу он забил во время игры в ночь на 6 ноября во втором периоде. Также этот гол стал для Овечкина третьим в текущем сезоне.

Всего в его активе 977 шайб в НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, общее количество голов которого составляет 1016, россиянину нужно забить 39 шайб.

В поддельных Лабубу в Швеции нашли опасное вещество

Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции, сообщило агентство по надзору за химическими продуктами.

«Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Диэтилгексилфталат (ДЭГФ) — это пластификатор, используемый в производстве гибких поливинилхлоридных (ПВХ) изделий, таких как искусственная кожа, пленки и кабельная изоляция. ДЭГФ относится к фталатам, которые могут представлять опасность для репродуктивной системы.

В Швеции использование ДЭГФ в игрушках запрещено с конца 1990-х годов, но в некоторых странах оно используется как дешевый способ размягчения пластика.

В России предложили выдавать лекарства по сертификатам

В России предложили ввести именной лекарственный сертификат, по которому можно будет получать необходимые препараты на фиксированную сумму. Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. 

По задумке, на такую помощь смогут рассчитывать малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Предлагается установить сертификат в размере 25% величины прожиточного минимума по РФ. В 2025 году это составит около 4,5 тысячи рублей.

В Госдуме хотят ввести тотальный контроль за ценами на продукты

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который ограничит доходы торговых сетей. Они хотят установить предельную наценку на товары в размере 15%. 

Сейчас она составляет 10% на социально значимые товары, но на другие категории доходит до 200% и даже 300%. Авторы инициативы считают, что это основная причина роста цен. Подробнее о плюсах и минусах данного предложения рассказали в отдельном материале.

Стало известно, когда вузы откажутся от Болонской системы 

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования уже в 2027 году. С таким заявлением выступил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Одна из главных целей реформы — решить системную проблему трудоустройства выпускников. Сегодня степень бакалавра во многих государственных и крупных компаниях, а также при поступлении на гражданскую службу часто рассматривается как неполное высшее образование, что создает искусственные барьеры для карьеры. Новая система должна эти ограничения снять, уравняв в правах выпускников «базового» уровня с бывшими специалистами.

Правительство объявило о поэтапном снижении порога по НДС для малого и среднего бизнеса 

В России намерены изменить правила налогообложения для малого и среднего бизнеса (МСП), поэтапно снижая порог доходов для уплаты НДС. Об этом 6 ноября на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно новому плану, с 2026 года обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость возникнет у компаний при годовом доходе в 20 миллионов рублей. Годом позже, в 2027-м, этот порог будет снижен до 15 миллионов рублей, а начиная с 2028 года — до 10 миллионов.

Параллельно глава кабмина анонсировал меру поддержки для бизнеса в адаптационный период. Для налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности. Эта инициатива призвана дать компаниям время на то, чтобы безболезненно освоить новый для себя налоговый механизм.

В Росфинмониторинге рассказали, почему банк может заблокировать карту

Банки используют специальные системы для отслеживания подозрительной активности и при необходимости могут временно блокировать счета клиентов. Об этом рассказал начальник управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.

По его словам, технические сбои в работе таких систем случаются крайне редко, а блокировки обычно связаны с нетипичным поведением клиентов. Например, ограничить доступ к счетам могут из-за частых переводов или операций на суммы, несоразмерные официальному доходу.

«В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций. Тогда клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», — пояснил Курьянов в интервью «Комсомольской правде».

Глава Wildberries закончила делить имущество с бывшим мужем 

Основательница Wildberries Татьяна Ким и ее бывший муж Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения в бракоразводном процессе. Об этом сообщила сама глава объединенной компании Wildberries и Russ в своем Telegram-канале.

«Сегодня наконец поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — написала Татьяна Ким. 

Подробнее о разводе и разделе имущества рассказали в материале

Стало известно, сколько россияне тратят на налоги 

Россияне тратят до 40% своих ежемесячных доходов на налоги. К ним относятся не только НДФЛ, но и НДС, страховые взносы, налоги на недвижимость, транспорт и акцизные сборы. Подсчетами поделилась кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Сазанова.

«Мы платим НДФЛ от 13 до 18% от нашего дохода. Плюс работодатель платит за каждого работника страховые взносы в размере 30% от начисленной зарплаты», — сказала Сазанова. 

Из них 22% идет на пенсионное страхование, 5,1% — на медицинское страхование и 2,9% — на страхование по временной нетрудоспособности и материнству.

Эксперт напомнила, что налог на имущество в год не превышает 2,2% от его стоимости. НДС на большинство товаров составляет 20%, кроме некоторых продуктов питания, детских и медицинских товаров (10%). Акцизы взимаются с единицы товара (от 7 рублей с одного литра сладких напитков до 740 рублей с одного литра безводного спирта, например). Таким образом, сумма налогов может составлять от 33 до 40%.

Свинина начала дешеветь 

В России начали снижаться оптовые цены на свинину.  За неделю они упали на 1–3% из-за снижения розничного спроса. 

За неделю 27 октября — 2 ноября стоимость свиной полутуши снизилась на 1% к предыдущей неделе, до 216 рублей за кг. Цены уменьшились и на остальные отруба. Окорок подешевел на 2%, до 308 рублей за кг, грудинка — на 2%, до 242 рублей, лопатка — на 2%, до 303 рублей, карбонат — на 3%, до 310 рублей, шея — на 1%, до 385 рублей.

Цены на свинину всё еще выше прошлогодних на 15–20%, рассказал «Коммерсанту» управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов. По подсчетам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, с января 2021 года к ноябрю 2025 года цены на свинину выросли на 48%, до 400,13 рубля за кг.

Единое пособие на детей теперь получат не все 

В России в 2026 году пройдет эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребенка. Пилот пройдет в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Он продлится с 1 января по 31 декабря 2026 года.

После того как семья подаст заявление на получение пособия, Социальный фонд запросит у Федеральной налоговой службы и банков данные о счетах и депозитах членов семьи. Если сумма поступивших денег на банковские счета и депозиты всех членов семьи за последний год вдвое превысит их официальный годовой доход, в пособии откажут. Также семье откажут, если поступившие на счета средства будут равны удвоенному совокупному доходу семьи. При этом анализировать будут только вклады, открытые на совершеннолетних членов семьи, выяснили «Ведомости».

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Итоги дня Налог Выплаты и пособия Александр Овечкин Сертификат
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
28 минут
нефть- газ и даром никому наша не нужна- один выход оббирать простолюдина
Гость
39 минут
Усложнять и ухудшать это традиционные ценности? всё идёт по плану без времени на раскачку? Сплотим ряды!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление