Пособие на детей получат не все: в России запустят проект, который усложнит жизнь семьям. Новости 6 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 ноября.

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в матче против «Сент-Луиз Блюз». Спортсмен стал первым в истории, кто забросил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

Свою юбилейную шайбу он забил во время игры в ночь на 6 ноября во втором периоде. Также этот гол стал для Овечкина третьим в текущем сезоне.

Всего в его активе 977 шайб в НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, общее количество голов которого составляет 1016, россиянину нужно забить 39 шайб.

В поддельных Лабубу в Швеции нашли опасное вещество

Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции, сообщило агентство по надзору за химическими продуктами.

«Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Диэтилгексилфталат (ДЭГФ) — это пластификатор, используемый в производстве гибких поливинилхлоридных (ПВХ) изделий, таких как искусственная кожа, пленки и кабельная изоляция. ДЭГФ относится к фталатам, которые могут представлять опасность для репродуктивной системы.

В Швеции использование ДЭГФ в игрушках запрещено с конца 1990-х годов, но в некоторых странах оно используется как дешевый способ размягчения пластика.

В России предложили выдавать лекарства по сертификатам

В России предложили ввести именной лекарственный сертификат, по которому можно будет получать необходимые препараты на фиксированную сумму. Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

По задумке, на такую помощь смогут рассчитывать малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Предлагается установить сертификат в размере 25% величины прожиточного минимума по РФ. В 2025 году это составит около 4,5 тысячи рублей.

В Госдуме хотят ввести тотальный контроль за ценами на продукты

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который ограничит доходы торговых сетей. Они хотят установить предельную наценку на товары в размере 15%.

Сейчас она составляет 10% на социально значимые товары, но на другие категории доходит до 200% и даже 300%. Авторы инициативы считают, что это основная причина роста цен. Подробнее о плюсах и минусах данного предложения рассказали в отдельном материале.

Стало известно, когда вузы откажутся от Болонской системы

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования уже в 2027 году. С таким заявлением выступил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Одна из главных целей реформы — решить системную проблему трудоустройства выпускников. Сегодня степень бакалавра во многих государственных и крупных компаниях, а также при поступлении на гражданскую службу часто рассматривается как неполное высшее образование, что создает искусственные барьеры для карьеры. Новая система должна эти ограничения снять, уравняв в правах выпускников «базового» уровня с бывшими специалистами.

Правительство объявило о поэтапном снижении порога по НДС для малого и среднего бизнеса

В России намерены изменить правила налогообложения для малого и среднего бизнеса (МСП), поэтапно снижая порог доходов для уплаты НДС. Об этом 6 ноября на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно новому плану, с 2026 года обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость возникнет у компаний при годовом доходе в 20 миллионов рублей. Годом позже, в 2027-м, этот порог будет снижен до 15 миллионов рублей, а начиная с 2028 года — до 10 миллионов.

Параллельно глава кабмина анонсировал меру поддержки для бизнеса в адаптационный период. Для налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности. Эта инициатива призвана дать компаниям время на то, чтобы безболезненно освоить новый для себя налоговый механизм.

В Росфинмониторинге рассказали, почему банк может заблокировать карту

Банки используют специальные системы для отслеживания подозрительной активности и при необходимости могут временно блокировать счета клиентов. Об этом рассказал начальник управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.

По его словам, технические сбои в работе таких систем случаются крайне редко, а блокировки обычно связаны с нетипичным поведением клиентов. Например, ограничить доступ к счетам могут из-за частых переводов или операций на суммы, несоразмерные официальному доходу.

«В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций. Тогда клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения», — пояснил Курьянов в интервью «Комсомольской правде».

Глава Wildberries закончила делить имущество с бывшим мужем

Основательница Wildberries Татьяна Ким и ее бывший муж Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения в бракоразводном процессе. Об этом сообщила сама глава объединенной компании Wildberries и Russ в своем Telegram-канале.

«Сегодня наконец поставлена точка в процессе раздела после развода. Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — написала Татьяна Ким.

Подробнее о разводе и разделе имущества рассказали в материале.

Стало известно, сколько россияне тратят на налоги

Россияне тратят до 40% своих ежемесячных доходов на налоги. К ним относятся не только НДФЛ, но и НДС, страховые взносы, налоги на недвижимость, транспорт и акцизные сборы. Подсчетами поделилась кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Светлана Сазанова.

«Мы платим НДФЛ от 13 до 18% от нашего дохода. Плюс работодатель платит за каждого работника страховые взносы в размере 30% от начисленной зарплаты», — сказала Сазанова.

Из них 22% идет на пенсионное страхование, 5,1% — на медицинское страхование и 2,9% — на страхование по временной нетрудоспособности и материнству.

Эксперт напомнила, что налог на имущество в год не превышает 2,2% от его стоимости. НДС на большинство товаров составляет 20%, кроме некоторых продуктов питания, детских и медицинских товаров (10%). Акцизы взимаются с единицы товара (от 7 рублей с одного литра сладких напитков до 740 рублей с одного литра безводного спирта, например). Таким образом, сумма налогов может составлять от 33 до 40%.

Свинина начала дешеветь

В России начали снижаться оптовые цены на свинину. За неделю они упали на 1–3% из-за снижения розничного спроса.

За неделю 27 октября — 2 ноября стоимость свиной полутуши снизилась на 1% к предыдущей неделе, до 216 рублей за кг. Цены уменьшились и на остальные отруба. Окорок подешевел на 2%, до 308 рублей за кг, грудинка — на 2%, до 242 рублей, лопатка — на 2%, до 303 рублей, карбонат — на 3%, до 310 рублей, шея — на 1%, до 385 рублей.

Цены на свинину всё еще выше прошлогодних на 15–20%, рассказал «Коммерсанту» управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов. По подсчетам партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, с января 2021 года к ноябрю 2025 года цены на свинину выросли на 48%, до 400,13 рубля за кг.

Единое пособие на детей теперь получат не все

В России в 2026 году пройдет эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребенка. Пилот пройдет в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Он продлится с 1 января по 31 декабря 2026 года.